https://ria.ru/20230827/oleni-1892430172.html

В Норвегии оленей казнили за переход границы с Россией

В Норвегии оленей казнили за переход границы с Россией - РИА Новости, 27.08.2023

В Норвегии оленей казнили за переход границы с Россией

Директорат сельского хозяйства королевства счел, что русский ягель, съеденный норвежскими оленями, нынче слишком дорог, и предпочел вместо оплаты нанесенного... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T08:00

2023-08-27T08:00

2023-08-27T08:01

россия

норвегия

арктика

юрий сенкевич

f-16

аналитика

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Директорат сельского хозяйства королевства счел, что русский ягель, съеденный норвежскими оленями, нынче слишком дорог, и предпочел вместо оплаты нанесенного ущерба в заповеднике "Пасвик" уничтожить северных красавцев в количестве 42 особей. В казне одной из богатейших стран мира не нашлось 47 миллионов крон (примерно 420 миллионов рублей), чтобы спасти животных, уладив претензии российской стороны. Российские зоологи действовали строго в рамках соглашения, подписанного тридцать лет назад, там как раз регламентировалась миграция популяции фауны, живущей в природном запаснике, расположенном частично в России, частично в Норвегии и в Финляндии.Сама история вышла в публичное поле еще в июле, когда после нескольких попыток договориться с коллегами русские зоологи, подсчитав, сколько было съедено ягеля норвежскими оленями, за этот рацион попросили расплатиться.Но приговор оленям привели в исполнение на этой неделе.Циничная жестокость в отношении животных, не сделавших ничего плохого, кроме хорошего — для жителей северной Норвегии олень практически соратник и товарищ, — ужасает не только холодностью расчета, но и тем, что таким шагом власти страны, которой русские тоже не сделали ничего плохого, кроме хорошего, разрушили (к причинам вернемся) то, что создавалось веками. И норвежцами, и русскими. Вместе.Два северных народа сумели противопоставить суровому климату взаимопомощь, дружеское участие, сотрудничество и желание подставить плечо, когда другому трудно.Имена знаменитых норвежских путешественников, Нансена и Хейердала, вошли в русскую историю. Готовить экспедицию на "Фраме" Фритьофу Нансену помогал, и организационно, и финансово, его коллега и друг, знаменитый русский исследователь Арктики Эдуард Толль. Нансен, великий гуманист, отдал долг сполна. Когда в России во время гражданской войны начался голод, Нансен отправил деньги от Нобелевской премии мира в помощь Поволжью. На эти деньги не только закупалось продовольствие, но и основывались сельхозстанции, чтобы гарантировать получение следующего урожая. Поскольку тогда Европа относилась к нам примерно так же, как и сегодня, Нансена отчитывали в прессе, называя "пособником большевистского режима".Тур Хейердал брал в свои экспедиции русского врача Юрия Сенкевича, открывавшего советскому зрителю большой мир, в котором странствия стали потом уже частью нашей жизни.Между этими эпохами пролегла Великая Отечественная, и это русские десантники, в шторм, мороз, по льду форсировали фьорды у норвежского Киркенеса, освобождая северного соседа от нацистов. Освободили. Ценой тысяч жертв. И ушли. Памятник русскому освободителю в Киркенесе стоит. А память о том, как норвежские рыбаки спасали наших морпехов от обморожения, вливая в них крепчайший кофе с водкой, жива до сих пор.Так что должно было произойти, чтобы отношения дали не просто трещину, а рухнули в одночасье?А это американский гегемон интересуется контролем над Арктикой. А Норвежское море — окраинное для омывающего Арктику Северного Ледовитого океана. И поэтому Норвегия, дружественная России, Америку не устраивает при сегодняшнем геополитическом раскладе вовсе. Стало быть, нужно королевство втянуть в свою игру, нравится это Осло или не нравится. Там в линейку построились и ровно сутки спустя после казни четырех с лишним десятков оленей, посмевших поесть русского ягеля, выписали чек на помощь Киеву.Чтобы спасти животных, 46 миллионов крон не нашлось.Украине же отписали еще полгода назад 75 миллиардов крон (это более семи миллиардов долларов) плюс донаты сегодняшние — F-16 и системы ПВО. Ну и что, что F-16 слегка поистрепались и должны были быть в любом случае утилизированы? Главное ведь жест, символ, как принято говорить, месседж, который в Вашингтоне приняли и одобрили.Ну а что животных казнили — так будут знать, что, даже голодая, к ягелю доступ им закрыт. Сейчас полным ходом идет сооружение защитного барьера из колючей проволоки, сообщают, что "строителям страшно заступить на территорию России из-за возможных последствий".Не сообщают, правда, с чьей стороны труженикам грозит опасность — со стороны тех, кто оленей убивает в целях профилактики побега, или со стороны тех, кто до сих пор считает фильм про олененка Бэмби частью своего детства и плачет всякий раз в том месте, когда по ходу действия злые охотники убивают олениху, его маму.Финал этой истории оставим открытым.

https://ria.ru/20230618/olen-1878976958.html

https://ria.ru/20170304/1489261797.html

https://ria.ru/20230818/oleni-1890739246.html

россия

норвегия

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

россия, норвегия, арктика, юрий сенкевич, f-16, аналитика