https://ria.ru/20230827/samolet-1892494848.html
Рейс Москва — Минводы сел в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира
Рейс Москва — Минводы сел в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира - РИА Новости, 27.08.2023
Рейс Москва — Минводы сел в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира
Самолет "Аэрофлота" Airbus А321, летевший из Москвы в Минеральные Воды, в воскресенье вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T10:44
2023-08-27T10:44
2023-08-27T12:46
москва
волгоград
минеральные воды
аэрофлот
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888808240_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_06e67a3fd87722457bcabaa3bf476d9f.jpg
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Airbus А321, летевший из Москвы в Минеральные Воды, в воскресенье вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании. "Самолет, выполнявший рейс SU1304 Москва - Минеральные Воды от 27.08.2023, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния здоровья пассажира", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. После посадки пассажир передан медицинский работникам.
https://ria.ru/20230820/prestuplenie-1891081693.html
москва
волгоград
минеральные воды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888808240_592:0:3323:2048_1920x0_80_0_0_5d9768dee1fb58b9e73590dcd2855d1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, волгоград, минеральные воды, аэрофлот, происшествия
Москва, Волгоград, Минеральные Воды, Аэрофлот, Происшествия
Рейс Москва — Минводы сел в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира
Запросивший экстренную посадку Airbus А321 приземлился в Волгограде
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Airbus А321, летевший из Москвы в Минеральные Воды, в воскресенье вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.
"Самолет, выполнявший рейс SU1304 Москва - Минеральные Воды от 27.08.2023, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния здоровья пассажира", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
После посадки пассажир передан медицинский работникам.
Во Владивостоке пассажир пытался пронести гранату на борт самолета