Плата за сервис. Нужно ли давать чаевые на отдыхе в России и мире
© iStock.com / shapechargeМужчина протягивает официантке банковскую карту
© iStock.com / shapecharge
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В ресторане, отеле, такси или салоне красоты принято благодарить специалиста дополнительно. Одни клиенты делают это лишь за исключительный сервис, другие — в любом случае. Суммы тоже разные: так, недавно в Сен-Тропе официанта возмутили "жалкие" 500 евро. Считаются ли чаевые обязательными, кому россияне их дают чаще всего и каковы размеры вознаграждения в других странах — в материале РИА Новости.
Лишний повод для радости
Оставлять чаевые тем, кто оказывает услуги, считается правилом хорошего тона. Сами работники рассказывают, что дополнительного вознаграждения не ждут, но такое внимание их радует.
"Чаевые в бьюти-сфере — всегда приятный бонус. Порой это показатель доверия, уважения к труду. И того, что тебя оценили чуть больше, чем стоимость самой процедуры", — рассказывает мастер педикюра из Москвы Мария Гаврилова.
По ее словам, в салоне чаевые были на уровне пяти-десяти процентов от счета, а когда появился личный кабинет, увеличились до 15.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти в салоне красоты
Мастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти в салоне красоты
"Так одни клиенты выражают симпатию мастеру, стремятся расположить его к себе. Другая категория — те, кому важно подтвердить свой статус: все должны понимать, что у них есть деньги", — говорит парикмахер из Москвы Сергей Герасимович.
Гость благодарит, когда ему понравилась работа. Особенно если был опыт неудачных стрижек, рассуждает специалист.
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"Чем дешевле услуга, тем серьезнее "чай": может быть и 50 процентов, — объясняет эксперт. — А когда клиент платит от 15 до 25 тысяч рублей, он считает, что в этой сумме заложено все".
Официантка в уличном кафе в Волгограде
“Чем официант профессиональнее, приветливее, собраннее и проворнее, тем больше чаевых ему оставляют”, — уверен Максим Романцев, генеральный директор ресторана Savva. По его словам, также важны посещаемость заведения и лояльность клиентов.
Сколько платят
Ольга Петрова, работающая официанткой в кофейне, отмечает, что большинство клиентов оставляют примерно десять процентов. Правда, если садятся за столик. "За барной стойкой редко отличаются щедростью", — уточняет она.
Заправщик на одной из АЗС в Москве
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“Нормой считаются десять процентов. На деле, конечно, получается немного меньше. Заработок официанта на чаевых — от пяти до семи процентов”, — говорит Романцев.
Горничная в трехзвездочном отеле столицы Римма Никитина признается, что чаевые дают нечасто, и обычно это 50 или 100 рублей. "Почему-то большинство считает, что на зарубежных курортах поощрять уборщиц нужно, а у нас необязательно".
Горничная в коридоре отеля Library в Москве
Впрочем, в среднем чаевые в гостинице — 500-600 рублей. "Гости активно пользуются возможностью перечислять по QR-кодам — в основном официантам в ресторанах, барменам в лобби-барах, сотрудникам рум-сервиса, периодически — портье на ресепшене", – указали в пресс-службе Azimut Hotels.
А вот в гостевых домах это не принято, сообщают владельцы недвижимости в Краснодарском крае.
Оставляют чаевые не более десяти процентов клиентов. Обычно — на уровне цены чашки кофе, утверждает косметолог Кристина Харкавая. Процедура может стоить и три тысячи, и двадцать. "Если 500 рублей не жалко, то заплатить дополнительно пару тысяч готовы далеко не все. Разве что постоянные посетители", — добавляет она.
© iStock.com / Andrii LysenkoЧаевые в кафе
© iStock.com / Andrii Lysenko
Чаевые в кафе
Определить по внешности, насколько клиент щедр, невозможно.
