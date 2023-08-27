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Срок следствия по делу Треповой о теракте в Петербурге продлили до декабря - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/terakt-1892564124.html
Срок следствия по делу Треповой о теракте в Петербурге продлили до декабря
Срок следствия по делу Треповой о теракте в Петербурге продлили до декабря - РИА Новости, 27.08.2023
Срок следствия по делу Треповой о теракте в Петербурге продлили до декабря
Срок следствия по делу Дарьи Треповой о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, продлен до 2 декабря, следует из опубликованного... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T20:10
2023-08-27T20:10
специальная военная операция на украине
происшествия
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
владлен татарский
юрий денисов
москва
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Срок следствия по делу Дарьи Треповой о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, продлен до 2 декабря, следует из опубликованного текста постановления на сайте Басманного суда Москвы."Двадцать первого августа 2023 года срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 8 месяцев, то есть до 02 декабря 2023 года", - указано в тексте решения, которым самой Треповой был продлен срок ареста на этот же период.Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал Трепову на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов*, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сообщал СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков*. Денисов* и Попков* объявлены в розыск.Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*** и Ивана Жданова*** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Физические лица, внесенные в перечень террористов.** Запрещенная в России террористическая организация-иноагент.*** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский, юрий денисов, москва, россия, леонид волков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге, Владлен Татарский, Юрий Денисов, Москва, Россия, Леонид Волков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Срок следствия по делу Треповой о теракте в Петербурге продлили до декабря

Суд продлил срок следствия по делу Треповой о теракте в Петербурге до 2 декабря

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДарья Трепова в Басманном суде
Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дарья Трепова в Басманном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Срок следствия по делу Дарьи Треповой о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, продлен до 2 декабря, следует из опубликованного текста постановления на сайте Басманного суда Москвы.
"Двадцать первого августа 2023 года срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 8 месяцев, то есть до 02 декабря 2023 года", - указано в тексте решения, которым самой Треповой был продлен срок ареста на этот же период.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Украина убивает
2 апреля, 22:17
Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал Трепову на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов*, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сообщал СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков*. Денисов* и Попков* объявлены в розыск.
Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*** и Ивана Жданова*** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Биография Владлена Татарского
2 апреля, 21:30
* Физические лица, внесенные в перечень террористов.
** Запрещенная в России террористическая организация-иноагент.
*** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСанкт-ПетербургВзрыв в кафе в ПетербургеВладлен ТатарскийЮрий ДенисовМоскваРоссияЛеонид ВолковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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