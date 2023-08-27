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Африканское командование ВС США уничтожило 13 боевиков в Сомали - РИА Новости, 27.08.2023
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21:25 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/somali-1892574150.html
Африканское командование ВС США уничтожило 13 боевиков в Сомали
Африканское командование ВС США уничтожило 13 боевиков в Сомали - РИА Новости, 27.08.2023
Африканское командование ВС США уничтожило 13 боевиков в Сомали
Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) по запросу властей Сомали нанесло авиаудар по расположениям радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"*, 13... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T21:25
2023-08-27T21:25
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) по запросу властей Сомали нанесло авиаудар по расположениям радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"*, 13 боевиков были ликвидированы, следует из заявления командования. "Коллективный авиаудар был нанесен ранним утром 26 августа в поддержку сил Национальной армии Сомали... По предварительной оценке Африканского командования ВС США, в результате авиаудара, проведенного совместно с Национальной армией Сомали, было уничтожено 13 боевиков "Аш-Шабаб"*, никто из гражданских лиц не пострадал и не погиб", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте командования. Как отмечается, удар был нанесен в 45 километрах к северу-западу от города Кисмайо. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сомали, сша, россия, вооруженные силы сша, оон
В мире, Сомали, США, Россия, Вооруженные силы США, ООН
Африканское командование ВС США уничтожило 13 боевиков в Сомали

АФРИКОМ нанесло авиаудар по группе из 13 боевиков по запросу властей Сомали

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Nick KibbeyАмериканский военнослужащий в Сомали
Американский военнослужащий в Сомали - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Nick Kibbey
Американский военнослужащий в Сомали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) по запросу властей Сомали нанесло авиаудар по расположениям радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"*, 13 боевиков были ликвидированы, следует из заявления командования.
"Коллективный авиаудар был нанесен ранним утром 26 августа в поддержку сил Национальной армии Сомали... По предварительной оценке Африканского командования ВС США, в результате авиаудара, проведенного совместно с Национальной армией Сомали, было уничтожено 13 боевиков "Аш-Шабаб"*, никто из гражданских лиц не пострадал и не погиб", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте командования.
Как отмечается, удар был нанесен в 45 километрах к северу-западу от города Кисмайо.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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