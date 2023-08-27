https://ria.ru/20230827/chaevye-1892242663.html

Плата за сервис. Нужно ли давать чаевые на отдыхе в России и мире

Плата за сервис. Нужно ли давать чаевые на отдыхе в России и мире - РИА Новости, 27.08.2023

Плата за сервис. Нужно ли давать чаевые на отдыхе в России и мире

В ресторане, отеле, такси или салоне красоты принято благодарить специалиста дополнительно. Одни клиенты делают это лишь за исключительный сервис, другие — в... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T08:00

2023-08-27T08:00

2023-08-27T08:03

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В ресторане, отеле, такси или салоне красоты принято благодарить специалиста дополнительно. Одни клиенты делают это лишь за исключительный сервис, другие — в любом случае. Суммы тоже разные: так, недавно в Сен-Тропе официанта возмутили "жалкие" 500 евро. Считаются ли чаевые обязательными, кому россияне их дают чаще всего и каковы размеры вознаграждения в других странах — в материале РИА Новости.Лишний повод для радостиОставлять чаевые тем, кто оказывает услуги, считается правилом хорошего тона. Сами работники рассказывают, что дополнительного вознаграждения не ждут, но такое внимание их радует."Чаевые в бьюти-сфере — всегда приятный бонус. Порой это показатель доверия, уважения к труду. И того, что тебя оценили чуть больше, чем стоимость самой процедуры", — рассказывает мастер педикюра из Москвы Мария Гаврилова.По ее словам, в салоне чаевые были на уровне пяти-десяти процентов от счета, а когда появился личный кабинет, увеличились до 15."Так одни клиенты выражают симпатию мастеру, стремятся расположить его к себе. Другая категория — те, кому важно подтвердить свой статус: все должны понимать, что у них есть деньги", — говорит парикмахер из Москвы Сергей Герасимович.Гость благодарит, когда ему понравилась работа. Особенно если был опыт неудачных стрижек, рассуждает специалист. "Чем дешевле услуга, тем серьезнее "чай": может быть и 50 процентов, — объясняет эксперт. — А когда клиент платит от 15 до 25 тысяч рублей, он считает, что в этой сумме заложено все".“Чем официант профессиональнее, приветливее, собраннее и проворнее, тем больше чаевых ему оставляют”, — уверен Максим Романцев, генеральный директор ресторана Savva. По его словам, также важны посещаемость заведения и лояльность клиентов.Сколько платятОльга Петрова, работающая официанткой в кофейне, отмечает, что большинство клиентов оставляют примерно десять процентов. Правда, если садятся за столик. "За барной стойкой редко отличаются щедростью", — уточняет она.“Нормой считаются десять процентов. На деле, конечно, получается немного меньше. Заработок официанта на чаевых — от пяти до семи процентов”, — говорит Романцев.Горничная в трехзвездочном отеле столицы Римма Никитина признается, что чаевые дают нечасто, и обычно это 50 или 100 рублей. "Почему-то большинство считает, что на зарубежных курортах поощрять уборщиц нужно, а у нас необязательно".Впрочем, в среднем чаевые в гостинице — 500-600 рублей. "Гости активно пользуются возможностью перечислять по QR-кодам — в основном официантам в ресторанах, барменам в лобби-барах, сотрудникам рум-сервиса, периодически — портье на ресепшене", – указали в пресс-службе Azimut Hotels.А вот в гостевых домах это не принято, сообщают владельцы недвижимости в Краснодарском крае.Оставляют чаевые не более десяти процентов клиентов. Обычно — на уровне цены чашки кофе, утверждает косметолог Кристина Харкавая. Процедура может стоить и три тысячи, и двадцать. "Если 500 рублей не жалко, то заплатить дополнительно пару тысяч готовы далеко не все. Разве что постоянные посетители", — добавляет она.