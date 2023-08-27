https://ria.ru/20230827/putin-1892524994.html
Путин в День знаний встретится с учащимися
Путин в День знаний встретится с учащимися - РИА Новости, 27.08.2023
Путин в День знаний встретится с учащимися
Владимир Путин проведет встречу с учащимися в честь Дня знаний, сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:55
2023-08-27T14:55
2023-08-27T17:06
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павел зарубин
эмомали рахмон
таджикистан
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин проведет встречу с учащимися в честь Дня знаний, сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин.Пресс-служба президента пока не сообщала о его графике на следующую неделю.В прошлом году в День знаний Путин провел открытый урок "Разговор о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта в Калининграде. Тогда российский лидер обсудил с учащимися ситуацию на мировой арене, перспективы развития страны и вопросы воспитания подрастающего поколения.Кроме того, глава государства вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия пяти школ с обучением на русском языке в таджикистанских городах.
https://ria.ru/20230826/ege-1892405269.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, эмомали рахмон, таджикистан, калининград, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Эмомали Рахмон, Таджикистан, Калининград, Общество
Путин в День знаний встретится с учащимися
Путин на следующей неделе встретится с учащимися в честь Дня знаний