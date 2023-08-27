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ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской мехбригады - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 27.08.2023 (обновлено: 20:10 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/sklad-1892518942.html
ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской мехбригады
ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской мехбригады - РИА Новости, 27.08.2023
ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской мехбригады
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов 47-й механизированной бригады украинской армии, сообщили в воскресенье в сводке... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:05
2023-08-27T20:10
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
славгород
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов 47-й механизированной бригады украинской армии, сообщили в воскресенье в сводке министерства обороны РФ. "В районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230827/poteri-1892518253.html
днепропетровская область
россия
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днепропетровская область, россия, славгород, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Славгород, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской мехбригады

ВС РФ уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов мехбригады ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов 47-й механизированной бригады украинской армии, сообщили в воскресенье в сводке министерства обороны РФ.
"В районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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Вчера, 14:01
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияСлавгородВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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