https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892568408.html

Спецоперация, 27 августа: покушение ВСУ на военкора в Херсонской области

Спецоперация, 27 августа: покушение ВСУ на военкора в Херсонской области - РИА Новости, 27.08.2023

Спецоперация, 27 августа: покушение ВСУ на военкора в Херсонской области

Об атаках украинских беспилотников, просьбах Киева о новом оружии и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T21:02

2023-08-27T21:02

2023-08-27T22:16

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владимир сальдо

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Об атаках украинских беспилотников, просьбах Киева о новом оружии и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Американский дрон-разведчикРоссийский Су-30 сопроводил над Черным морем американский БПЛА Reaper, который летел к госгранице, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны). По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к российской границе воздушную цель. "Для опознавания и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — говорится в заявлении.Отмечается, что позже российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, "нарушения государственной границы не допущено". Ход операцииСитуация в РоссииВ мире

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html

https://ria.ru/20230827/gaz-1892048576.html

https://ria.ru/20230827/ukraina-1892524647.html

россия

украина

черное море

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