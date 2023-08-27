https://ria.ru/20230827/posadka-1892491356.html
Рейс Москва — Минводы идет на вынужденную посадку в Волгограде
Рейс Москва — Минводы идет на вынужденную посадку в Волгограде - РИА Новости, 27.08.2023
Рейс Москва — Минводы идет на вынужденную посадку в Волгограде
Самолет рейсом Москва - Минводы идет на вынужденную посадку Волгограде из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T10:00
2023-08-27T10:00
2023-08-27T10:03
москва
волгоград
минеральные воды
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888812396_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_30158e4312bc9e261d5a8649b8b5b8d0.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Самолет рейсом Москва - Минводы идет на вынужденную посадку Волгограде из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Волгограда."Рейс авиакомпании Аэрофлот SU1304, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Минеральные Воды, планирует совершить вынужденную посадку в аэропорту Волгограда", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие.
https://ria.ru/20230825/deboshir-1892137859.html
москва
волгоград
минеральные воды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888812396_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_5e1a913c9d6615a7d7b61272e9409b6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, волгоград, минеральные воды, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия
Москва, Волгоград, Минеральные Воды, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Рейс Москва — Минводы идет на вынужденную посадку в Волгограде
Рейс в Минводы идет на посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира