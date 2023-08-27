https://ria.ru/20230827/putin-1892524994.html

Путин в День знаний встретится с учащимися

Путин в День знаний встретится с учащимися - РИА Новости, 27.08.2023

Путин в День знаний встретится с учащимися

Владимир Путин проведет встречу с учащимися в честь Дня знаний, сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T14:55

2023-08-27T14:55

2023-08-27T17:06

россия

владимир путин

павел зарубин

эмомали рахмон

таджикистан

калининград

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин проведет встречу с учащимися в честь Дня знаний, сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин.Пресс-служба президента пока не сообщала о его графике на следующую неделю.В прошлом году в День знаний Путин провел открытый урок "Разговор о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта в Калининграде. Тогда российский лидер обсудил с учащимися ситуацию на мировой арене, перспективы развития страны и вопросы воспитания подрастающего поколения.Кроме того, глава государства вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия пяти школ с обучением на русском языке в таджикистанских городах.

https://ria.ru/20230826/ege-1892405269.html

россия

таджикистан

калининград

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, павел зарубин, эмомали рахмон, таджикистан, калининград, общество