https://ria.ru/20230827/vizit-1892492272.html

Глава японской партии отложил визит в Китай из-за "Фукусимы", пишут СМИ

Глава японской партии отложил визит в Китай из-за "Фукусимы", пишут СМИ - РИА Новости, 27.08.2023

Глава японской партии отложил визит в Китай из-за "Фукусимы", пишут СМИ

Глава партии Комэйто – партнера правящей Либерально-демократической партии Японии по правительственной коалиции - Нацуо Ямагути отложил свой визит в Китай, так... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T10:09

2023-08-27T10:09

2023-08-27T10:47

в мире

япония

китай

пекин

си цзиньпин

фумио кисида

фукусима-1

терсо

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ТОКИО, 27 авг – РИА Новости. Глава партии Комэйто – партнера правящей Либерально-демократической партии Японии по правительственной коалиции - Нацуо Ямагути отложил свой визит в Китай, так как китайская сторона дала понять, что сейчас неподходящее для этого время, пишет издание "Никкэй". Ямагути должен был посетить Китай с 28 по 30 августа и, предположительно, передать председателю КНР Си Цзиньпину послание от премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Однако на фоне начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", относительно которого Пекин не раз высказывался резко отрицательно, китайская сторона дала понять, что "сейчас неподходящее время для реализации визита с учетом текущих японо-китайских отношений", сообщает издание. Отмечается, что это, в свою очередь, может негативно сказаться на планировании возможной встречи лидеров двух стран, которая, предварительно, намечалась на осень этого года. В четверг компания ТЕРСО начала сброс океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Начатый этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7800 кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. Представители TEPCO в ходе пресс-конференции через сутки после начала сброса заявили, что концентрация трития в сброшенной воде была в пределах установленной нормы, а в морской воде в пределах 3 километров от АЭС – ниже установленного для выявления уровня в 10 беккерелей на литр. Несмотря на это, действия японской стороны уже привели к тому, что Китай с четверга запретил импорт товаров морского промысла, произведенного в Японии, а также заявил об усилении таможенного контроля для других видов японских продуктов. Власти Японии, в свою очередь, потребовали от Пекина отменить данное решение.

https://ria.ru/20230825/ryba-1892175274.html

https://ria.ru/20230824/fukusima-1891924749.html

япония

китай

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, китай, пекин, си цзиньпин, фумио кисида, фукусима-1, терсо, tepco