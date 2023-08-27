https://ria.ru/20230827/terakt-1892564124.html

Срок следствия по делу Треповой о теракте в Петербурге продлили до декабря

Срок следствия по делу Треповой о теракте в Петербурге продлили до декабря - РИА Новости, 27.08.2023

Срок следствия по делу Треповой о теракте в Петербурге продлили до декабря

Срок следствия по делу Дарьи Треповой о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, продлен до 2 декабря, следует из опубликованного... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T20:10

2023-08-27T20:10

2023-08-27T20:10

специальная военная операция на украине

происшествия

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

владлен татарский

юрий денисов

москва

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Срок следствия по делу Дарьи Треповой о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, продлен до 2 декабря, следует из опубликованного текста постановления на сайте Басманного суда Москвы."Двадцать первого августа 2023 года срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 8 месяцев, то есть до 02 декабря 2023 года", - указано в тексте решения, которым самой Треповой был продлен срок ареста на этот же период.Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал Трепову на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов*, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сообщал СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков*. Денисов* и Попков* объявлены в розыск.Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*** и Ивана Жданова*** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Физические лица, внесенные в перечень террористов.** Запрещенная в России террористическая организация-иноагент.*** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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