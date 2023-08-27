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Рейс Москва — Минводы идет на вынужденную посадку в Волгограде - РИА Новости, 27.08.2023
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10:00 27.08.2023 (обновлено: 10:03 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/posadka-1892491356.html
Рейс Москва — Минводы идет на вынужденную посадку в Волгограде
Рейс Москва — Минводы идет на вынужденную посадку в Волгограде - РИА Новости, 27.08.2023
Рейс Москва — Минводы идет на вынужденную посадку в Волгограде
Самолет рейсом Москва - Минводы идет на вынужденную посадку Волгограде из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T10:00
2023-08-27T10:03
москва
волгоград
минеральные воды
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Самолет рейсом Москва - Минводы идет на вынужденную посадку Волгограде из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Волгограда."Рейс авиакомпании Аэрофлот SU1304, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Минеральные Воды, планирует совершить вынужденную посадку в аэропорту Волгограда", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие.
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москва
волгоград
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москва, волгоград, минеральные воды, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия
Москва, Волгоград, Минеральные Воды, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Рейс Москва — Минводы идет на вынужденную посадку в Волгограде

Рейс в Минводы идет на посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 737-800
Пассажирский самолет Boeing 737-800 - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет Boeing 737-800. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Самолет рейсом Москва - Минводы идет на вынужденную посадку Волгограде из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Волгограда.
"Рейс авиакомпании Аэрофлот SU1304, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Минеральные Воды, планирует совершить вынужденную посадку в аэропорту Волгограда", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
В Красноярске вынужденно сел самолет из-за пьяного дебошира
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МоскваВолгоградМинеральные ВодыАэрофлотШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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