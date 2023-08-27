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Президент Нигерии заявил, что война в Африке не отвечает интересам региона - РИА Новости, 27.08.2023
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02:31 27.08.2023 (обновлено: 02:36 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/afrika-1892470667.html
Президент Нигерии заявил, что война в Африке не отвечает интересам региона
Президент Нигерии заявил, что война в Африке не отвечает интересам региона - РИА Новости, 27.08.2023
Президент Нигерии заявил, что война в Африке не отвечает интересам региона
Председательствующий в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что полномасштабная война на африканском... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T02:31
2023-08-27T02:36
в мире
нигерия
нигер
африка
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Председательствующий в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что полномасштабная война на африканском континенте не отвечает интересам его страны и всего региона, однако намекнул на готовность к ней. &quot;Война не является идеальным вариантом ни для моих экономических реформ, ни для региона, однако защита демократии священна&quot;, — говорится в заявлении президента, распространенном его представителем Аджури Нгелале в соцсетях.Тинубу также добавил, что ЭКОВАС стремится решить сложившуюся ситуацию мирным путем с опорой на дипломатию. Несмотря на это, нигерийский лидер подчеркнул, что представители регионального блока готовы ко всем возможным вариантам. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230825/interventsiya-1892154398.html
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в мире, нигерия, нигер, африка
В мире, Нигерия, Нигер, Африка
Президент Нигерии заявил, что война в Африке не отвечает интересам региона

Президент Нигерии Тинубу: ЭКОВАС стремится решить ситуацию в Нигере мирным путем

© AP PhotoВоенные в Нигере
Военные в Нигере - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo
Военные в Нигере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Председательствующий в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что полномасштабная война на африканском континенте не отвечает интересам его страны и всего региона, однако намекнул на готовность к ней.
«

"Война не является идеальным вариантом ни для моих экономических реформ, ни для региона, однако защита демократии священна", — говорится в заявлении президента, распространенном его представителем Аджури Нгелале в соцсетях.

Тинубу также добавил, что ЭКОВАС стремится решить сложившуюся ситуацию мирным путем с опорой на дипломатию. Несмотря на это, нигерийский лидер подчеркнул, что представители регионального блока готовы ко всем возможным вариантам.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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