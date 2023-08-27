Спецоперация, 27 августа: покушение ВСУ на военкора в Херсонской области
Сальдо: ВСУ совершили покушение на военкора News Front в Херсонской области
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Об атаках украинских беспилотников, просьбах Киева о новом оружии и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Американский дрон-разведчик
Российский Су-30 сопроводил над Черным морем американский БПЛА Reaper, который летел к госгранице, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны).
По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к российской границе воздушную цель.
"Для опознавания и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — говорится в заявлении.
Отмечается, что позже российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, "нарушения государственной границы не допущено".
Ход операции
- Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 солдат на Херсонском направлении, на Краснолиманском — более 80, на Купянском — до 120, на Южно-Донецком — до 130, на Донецком — более 240;
- На Донецком направлении российские военные отразили две атаки противника, на Краснолиманском — три, на Купянском — 11;
- В Запорожской области отражены пять атак ВСУ у Работино и Успеновки, уничтожено более 200 украинских боевиков и 13 единиц техники;
- Системы ПВО за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, 30 беспилотников и девять снарядов РСЗО HIMARS;
- Российские военные сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над Запорожской областью, а также нанесли ракетный удар по аэродрому в Киевской области, все назначенные объекты поражены;
- В Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ;
- Военнослужащие группировки "Днепр" за сутки уничтожили три лодки с диверсантами, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян;
- Украинское командование использует рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов, для их последующего уничтожения с помощью подготовленной артиллерии, рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.
Ситуация в России
- Сегодня ночью и утром киевский режим попытался атаковать российскую территорию с помощью БПЛА самолетного типа, система ПВО обнаружила и сбила два беспилотника над Брянской и Курской областями, заявили в Минобороны;
- В Курске украинский дрон врезался в многоквартирный дом, на некоторых этажах выбиты стекла, при этом никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт;
- Накануне ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок Уразово в Белгородской области. При атаке пострадали шесть мирных жителей. Как сегодня уточнил губернатор Вячеслав Гладков, выявлены повреждения на двух социальных объектах, трех предприятиях и около 50 частных домовладениях;
- Украинские военные выпустили кассетные боеприпасы калибра 155 миллиметров по населенным пунктам в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК;
- В Луганской Народной Республики три мирных жителя пострадали от обстрелов со стороны Украины, сообщило управление МЧС по ЛНР;
- ВСУ совершили покушение на военного корреспондента информационного агентства News Front, он получил ранения, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В мире
- Владимир Зеленский ожидает в сентябре выделения новых пакетов военной помощи для Украины. По его словам, каждый из партнеров информирован о потребностях Киева;
- Румыния участвует в подготовке пилотов для управления истребителями F-16, в ближайшее время будут подписаны необходимые документы, разрешающие начать их обучение на территории страны, заявил премьер-министр Марчел Чолаку;
- В Пентагоне призвали киевский режим меньше полагаться на дроны при разведке и больше использовать для этого наземные силы, пишет газета Washington Post;
- Операторы украинских БПЛА, атакующих российскую территорию, получают информацию о радарах, средствах РЭБ и ПВО от западных партнеров, сообщил журнал Economist со ссылкой на источники. При этом только около 35-40 процентов дронов долетают до зоны расположения цели. Как рассказал близкий к главнокомандующему Украины источник СМИ, на передовой Москва лишила Киев первоначального преимущества в тактических беспилотниках, которое "составляло три к одному. Собеседник здания утверждает, что у сторон теперь "паритет";
- Стратегия НАТО по конфликту на Украине не привела к желаемому альянсом результату, а экономические санкции против России не подкосили ее экономику, заявил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.