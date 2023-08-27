Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 27 августа: покушение ВСУ на военкора в Херсонской области - РИА Новости, 27.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:02 27.08.2023 (обновлено: 22:16 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892568408.html
Спецоперация, 27 августа: покушение ВСУ на военкора в Херсонской области
Спецоперация, 27 августа: покушение ВСУ на военкора в Херсонской области - РИА Новости, 27.08.2023
Спецоперация, 27 августа: покушение ВСУ на военкора в Херсонской области
Об атаках украинских беспилотников, просьбах Киева о новом оружии и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T21:02
2023-08-27T22:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
черное море
роман старовойт
вооруженные силы украины
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Об атаках украинских беспилотников, просьбах Киева о новом оружии и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Американский дрон-разведчикРоссийский Су-30 сопроводил над Черным морем американский БПЛА Reaper, который летел к госгранице, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны). По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к российской границе воздушную цель. "Для опознавания и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — говорится в заявлении.Отмечается, что позже российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, "нарушения государственной границы не допущено". Ход операцииСитуация в РоссииВ мире
https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html
https://ria.ru/20230827/gaz-1892048576.html
https://ria.ru/20230827/ukraina-1892524647.html
россия
украина
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_a26cc14f98594e8055e522d0c36b9c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, черное море, роман старовойт, вооруженные силы украины, владимир сальдо, сцкк, су-30, су-25, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Черное море, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, СЦКК, Су-30, Су-25, Ми-8 АМТШ
Спецоперация, 27 августа: покушение ВСУ на военкора в Херсонской области

Сальдо: ВСУ совершили покушение на военкора News Front в Херсонской области

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Об атаках украинских беспилотников, просьбах Киева о новом оружии и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Американский дрон-разведчик

Российский Су-30 сопроводил над Черным морем американский БПЛА Reaper, который летел к госгранице, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны).
По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к российской границе воздушную цель.
"Для опознавания и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — говорится в заявлении.
Отмечается, что позже российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, "нарушения государственной границы не допущено".
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Победить невозможно: Запад готовится к сдаче Украины
26 августа, 08:00

Ход операции

  • Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 солдат на Херсонском направлении, на Краснолиманском — более 80, на Купянском — до 120, на Южно-Донецком — до 130, на Донецком — более 240;
  • На Донецком направлении российские военные отразили две атаки противника, на Краснолиманском — три, на Купянском — 11;
  • В Запорожской области отражены пять атак ВСУ у Работино и Успеновки, уничтожено более 200 украинских боевиков и 13 единиц техники;
  • Системы ПВО за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, 30 беспилотников и девять снарядов РСЗО HIMARS;
  • Российские военные сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над Запорожской областью, а также нанесли ракетный удар по аэродрому в Киевской области, все назначенные объекты поражены;
  • В Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ;
  • Военнослужащие группировки "Днепр" за сутки уничтожили три лодки с диверсантами, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян;
  • Украинское командование использует рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов, для их последующего уничтожения с помощью подготовленной артиллерии, рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.08.2023Посмотреть

Ситуация в России

  • Сегодня ночью и утром киевский режим попытался атаковать российскую территорию с помощью БПЛА самолетного типа, система ПВО обнаружила и сбила два беспилотника над Брянской и Курской областями, заявили в Минобороны;
  • В Курске украинский дрон врезался в многоквартирный дом, на некоторых этажах выбиты стекла, при этом никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт;
  • Накануне ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок Уразово в Белгородской области. При атаке пострадали шесть мирных жителей. Как сегодня уточнил губернатор Вячеслав Гладков, выявлены повреждения на двух социальных объектах, трех предприятиях и около 50 частных домовладениях;
  • Украинские военные выпустили кассетные боеприпасы калибра 155 миллиметров по населенным пунктам в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК;
  • В Луганской Народной Республики три мирных жителя пострадали от обстрелов со стороны Украины, сообщило управление МЧС по ЛНР;
  • ВСУ совершили покушение на военного корреспондента информационного агентства News Front, он получил ранения, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Плохо лежит: Украина может прибрать к рукам европейский газ
Вчера, 08:00

В мире

  • Владимир Зеленский ожидает в сентябре выделения новых пакетов военной помощи для Украины. По его словам, каждый из партнеров информирован о потребностях Киева;
  • Румыния участвует в подготовке пилотов для управления истребителями F-16, в ближайшее время будут подписаны необходимые документы, разрешающие начать их обучение на территории страны, заявил премьер-министр Марчел Чолаку;
  • В Пентагоне призвали киевский режим меньше полагаться на дроны при разведке и больше использовать для этого наземные силы, пишет газета Washington Post;
  • Операторы украинских БПЛА, атакующих российскую территорию, получают информацию о радарах, средствах РЭБ и ПВО от западных партнеров, сообщил журнал Economist со ссылкой на источники. При этом только около 35-40 процентов дронов долетают до зоны расположения цели. Как рассказал близкий к главнокомандующему Украины источник СМИ, на передовой Москва лишила Киев первоначального преимущества в тактических беспилотниках, которое "составляло три к одному. Собеседник здания утверждает, что у сторон теперь "паритет";
  • Стратегия НАТО по конфликту на Украине не привела к желаемому альянсом результату, а экономические санкции против России не подкосили ее экономику, заявил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
"Их не остановят". Зеленскому раскрыли, что будет с Украиной после СВО
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЧерное мореРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоСЦККСу-30Су-25Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала