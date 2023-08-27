https://ria.ru/20230827/samolet-1892494848.html

Рейс Москва — Минводы сел в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира

Рейс Москва — Минводы сел в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира - РИА Новости, 27.08.2023

Рейс Москва — Минводы сел в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира

Самолет "Аэрофлота" Airbus А321, летевший из Москвы в Минеральные Воды, в воскресенье вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T10:44

2023-08-27T10:44

2023-08-27T12:46

москва

волгоград

минеральные воды

аэрофлот

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888808240_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_06e67a3fd87722457bcabaa3bf476d9f.jpg

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Airbus А321, летевший из Москвы в Минеральные Воды, в воскресенье вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании. "Самолет, выполнявший рейс SU1304 Москва - Минеральные Воды от 27.08.2023, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния здоровья пассажира", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. После посадки пассажир передан медицинский работникам.

https://ria.ru/20230820/prestuplenie-1891081693.html

москва

волгоград

минеральные воды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, волгоград, минеральные воды, аэрофлот, происшествия