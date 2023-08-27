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Глава японской партии отложил визит в Китай из-за "Фукусимы", пишут СМИ - РИА Новости, 27.08.2023
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10:09 27.08.2023 (обновлено: 10:47 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/vizit-1892492272.html
Глава японской партии отложил визит в Китай из-за "Фукусимы", пишут СМИ
Глава японской партии отложил визит в Китай из-за "Фукусимы", пишут СМИ - РИА Новости, 27.08.2023
Глава японской партии отложил визит в Китай из-за "Фукусимы", пишут СМИ
Глава партии Комэйто – партнера правящей Либерально-демократической партии Японии по правительственной коалиции - Нацуо Ямагути отложил свой визит в Китай, так... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T10:09
2023-08-27T10:47
в мире
япония
китай
пекин
си цзиньпин
фумио кисида
фукусима-1
терсо
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ТОКИО, 27 авг – РИА Новости. Глава партии Комэйто – партнера правящей Либерально-демократической партии Японии по правительственной коалиции - Нацуо Ямагути отложил свой визит в Китай, так как китайская сторона дала понять, что сейчас неподходящее для этого время, пишет издание "Никкэй". Ямагути должен был посетить Китай с 28 по 30 августа и, предположительно, передать председателю КНР Си Цзиньпину послание от премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Однако на фоне начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", относительно которого Пекин не раз высказывался резко отрицательно, китайская сторона дала понять, что "сейчас неподходящее время для реализации визита с учетом текущих японо-китайских отношений", сообщает издание. Отмечается, что это, в свою очередь, может негативно сказаться на планировании возможной встречи лидеров двух стран, которая, предварительно, намечалась на осень этого года. В четверг компания ТЕРСО начала сброс океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Начатый этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7800 кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. Представители TEPCO в ходе пресс-конференции через сутки после начала сброса заявили, что концентрация трития в сброшенной воде была в пределах установленной нормы, а в морской воде в пределах 3 километров от АЭС – ниже установленного для выявления уровня в 10 беккерелей на литр. Несмотря на это, действия японской стороны уже привели к тому, что Китай с четверга запретил импорт товаров морского промысла, произведенного в Японии, а также заявил об усилении таможенного контроля для других видов японских продуктов. Власти Японии, в свою очередь, потребовали от Пекина отменить данное решение.
https://ria.ru/20230825/ryba-1892175274.html
https://ria.ru/20230824/fukusima-1891924749.html
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в мире, япония, китай, пекин, си цзиньпин, фумио кисида, фукусима-1, терсо, tepco
В мире, Япония, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Фумио Кисида, Фукусима-1, ТЕРСО, TEPCO
Глава японской партии отложил визит в Китай из-за "Фукусимы", пишут СМИ

Никкэй: в Китае назвали визит лидера японской партии неуместным из-за "Фукусимы"

© AFP 2023 / STRВид атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
Вид атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023 / STR
Вид атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 авг – РИА Новости. Глава партии Комэйто – партнера правящей Либерально-демократической партии Японии по правительственной коалиции - Нацуо Ямагути отложил свой визит в Китай, так как китайская сторона дала понять, что сейчас неподходящее для этого время, пишет издание "Никкэй".
Ямагути должен был посетить Китай с 28 по 30 августа и, предположительно, передать председателю КНР Си Цзиньпину послание от премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Однако на фоне начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", относительно которого Пекин не раз высказывался резко отрицательно, китайская сторона дала понять, что "сейчас неподходящее время для реализации визита с учетом текущих японо-китайских отношений", сообщает издание.
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Омбудсмен заявил об опасности рыбы, выловленной у АЭС "Фукусима-1"
25 августа, 12:17
Отмечается, что это, в свою очередь, может негативно сказаться на планировании возможной встречи лидеров двух стран, которая, предварительно, намечалась на осень этого года.
В четверг компания ТЕРСО начала сброс океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Начатый этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7800 кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.
Представители TEPCO в ходе пресс-конференции через сутки после начала сброса заявили, что концентрация трития в сброшенной воде была в пределах установленной нормы, а в морской воде в пределах 3 километров от АЭС – ниже установленного для выявления уровня в 10 беккерелей на литр.
Несмотря на это, действия японской стороны уже привели к тому, что Китай с четверга запретил импорт товаров морского промысла, произведенного в Японии, а также заявил об усилении таможенного контроля для других видов японских продуктов. Власти Японии, в свою очередь, потребовали от Пекина отменить данное решение.
Вид атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан, 24 августа 2023 года - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Захарова прокомментировала начало сброса воды с "Фукусимы-1"
24 августа, 11:14
 
В миреЯпонияКитайПекинСи ЦзиньпинФумио КисидаФукусима-1ТЕРСОTEPCO
 
 
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