https://ria.ru/20230827/somali-1892574150.html

Африканское командование ВС США уничтожило 13 боевиков в Сомали

Африканское командование ВС США уничтожило 13 боевиков в Сомали - РИА Новости, 27.08.2023

Африканское командование ВС США уничтожило 13 боевиков в Сомали

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) по запросу властей Сомали нанесло авиаудар по расположениям радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"*, 13... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T21:25

2023-08-27T21:25

2023-08-27T21:25

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) по запросу властей Сомали нанесло авиаудар по расположениям радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"*, 13 боевиков были ликвидированы, следует из заявления командования. "Коллективный авиаудар был нанесен ранним утром 26 августа в поддержку сил Национальной армии Сомали... По предварительной оценке Африканского командования ВС США, в результате авиаудара, проведенного совместно с Национальной армией Сомали, было уничтожено 13 боевиков "Аш-Шабаб"*, никто из гражданских лиц не пострадал и не погиб", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте командования. Как отмечается, удар был нанесен в 45 километрах к северу-западу от города Кисмайо. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230804/niger-1888113859.html

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в мире, сомали, сша, россия, вооруженные силы сша, оон