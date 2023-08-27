https://ria.ru/20230827/sklad-1892518942.html

ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской мехбригады

ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской мехбригады - РИА Новости, 27.08.2023

ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской мехбригады

Российские военные уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов 47-й механизированной бригады украинской армии, сообщили в воскресенье в сводке... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T14:05

2023-08-27T14:05

2023-08-27T20:10

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

славгород

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов 47-й механизированной бригады украинской армии, сообщили в воскресенье в сводке министерства обороны РФ. "В районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230827/poteri-1892518253.html

днепропетровская область

россия

славгород

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

днепропетровская область, россия, славгород, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность