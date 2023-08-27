https://ria.ru/20230827/kazakhstan-1892476856.html

В Казахстане выросло число компаний с российским капиталом, заявил торгпред

В Казахстане выросло число компаний с российским капиталом, заявил торгпред - РИА Новости, 27.08.2023

В Казахстане выросло число компаний с российским капиталом, заявил торгпред

Количество компаний в Казахстане с российским капиталом выросло за год на 70%, всего в стране зарегистрированы порядка 18 тысяч предприятий российского среднего РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T06:29

2023-08-27T06:29

2023-08-27T06:34

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Количество компаний в Казахстане с российским капиталом выросло за год на 70%, всего в стране зарегистрированы порядка 18 тысяч предприятий российского среднего и малого бизнеса, рассказал РИА Новости торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов. "По данным официальных казахстанских источников, на 1 августа 2023 года в стране зарегистрировано более 41 тысячи зарубежных организаций, на 38% больше, чем в прошлом году. Среди них 18 тысяч имеют российский капитал (+70% к прошлому периоду), в основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Доля крупного бизнеса не превышает доли процента", — рассказал Логинов.По его словам, с учетом высокого уровня цифровизации сектора государственных услуг открытие бизнеса в Казахстане для россиян не составляет труда. "Средние сроки, необходимые на прохождение всех этапов получения БИН (бизнес идентификационный номер) для компаний-нерезидентов, составляет пять-семь рабочих дней", — добавил он. "По итогам 2022 года ВВП Казахстана увеличился на 3,2%, производство товаров - на 3,2%, услуг - на 2,6%. По оценке торгового представительства, на данном этапе вклад российских предприятий еще не столь очевиден, поскольку крупные инвестиционные проекты имеют срок реализации в несколько лет, а не месяцев", — заключил Логинов.

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