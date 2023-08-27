Эксперт исключил версию об ошибке в расчетах движения упавшей "Луны-25"
Эксперт ИКИ РАН исключил версию об ошибке в расчетах движения упавшей "Луны-25"
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкАвтоматическая станция "Луна-25" перед запуском в космос
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Автоматическая станция "Луна-25" перед запуском в космос. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Проведением расчетов движения станции "Луна-25", разбившейся о поверхность спутника Земли, параллельно занимались несколько организаций, их вычисления совпали "цифра в цифру", ошибки быть не могло, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
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"Традиция была соблюдена еще с советских времен, такие ответственные расчеты делают сразу несколько организаций. У них совпало все цифра в цифру. Здесь ошибки не было", — сказал Эйсмонт.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны — 21 августа.
"Роскосмос" сообщил 19 августа, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
Эксперты рассматривали несколько версий аварии, в том числе ошибку в расчетах движения станции. Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину ЧП - двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат "врезался" в спутник Земли.