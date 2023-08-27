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Эксперт перечислил препятствия для интервенции ЭКОВАС в Нигер - РИА Новости, 27.08.2023
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17:32 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/niger-1892545670.html
Эксперт перечислил препятствия для интервенции ЭКОВАС в Нигер
Эксперт перечислил препятствия для интервенции ЭКОВАС в Нигер - РИА Новости, 27.08.2023
Эксперт перечислил препятствия для интервенции ЭКОВАС в Нигер
Нехватка сил и военной техники станет препятствием для стран ЭКОВАС при возможной интервенции в Нигер, такое мнение РИА Новости высказал научный сотрудник... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T17:32
2023-08-27T17:32
в мире
нигер
нигерия
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Нехватка сил и военной техники станет препятствием для стран ЭКОВАС при возможной интервенции в Нигер, такое мнение РИА Новости высказал научный сотрудник Института международных исследований, доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев. Председательствующий в ЭКОВАС президент Нигерии Бола Тинубу ранее заявил, что полномасштабная война на африканском континенте не отвечает интересам его страны и всего региона, однако намекнул на готовность к ней. Африканский лидер также отметил, что ЭКОВАС стремится решить сложившуюся ситуацию мирным путем с опорой на дипломатию. "Военные прекрасно понимают, что для такой интервенции потребуется солидная группа пехоты, авиация, бронемашины, которые будут перемещаться между населенными пунктами (Нигера - ред.). Здесь у ЭКОВАС огромные проблемы, этих сил нет", - сказал эксперт. По словам Лошкарева, препятствием для сил ЭКОВАС при выполнении операции станет тот факт, что в Нигере населенные пункты расположены на довольно большом расстоянии друг от друга. "При интервенции в Нигер участникам операции придется не просто захватывать столицу, но и взять контроль над расположенными на расстоянии 500-600 километров друг от друга городами. Когда вы берете такие города, то рискуете попасть в ловушку, потому что коммуникации могут быть перерезаны", - уточнил он. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230820/niger-1891136096.html
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в мире, нигер, нигерия, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Нигерия, Переворот в Нигере — 2023
Эксперт перечислил препятствия для интервенции ЭКОВАС в Нигер

Политолог Лошкарев: для интервенции в Нигер у ЭКОВАС нет сил и военной техники

© AP Photo / Sam MednickСотрудники полиции в Ниамее, Нигер
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Нехватка сил и военной техники станет препятствием для стран ЭКОВАС при возможной интервенции в Нигер, такое мнение РИА Новости высказал научный сотрудник Института международных исследований, доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев.
Председательствующий в ЭКОВАС президент Нигерии Бола Тинубу ранее заявил, что полномасштабная война на африканском континенте не отвечает интересам его страны и всего региона, однако намекнул на готовность к ней. Африканский лидер также отметил, что ЭКОВАС стремится решить сложившуюся ситуацию мирным путем с опорой на дипломатию.
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"Военные прекрасно понимают, что для такой интервенции потребуется солидная группа пехоты, авиация, бронемашины, которые будут перемещаться между населенными пунктами (Нигера - ред.). Здесь у ЭКОВАС огромные проблемы, этих сил нет", - сказал эксперт.
По словам Лошкарева, препятствием для сил ЭКОВАС при выполнении операции станет тот факт, что в Нигере населенные пункты расположены на довольно большом расстоянии друг от друга.
«
"При интервенции в Нигер участникам операции придется не просто захватывать столицу, но и взять контроль над расположенными на расстоянии 500-600 километров друг от друга городами. Когда вы берете такие города, то рискуете попасть в ловушку, потому что коммуникации могут быть перерезаны", - уточнил он.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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В миреНигерНигерияПереворот в Нигере — 2023
 
 
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