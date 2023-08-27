https://ria.ru/20230827/uran-1892479592.html

Индия приобрела у России первую за четыре года партию урана

Индия приобрела у России первую за четыре года партию урана - РИА Новости, 27.08.2023

Индия приобрела у России первую за четыре года партию урана

Россия в июне поставила в Индию первую с 2019 года партию урана для местной атомной энергетики на 13,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T08:05

2023-08-27T08:05

2023-08-27T11:34

экономика

индия

россия

алексей лихачев

владимир путин

сша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия в июне поставила в Индию первую с 2019 года партию урана для местной атомной энергетики на 13,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности республики.Объем купленной Нью-Дели продукции составил 118 тонн.Последний раз Москва поставляла в Индию уран в 2019 году: тогда за весь год экспортировали 1,77 тысячи тонн металла на 101,6 миллиона долларов.Москва и Нью-Дели активно сотрудничают в атомной энергетике. При участии "Росатома" строятся новые блоки АЭС "Куданкулам", обсуждаются перспективы сооружения в Индии новых мощностей по российским проектам.Как сообщило в четверг РИА Новости, США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года и стало максимальным уровнем с 2005 года. Вашингтон заплатил за него 696,5 миллиона долларов.В середине августа генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил на встрече с Владимиром Путиным, что госкорпорация приобрела Буденовское месторождение урана в Казахстане и вышла на второе место по запасам этого стратегического металла в мире.

https://ria.ru/20230814/rosatom-1889994178.html

https://ria.ru/20230726/tanzaniya-1886272612.html

индия

россия

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, индия, россия, алексей лихачев, владимир путин, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"