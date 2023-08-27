https://ria.ru/20230827/dollar-1892488641.html
В ЛДПР обнародовали записку Жириновского с призывом отказаться от доллара
В ЛДПР обнародовали записку Жириновского с призывом отказаться от доллара - РИА Новости, 27.08.2023
В ЛДПР обнародовали записку Жириновского с призывом отказаться от доллара
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в Telegram-канале записку основателя партии Владимира Жириновского с призывом отказаться от доллара. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T09:29
2023-08-27T09:29
2023-08-27T11:37
россия
европа
америка
владимир жириновский
борис чернышов (депутат)
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в Telegram-канале записку основателя партии Владимира Жириновского с призывом отказаться от доллара."Еще одна ранее неопубликованная записка основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В ней ВВЖ на фоне роста курса доллара в 2018 году призывал Россию отказаться от американской валюты. В свете нынешних событий — совет актуальный и логичный", — подчеркнул депутат.Записка написана летом 2018 года, когда курс доллара продолжал расти — с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе."Что делать? 1) Отказ от доллара. 2) Распустить все международные организации. Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и др. Всех перевести на национальные валюты и языки", — предложил Жириновский.Как отметил Чернышов, события развиваются именно так, как и говорил Жириновский, — Россия постепенно движется к отказу от доллара, при этом альтернатив в качестве валюты для международной торговли достаточно.
https://ria.ru/20230501/dollar-1869009595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, европа, америка, владимир жириновский, борис чернышов (депутат), лдпр, госдума рф
Россия, Европа, Америка, Владимир Жириновский, Борис Чернышов (депутат), ЛДПР, Госдума РФ
В ЛДПР обнародовали записку Жириновского с призывом отказаться от доллара
Чернышов опубликовал призыв Жириновского 2018 года отказаться от доллара