Global Times потребовало у Британского музея вернуть китайские реликвии
Global Times потребовало у Британского музея вернуть все китайские реликвии
© Фото : public domainБританский музей в Лондоне
© Фото : public domain
Британский музей в Лондоне . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Государственное китайское издание Global Times опубликовало редакционную статью, в которой официально потребовало у Британского музея вернуть все китайские культурные реликвии, изначально полученные в колониальный период сомнительным путем, после скандала с кражей экспонатов.
"Как китайское СМИ, мы официально требуем у Британского музея бесплатно вернуть в Китай все китайские культурные реликвии, приобретенные ненадлежащими способами, и воздержатся от сопротивления, затягивания и использования дежурного подхода", - говорится в статье.
Издание считает, что эта "давно назревшая работа" должна начаться как можно скорее, а также что большинство китайских коллекций наверняка были разграблены или украдены Великобританией в кризисные периоды китайской истории. Кроме того, газета поддерживает требование вернуть культурные реликвии в Индию, Нигерию и ЮАР, которые также ранее пострадали от действий Великобритании,
Отмечается, что обнаружившиеся кражи экспонатов обнажили огромные проблемы музея в обеспечении безопасности культурных объектов и привели к краху широко распространенного утверждения о том, что "иностранные культурные объекты лучше защищены в Британском музее".
В Британском музее хранятся около 23 тысяч культурных реликвий из Китая.
Ранее Британский музей объявил о краже, исчезновении и порче ряда предметов из своей коллекции. Большую часть предметов составляли золотые украшения, полудрагоценные камни и стеклянные изделия, датируемые от XV века до нашей эры до XIX века нашей эры. Позднее стало известно, что украденные из музея экспонаты выставляли на eBay за сумму в десятки раз ниже настоящей стоимости. Директор Британского музея Хартвиг Фишер объявил, что уходит со своего поста после скандала о краже.
Газета Telegraph сообщала, что в краже подозревается бывший старший куратор Питер Хиггс, проработавший в музее 30 лет, он потерял работу в учреждении, после того как начальство обвинило его в краже ювелирных изделий из музейного хранилища. Семья Хиггса обвинения отрицает и верит в его невиновность. По информации издания, в общей сложности из музея могло было быть украдено до двух тысяч экспонатов.