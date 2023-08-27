https://ria.ru/20230827/relikvii-1892573008.html

Global Times потребовало у Британского музея вернуть китайские реликвии

Global Times потребовало у Британского музея вернуть китайские реликвии - РИА Новости, 27.08.2023

Global Times потребовало у Британского музея вернуть китайские реликвии

Государственное китайское издание Global Times опубликовало редакционную статью, в которой официально потребовало у Британского музея вернуть все китайские... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T21:09

2023-08-27T21:09

2023-08-27T21:09

культура

китай

великобритания

индия

питер хиггс

британский музей

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Государственное китайское издание Global Times опубликовало редакционную статью, в которой официально потребовало у Британского музея вернуть все китайские культурные реликвии, изначально полученные в колониальный период сомнительным путем, после скандала с кражей экспонатов. "Как китайское СМИ, мы официально требуем у Британского музея бесплатно вернуть в Китай все китайские культурные реликвии, приобретенные ненадлежащими способами, и воздержатся от сопротивления, затягивания и использования дежурного подхода", - говорится в статье. Издание считает, что эта "давно назревшая работа" должна начаться как можно скорее, а также что большинство китайских коллекций наверняка были разграблены или украдены Великобританией в кризисные периоды китайской истории. Кроме того, газета поддерживает требование вернуть культурные реликвии в Индию, Нигерию и ЮАР, которые также ранее пострадали от действий Великобритании, Отмечается, что обнаружившиеся кражи экспонатов обнажили огромные проблемы музея в обеспечении безопасности культурных объектов и привели к краху широко распространенного утверждения о том, что "иностранные культурные объекты лучше защищены в Британском музее". В Британском музее хранятся около 23 тысяч культурных реликвий из Китая. Ранее Британский музей объявил о краже, исчезновении и порче ряда предметов из своей коллекции. Большую часть предметов составляли золотые украшения, полудрагоценные камни и стеклянные изделия, датируемые от XV века до нашей эры до XIX века нашей эры. Позднее стало известно, что украденные из музея экспонаты выставляли на eBay за сумму в десятки раз ниже настоящей стоимости. Директор Британского музея Хартвиг Фишер объявил, что уходит со своего поста после скандала о краже. Газета Telegraph сообщала, что в краже подозревается бывший старший куратор Питер Хиггс, проработавший в музее 30 лет, он потерял работу в учреждении, после того как начальство обвинило его в краже ювелирных изделий из музейного хранилища. Семья Хиггса обвинения отрицает и верит в его невиновность. По информации издания, в общей сложности из музея могло было быть украдено до двух тысяч экспонатов.

https://ria.ru/20230602/kitay-1875850117.html

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китай, великобритания, индия, питер хиггс, британский музей