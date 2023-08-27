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ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской мехбригады
ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской мехбригады - РИА Новости, 27.08.2023
ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской мехбригады
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов 47-й механизированной бригады украинской армии, сообщили в воскресенье в сводке... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:05
2023-08-27T14:05
2023-08-27T20:10
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
славгород
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов 47-й механизированной бригады украинской армии, сообщили в воскресенье в сводке министерства обороны РФ. "В районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230827/poteri-1892518253.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, россия, славгород, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Славгород, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской мехбригады
ВС РФ уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов мехбригады ВСУ