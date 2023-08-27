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Рейс Москва — Минводы сел в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира - РИА Новости, 27.08.2023
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10:44 27.08.2023 (обновлено: 12:46 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/samolet-1892494848.html
Рейс Москва — Минводы сел в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира
Рейс Москва — Минводы сел в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира - РИА Новости, 27.08.2023
Рейс Москва — Минводы сел в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира
Самолет "Аэрофлота" Airbus А321, летевший из Москвы в Минеральные Воды, в воскресенье вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T10:44
2023-08-27T12:46
москва
волгоград
минеральные воды
аэрофлот
происшествия
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Airbus А321, летевший из Москвы в Минеральные Воды, в воскресенье вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании. "Самолет, выполнявший рейс SU1304 Москва - Минеральные Воды от 27.08.2023, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния здоровья пассажира", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. После посадки пассажир передан медицинский работникам.
https://ria.ru/20230820/prestuplenie-1891081693.html
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москва, волгоград, минеральные воды, аэрофлот, происшествия
Москва, Волгоград, Минеральные Воды, Аэрофлот, Происшествия
Рейс Москва — Минводы сел в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира

Запросивший экстренную посадку Airbus А321 приземлился в Волгограде

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 737-800
Пассажирский самолет Boeing 737-800 - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет Boeing 737-800. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Airbus А321, летевший из Москвы в Минеральные Воды, в воскресенье вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.
"Самолет, выполнявший рейс SU1304 Москва - Минеральные Воды от 27.08.2023, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния здоровья пассажира", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
После посадки пассажир передан медицинский работникам.
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