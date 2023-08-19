https://ria.ru/20230819/restorany-1890901322.html
В Сети обсуждают трехзначные чаевые, которые требуют на Лазурном берегу
В Сети обсуждают трехзначные чаевые, которые требуют на Лазурном берегу - РИА Новости, 19.08.2023
В Сети обсуждают трехзначные чаевые, которые требуют на Лазурном берегу
В ресторане в Сен-Тропе итальянский турист, считавший, что он оставил щедрые чаевые, был возмущен поведением официанта, который потребовал удвоить предложенную... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T05:44
2023-08-19T05:44
2023-08-19T05:44
туризм
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В ресторане в Сен-Тропе итальянский турист, считавший, что он оставил щедрые чаевые, был возмущен поведением официанта, который потребовал удвоить предложенную сумму, сообщает Daily Mail. После этого случая в Сети туристы обсуждают резко возросшие цены в заведениях на фешенебельном курорте.Сотрудник заведения догнал посетителя на парковке, сказал, что оставленной благодарности недостаточно, и потребовал добавить к 500 евро такую же сумму, что составило бы 20 процентов от счета. Официант утверждал, что минимальная величина чаевых в ресторане одного из самых дорогих курортов мира — 1000 евро. Французский друг возмущенного туриста отметил, что тот "считал себя щедрым клиентом, а ему сделали выговор".Туристы признаются, что на следующий год вряд ли вернутся в город. Мэр курорта Сильвия Сири даже организовала встречу с рестораторами, убеждая их "встречать клиентов более достойно"."С дичайшими местными ценами, а также курсом евро ситуация просто возмутительная, и мои симпатии на стороне любого гостя", — отметила автор телеграм-канала "Зарькова". О случае в Сен-Тропе написал телеграм-канал "Антиглянец". Да и в других модных местах Европы "в этом году ценник, умноженный на 1,7", сумасшедшие наценки и "волшебная цифра в 500 евро — это и депозит в ресторане на одного, и лежак на пляже", отметил автор канала в другом посте.Сент-Тропе — популярное место отдыха у богатых и знаменитых, но в этом году цены на курорте расстраивают гостей, пишет издание. Туристы рассказывают, что некоторые рестораны при бронирования столика требуют депозит в 1500 евро за персону. В других районах Французской Ривьеры многие заведения ожидают, что счет со столика составит не менее десяти тысяч евро.Более того, сотрудники ресторанов запоминают клиентов, и если они в прошлый раз не оставили хороших чаевых, не бронируют им места.Размер чаевых в России выяснил у сервиса "Нет монет" телеграм-канал "СысоевFM" – в среднем это 354 рубля, то есть примерно 3,5 евро. Или — 11 процентов от чека по всем заведениям. Максимальная величина благодарности составила 192 тысячи рублей.
https://ria.ru/20230817/maldivy-1890484221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сен-тропе, европа, россия, рестораны, франция
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сен-Тропе, Европа, Россия, Рестораны, Франция
В Сети обсуждают трехзначные чаевые, которые требуют на Лазурном берегу
В Сети обсуждают ресторан в Сен-Тропе, где с туриста потребовали 500 евро чаевых
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
В ресторане в Сен-Тропе итальянский турист, считавший, что он оставил щедрые чаевые, был возмущен поведением официанта, который потребовал удвоить предложенную сумму, сообщает
Daily Mail. После этого случая в Сети туристы обсуждают резко возросшие цены в заведениях на фешенебельном курорте.
Сотрудник заведения догнал посетителя на парковке, сказал, что оставленной благодарности недостаточно, и потребовал добавить к 500 евро такую же сумму, что составило бы 20 процентов от счета. Официант утверждал, что минимальная величина чаевых в ресторане одного из самых дорогих курортов мира — 1000 евро. Французский друг возмущенного туриста отметил, что тот "считал себя щедрым клиентом, а ему сделали выговор".
Туристы признаются, что на следующий год вряд ли вернутся в город. Мэр курорта Сильвия Сири даже организовала встречу с рестораторами, убеждая их "встречать клиентов более достойно".
"С дичайшими местными ценами, а также курсом евро ситуация просто возмутительная, и мои симпатии на стороне любого гостя", — отметила
автор телеграм-канала "Зарькова". О случае в Сен-Тропе написал
телеграм-канал "Антиглянец". Да и в других модных местах Европы
"в этом году ценник, умноженный на 1,7", сумасшедшие наценки и "волшебная цифра в 500 евро — это и депозит в ресторане на одного, и лежак на пляже", отметил
автор канала в другом посте.
Сент-Тропе — популярное место отдыха у богатых и знаменитых, но в этом году цены на курорте расстраивают гостей, пишет издание. Туристы рассказывают, что некоторые рестораны при бронирования столика требуют депозит в 1500 евро за персону. В других районах Французской Ривьеры многие заведения ожидают, что счет со столика составит не менее десяти тысяч евро.
Более того, сотрудники ресторанов запоминают клиентов, и если они в прошлый раз не оставили хороших чаевых, не бронируют им места.
Размер чаевых в России выяснил
у сервиса "Нет монет" телеграм-канал "СысоевFM" – в среднем это 354 рубля, то есть примерно 3,5 евро. Или — 11 процентов от чека по всем заведениям. Максимальная величина благодарности составила 192 тысячи рублей.
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