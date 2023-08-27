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Индия приобрела у России первую за четыре года партию урана - РИА Новости, 27.08.2023
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08:05 27.08.2023 (обновлено: 11:34 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/uran-1892479592.html
Индия приобрела у России первую за четыре года партию урана
Индия приобрела у России первую за четыре года партию урана - РИА Новости, 27.08.2023
Индия приобрела у России первую за четыре года партию урана
Россия в июне поставила в Индию первую с 2019 года партию урана для местной атомной энергетики на 13,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T08:05
2023-08-27T11:34
экономика
индия
россия
алексей лихачев
владимир путин
сша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия в июне поставила в Индию первую с 2019 года партию урана для местной атомной энергетики на 13,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности республики.Объем купленной Нью-Дели продукции составил 118 тонн.Последний раз Москва поставляла в Индию уран в 2019 году: тогда за весь год экспортировали 1,77 тысячи тонн металла на 101,6 миллиона долларов.Москва и Нью-Дели активно сотрудничают в атомной энергетике. При участии "Росатома" строятся новые блоки АЭС "Куданкулам", обсуждаются перспективы сооружения в Индии новых мощностей по российским проектам.Как сообщило в четверг РИА Новости, США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года и стало максимальным уровнем с 2005 года. Вашингтон заплатил за него 696,5 миллиона долларов.В середине августа генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил на встрече с Владимиром Путиным, что госкорпорация приобрела Буденовское месторождение урана в Казахстане и вышла на второе место по запасам этого стратегического металла в мире.
https://ria.ru/20230814/rosatom-1889994178.html
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экономика, индия, россия, алексей лихачев, владимир путин, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Индия, Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Индия приобрела у России первую за четыре года партию урана

Индия приобрела у России первую с 2019 года партию урана из 118 тонн

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДобыча природного урана в России
Добыча природного урана в России - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Добыча природного урана в России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия в июне поставила в Индию первую с 2019 года партию урана для местной атомной энергетики на 13,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности республики.
Объем купленной Нью-Дели продукции составил 118 тонн.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
"Росатом" увеличил поставки своей продукции дружественным странам
14 августа, 15:49
Последний раз Москва поставляла в Индию уран в 2019 году: тогда за весь год экспортировали 1,77 тысячи тонн металла на 101,6 миллиона долларов.
Москва и Нью-Дели активно сотрудничают в атомной энергетике. При участии "Росатома" строятся новые блоки АЭС "Куданкулам", обсуждаются перспективы сооружения в Индии новых мощностей по российским проектам.
Как сообщило в четверг РИА Новости, США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года и стало максимальным уровнем с 2005 года. Вашингтон заплатил за него 696,5 миллиона долларов.
В середине августа генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил на встрече с Владимиром Путиным, что госкорпорация приобрела Буденовское месторождение урана в Казахстане и вышла на второе место по запасам этого стратегического металла в мире.
Андрей Аветисян во время мультимедийной пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Андрей Аветисян: Россия готовится начать добычу урана в Танзании
26 июля, 09:00
 
ЭкономикаИндияРоссияАлексей ЛихачевВладимир ПутинСШАГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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