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Эксперт исключил версию об ошибке в расчетах движения упавшей "Луны-25" - РИА Новости, 27.08.2023
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Наука
 
03:19 27.08.2023 (обновлено: 03:29 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/luna-1892472009.html
Эксперт исключил версию об ошибке в расчетах движения упавшей "Луны-25"
Эксперт исключил версию об ошибке в расчетах движения упавшей "Луны-25" - РИА Новости, 27.08.2023
Эксперт исключил версию об ошибке в расчетах движения упавшей "Луны-25"
Проведением расчетов движения станции "Луна-25", разбившейся о поверхность спутника Земли, параллельно занимались несколько организаций, их вычисления совпали... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T03:19
2023-08-27T03:29
наука
земля
луна
юрий борисов (роскосмос)
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российская академия наук
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россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Проведением расчетов движения станции "Луна-25", разбившейся о поверхность спутника Земли, параллельно занимались несколько организаций, их вычисления совпали "цифра в цифру", ошибки быть не могло, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. &quot;Традиция была соблюдена еще с советских времен, такие ответственные расчеты делают сразу несколько организаций. У них совпало все цифра в цифру. Здесь ошибки не было&quot;, — сказал Эйсмонт.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны — 21 августа. "Роскосмос" сообщил 19 августа, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Эксперты рассматривали несколько версий аварии, в том числе ошибку в расчетах движения станции. Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину ЧП - двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат "врезался" в спутник Земли.
https://ria.ru/20230821/roskosmos-1891348475.html
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земля, луна, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, российская академия наук, наука, россия
Наука, Земля, Луна, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Российская академия наук, Наука, Россия
Эксперт исключил версию об ошибке в расчетах движения упавшей "Луны-25"

Эксперт ИКИ РАН исключил версию об ошибке в расчетах движения упавшей "Луны-25"

© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкАвтоматическая станция "Луна-25" перед запуском в космос
Автоматическая станция Луна-25 перед запуском в космос
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Перейти в медиабанк
Автоматическая станция "Луна-25" перед запуском в космос. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Проведением расчетов движения станции "Луна-25", разбившейся о поверхность спутника Земли, параллельно занимались несколько организаций, их вычисления совпали "цифра в цифру", ошибки быть не могло, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
«

"Традиция была соблюдена еще с советских времен, такие ответственные расчеты делают сразу несколько организаций. У них совпало все цифра в цифру. Здесь ошибки не было", — сказал Эйсмонт.

Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны — 21 августа.
"Роскосмос" сообщил 19 августа, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
Эксперты рассматривали несколько версий аварии, в том числе ошибку в расчетах движения станции. Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину ЧП - двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат "врезался" в спутник Земли.
Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов
Аварийная комиссия по "Луне-25" начала работу, заявил глава "Роскосмоса"
21 августа, 17:48
 
НаукаЗемляЛунаЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосРоссийская академия наукНаукаРоссия
 
 
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