Определить по внешности, насколько клиент щедр, невозможно. "Проще угадать, приобретет он дополнительный домашний уход или нет, — делится своими наблюдениями парикмахер-стилист из Самары Владислав Чернаткин. — Часто вместо чаевых записываются на курс процедур или рекомендуют мои услуги друзьям и близким, что для меня выгоднее".Где живут самые щедрыеСервисы безналичной оплаты чаевых ведут статистику. В первом полугодии, по данным Tinkoff Data, по средним чаевым лидировала Москва: 386 рублей, что на 56 рублей больше, чем в 2022-м, и на 102 — в 2021-м.В Приморском крае — 383, в Новосибирской области и Подмосковье — на 30 меньше.Минимум в Удмуртии — 222 рубля. В Кировской и Калининградской областях, Омске, Перми и Ярославле — порядка 250.По данным аналитиков CloudTips, в этом году больше всего безналичных чаевых россияне платили в июле. В ресторанах — в среднем 306 рублей, в салонах красоты — 407.Перед Новым годом — пик чаевых. А в январе — минимум. В 2022-м, после ухода Apple Pay и Google Pay, тоже было падение. Но отечественные сервисы быстро восстановили положение. Кому везет больше всехЗа год средние чаевые в бьюти-сфере выросли с 366 до 407 рублей, в кафе — с 283 до 305, подсчитали в CloudTips. Курьерам по-прежнему доплачивают в среднем 124 рубля.По информации сервиса "Нет монет", больше всего благодарят специалистов спа-центров (460 рублей) и салонов красоты (374).Показатель ресторанов — 319 рублей, барбершопов — 314, автосервисов — 263. Самые лучшие дни для чаевых в ресторанах — суббота, а в салонах красоты — понедельник и среда.В Китае нельзя, на Лазурке — обязательноВ каждой стране свои правила. Так, в Сети недавно обсуждали огромные размеры чаевых на Лазурном берегу. Скандал разгорелся после того, как в Сен-Тропе официант ресторана погнался за туристом, требуя добавить к оставленным 500 евро столько же, чтобы было 20 процентов от счета."В Турции чаевые принято давать наличными и буквально всем: горничной в отеле, водителю в экскурсионном автобусе, носильщику. От одного доллара до 15", — рассказали в пресс-службе "Слетать.ру". Горничным — до трех долларов, официанту в ресторане при прекрасном обслуживании — до десяти.В Египте та же картина. В Таиланде чаевые — в батах и желательно не мелочью, уточняют эксперты. "Сейчас курс 2,7 рубля. Носильщика или горничную можно отблагодарить 20-50 батами", — отмечают в "Слетать.ру"."На Мальдивах чаевые чаще всего включены в чек, однако суммы обычно округляют в пользу официанта или консьержа", — добавили в пресс-службе туроператора Loti.В Дубае сервис тоже добавляют к счету автоматически, десять процентов, говорят в "Интуристе". Но дополнительному поощрению официанты всегда рады. Также принято благодарить гидов после экскурсий.Россияне привыкли к десяти процентам, но, скажем, в США, по словам риелтора из Майами Надежды Инфантьевой, полагается 20.Поскольку во многих ресторанах чаевые делятся на всю смену — менеджеров, поваров, то таксисты, бармены, официанты ожидают 20-30 процентов, причем и в забегаловках с едой навынос, рассказывает она.В Китае чаевые давать не принято, где-то даже запрещено. Китайцы искренне не понимают, почему туристы пытаются отблагодарить не дворника или водителя трамвая, а официанта, который и так много получает. Вот носильщику можно оставить юань, поскольку зарабатывает он мало.

https://ria.ru/20230808/otpusk-1888771557.html

https://ria.ru/20230821/gastrotury-1890810889.html

https://ria.ru/20230723/emiraty-1885096152.html

https://ria.ru/20230825/azerbaydzhan-1891944448.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

актуальное - туризм, общество, россия, китай, тинькофф. кредитные системы, туризм, сен-тропе, рестораны, традиции