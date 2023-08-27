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Рейс Москва — Минводы идет на вынужденную посадку в Волгограде

Рейс Москва — Минводы идет на вынужденную посадку в Волгограде - РИА Новости, 27.08.2023

Рейс Москва — Минводы идет на вынужденную посадку в Волгограде

Самолет рейсом Москва - Минводы идет на вынужденную посадку Волгограде из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T10:00

2023-08-27T10:00

2023-08-27T10:03

москва

волгоград

минеральные воды

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Самолет рейсом Москва - Минводы идет на вынужденную посадку Волгограде из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Волгограда."Рейс авиакомпании Аэрофлот SU1304, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Минеральные Воды, планирует совершить вынужденную посадку в аэропорту Волгограда", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие.

https://ria.ru/20230825/deboshir-1892137859.html

москва

волгоград

минеральные воды

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, волгоград, минеральные воды, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия