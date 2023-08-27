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Индийский аппарат передал первые данные с Луны - РИА Новости, 28.08.2023
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23:55 27.08.2023 (обновлено: 00:00 28.08.2023)
https://ria.ru/20230827/luna-1892583601.html
Индийский аппарат передал первые данные с Луны
Индийский аппарат передал первые данные с Луны - РИА Новости, 28.08.2023
Индийский аппарат передал первые данные с Луны
Индийский аппарат "Прагьян" передал первые данные о о поверхности Луны, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (бывшая... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-27T23:55
2023-08-28T00:00
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Индийский аппарат "Прагьян" передал первые данные о о поверхности Луны, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (бывшая Twitter).Луноход впервые измерил температуру на южном полюсе спутника Земли. Организация опубликовала график, который показывает рост температуры по мере погружения аппарата."Он иллюстрирует изменения температуры слоев поверхности луны на различных глубинах (от восьми миллиметров в глубину до 20 миллиметров над поверхностью), зафиксированные во время проникновения зонда", - говорится в сообщении.Согласно графику температура поверхности может достигать 60 градусов Цельсия.Старший научный сотрудник космического агентства в беседе с Press Trust of India выразил удивление по поводу неожиданно высокой цифры.Сейчас проводится тщательное исследование полученных данных.Спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" с луноходом на борту совершил посадку на Луну 23 августа. Тем самым Индия стала четвертой страной, которая смогла доставить собственный аппарат на Луну – после СССР, США и КНР – и первой в мире, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны.
https://ria.ru/20230823/lunokhod-1891844771.html
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космос - риа наука, луна, земля, индия, twitter
Космос - РИА Наука, Луна, Земля, Индия, Twitter
Индийский аппарат передал первые данные с Луны

ISRO: индийский "Прагьян" передал данные о неожиданно горячей поверхности Луны

© AP Photo / Aijaz RahiПрямая трансляция посадки космического корабля "Чандраян-3" на Луну на объекте ISRO в Бангалоре
Прямая трансляция посадки космического корабля Чандраян-3 на Луну на объекте ISRO в Бангалоре - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Aijaz Rahi
Прямая трансляция посадки космического корабля "Чандраян-3" на Луну на объекте ISRO в Бангалоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Индийский аппарат "Прагьян" передал первые данные о о поверхности Луны, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (бывшая Twitter).
Луноход впервые измерил температуру на южном полюсе спутника Земли. Организация опубликовала график, который показывает рост температуры по мере погружения аппарата.
"Он иллюстрирует изменения температуры слоев поверхности луны на различных глубинах (от восьми миллиметров в глубину до 20 миллиметров над поверхностью), зафиксированные во время проникновения зонда", - говорится в сообщении.
Согласно графику температура поверхности может достигать 60 градусов Цельсия.
Старший научный сотрудник космического агентства в беседе с Press Trust of India выразил удивление по поводу неожиданно высокой цифры.
Сейчас проводится тщательное исследование полученных данных.
Спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" с луноходом на борту совершил посадку на Луну 23 августа. Тем самым Индия стала четвертой страной, которая смогла доставить собственный аппарат на Луну – после СССР, США и КНР – и первой в мире, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны.
Посадка индийского спускаемого аппарата на Луну
Индийский луноход выехал на поверхность спутника Земли
23 августа, 20:31
 
Космос - РИА НаукаЛунаЗемляИндияTwitter
 
 
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