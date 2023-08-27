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Опрос показал, сколько россияне в среднем тратят на обед на работе - РИА Новости, 27.08.2023
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13:14 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/obed-1892512889.html
Опрос показал, сколько россияне в среднем тратят на обед на работе
Опрос показал, сколько россияне в среднем тратят на обед на работе - РИА Новости, 27.08.2023
Опрос показал, сколько россияне в среднем тратят на обед на работе
Среднестатистический россиянин тратит на обед на работе 350 рублей в день, это на 6% больше по сравнению с прошлым годом, показало исследование SuperJob для РИА РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:14
2023-08-27T13:14
общество
омск
красноярск
уфа
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Среднестатистический россиянин тратит на обед на работе 350 рублей в день, это на 6% больше по сравнению с прошлым годом, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Среднестатистический россиянин тратит на обеды 350 рублей ежедневно, за год сумма выросла на 6% (330 рублей в 2022 году). Россияне старше 45 лет экономнее тех, кто моложе: траты на обед составляют в среднем 310 и 360 рублей соответственно", - показал опрос 3 тысяч респондентов. Исследование показало, что чем выше зарплата, тем выше расходы на питание: 310 рублей у зарабатывающих менее 50 тысяч рублей в месяц и 370 рублей у граждан с доходом более 80 тысяч рублей. Опрос трудоустроенных жителей городов-миллионников показал, что больше всего питающихся за счет работодателя - в Омске (18% опрошенных), Красноярске и Уфе (по 17%). Среди тех, кто питается на работе за свой счет, самые большие расходы на обеды - у москвичей (в среднем 400 рублей в день). В Санкт-Петербурге за обеды ежедневно платят 350 рублей, в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону - по 340 рублей.
https://ria.ru/20230808/pitanie-1888760287.html
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общество, омск, красноярск, уфа, россия
Общество, Омск, Красноярск, Уфа, Россия
Опрос показал, сколько россияне в среднем тратят на обед на работе

SuperJob: россияне в среднем тратят на обед на работе 350 рублей в день

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКартофельная запеканка
Картофельная запеканка - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Среднестатистический россиянин тратит на обед на работе 350 рублей в день, это на 6% больше по сравнению с прошлым годом, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
«
"Среднестатистический россиянин тратит на обеды 350 рублей ежедневно, за год сумма выросла на 6% (330 рублей в 2022 году). Россияне старше 45 лет экономнее тех, кто моложе: траты на обед составляют в среднем 310 и 360 рублей соответственно", - показал опрос 3 тысяч респондентов.
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Исследование показало, что чем выше зарплата, тем выше расходы на питание: 310 рублей у зарабатывающих менее 50 тысяч рублей в месяц и 370 рублей у граждан с доходом более 80 тысяч рублей.
Опрос трудоустроенных жителей городов-миллионников показал, что больше всего питающихся за счет работодателя - в Омске (18% опрошенных), Красноярске и Уфе (по 17%).
Среди тех, кто питается на работе за свой счет, самые большие расходы на обеды - у москвичей (в среднем 400 рублей в день). В Санкт-Петербурге за обеды ежедневно платят 350 рублей, в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону - по 340 рублей.
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