"Проще угадать, приобретет он дополнительный домашний уход или нет, — делится своими наблюдениями парикмахер-стилист из Самары Владислав Чернаткин. — Часто вместо чаевых записываются на курс процедур или рекомендуют мои услуги друзьям и близким, что для меня выгоднее".
Где живут самые щедрые
Сервисы безналичной оплаты чаевых ведут статистику. В первом полугодии, по данным Tinkoff Data, по средним чаевым лидировала Москва: 386 рублей, что на 56 рублей больше, чем в 2022-м, и на 102 — в 2021-м.
В Приморском крае — 383, в Новосибирской области и Подмосковье — на 30 меньше.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушки садятся в такси "Яндекс Go" на улице Москвы
Девушки садятся в такси "Яндекс Go" на улице Москвы
Минимум в Удмуртии — 222 рубля. В Кировской и Калининградской областях, Омске, Перми и Ярославле — порядка 250.
По данным аналитиков CloudTips, в этом году больше всего безналичных чаевых россияне платили в июле. В ресторанах — в среднем 306 рублей, в салонах красоты — 407.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНа ресепшене в вестибюле пятизвездочного отеля
На ресепшене в вестибюле пятизвездочного отеля
Перед Новым годом — пик чаевых. А в январе — минимум. В 2022-м, после ухода Apple Pay и Google Pay, тоже было падение. Но отечественные сервисы быстро восстановили положение.
Кому везет больше всех
За год средние чаевые в бьюти-сфере выросли с 366 до 407 рублей, в кафе — с 283 до 305, подсчитали в CloudTips. Курьерам по-прежнему доплачивают в среднем 124 рубля.
По информации сервиса "Нет монет", больше всего благодарят специалистов спа-центров (460 рублей) и салонов красоты (374).
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОтдыхающие в кафе на берегу Балтийского моря в поселке Янтарный Калининградской области
Отдыхающие в кафе на берегу Балтийского моря в поселке Янтарный Калининградской области
Показатель ресторанов — 319 рублей, барбершопов — 314, автосервисов — 263.
Самые лучшие дни для чаевых в ресторанах — суббота, а в салонах красоты — понедельник и среда.
В Китае нельзя, на Лазурке — обязательно
В каждой стране свои правила. Так, в Сети недавно обсуждали огромные размеры чаевых на Лазурном берегу. Скандал разгорелся после того, как в Сен-Тропе официант ресторана погнался за туристом, требуя добавить к оставленным 500 евро столько же, чтобы было 20 процентов от счета.
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"В Турции чаевые принято давать наличными и буквально всем: горничной в отеле, водителю в экскурсионном автобусе, носильщику. От одного доллара до 15", — рассказали в пресс-службе "Слетать.ру". Горничным — до трех долларов, официанту в ресторане при прекрасном обслуживании — до десяти.
В Египте та же картина. В Таиланде чаевые — в батах и желательно не мелочью, уточняют эксперты. "Сейчас курс 2,7 рубля. Носильщика или горничную можно отблагодарить 20-50 батами", — отмечают в "Слетать.ру".
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПосетители в кафе на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
Посетители в кафе на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
"На Мальдивах чаевые чаще всего включены в чек, однако суммы обычно округляют в пользу официанта или консьержа", — добавили в пресс-службе туроператора Loti.
В Дубае сервис тоже добавляют к счету автоматически, десять процентов, говорят в "Интуристе". Но дополнительному поощрению официанты всегда рады. Также принято благодарить гидов после экскурсий.
Россияне привыкли к десяти процентам, но, скажем, в США, по словам риелтора из Майами Надежды Инфантьевой, полагается 20.
Поскольку во многих ресторанах чаевые делятся на всю смену — менеджеров, поваров, то таксисты, бармены, официанты ожидают 20-30 процентов, причем и в забегаловках с едой навынос, рассказывает она.
В Китае чаевые давать не принято, где-то даже запрещено. Китайцы искренне не понимают, почему туристы пытаются отблагодарить не дворника или водителя трамвая, а официанта, который и так много получает. Вот носильщику можно оставить юань, поскольку зарабатывает он мало.