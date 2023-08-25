https://ria.ru/20230825/oleni-1892265703.html

В Норвегии убили оленей за побег в Россию

В Норвегии убили оленей за побег в Россию - РИА Новости, 25.08.2023

В Норвегии убили оленей за побег в Россию

В Норвегии убили 40 оленей, которые паслись на территории России, чтобы не платить компенсации за причиненный ими ущерб природе, передает агентство Associated... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:09

2023-08-25T17:09

2023-08-25T22:33

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Норвегии убили 40 оленей, которые паслись на территории России, чтобы не платить компенсации за причиненный ими ущерб природе, передает агентство Associated Press."Животные были забиты из-за опасений, что они могут вернуться в Россию", — говорится в материале.Как отмечает издание, местные власти не хотят выплачивать компенсацию за то, что олени пасутся в заповедниках на территории другой страны. Сейчас Норвегия восстанавливает обветшавшее ограждение вдоль границы, чтобы остановить процесс миграции.Позднее информацию об убийстве животных подтвердили в директорате сельского хозяйства королевства.Накануне норвежское правительство заявило, что в этом году 42 оленя перешли границу с Россией в поисках лучших пастбищ и угодий. В свою очередь, руководство природного заповедника "Пасвик" в Мурманской области направило письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас животных, которые заходят на российскую особо охраняемую территорию и съедают ценный лишайник, на сумму 47 миллионов крон (почти 420 миллионов рублей).

https://ria.ru/20230320/nauka-1858343412.html

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россия, норвегия, москва, в мире, мурманская область