https://ria.ru/20230819/restorany-1890901322.html

В Сети обсуждают трехзначные чаевые, которые требуют на Лазурном берегу

В Сети обсуждают трехзначные чаевые, которые требуют на Лазурном берегу - РИА Новости, 19.08.2023

В Сети обсуждают трехзначные чаевые, которые требуют на Лазурном берегу

В ресторане в Сен-Тропе итальянский турист, считавший, что он оставил щедрые чаевые, был возмущен поведением официанта, который потребовал удвоить предложенную... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T05:44

2023-08-19T05:44

2023-08-19T05:44

туризм

туризм

новости - туризм

сен-тропе

европа

россия

рестораны

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146598/53/1465985352_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_504f6419c728d2bdf46ff77805a6eb5f.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В ресторане в Сен-Тропе итальянский турист, считавший, что он оставил щедрые чаевые, был возмущен поведением официанта, который потребовал удвоить предложенную сумму, сообщает Daily Mail. После этого случая в Сети туристы обсуждают резко возросшие цены в заведениях на фешенебельном курорте.Сотрудник заведения догнал посетителя на парковке, сказал, что оставленной благодарности недостаточно, и потребовал добавить к 500 евро такую же сумму, что составило бы 20 процентов от счета. Официант утверждал, что минимальная величина чаевых в ресторане одного из самых дорогих курортов мира — 1000 евро. Французский друг возмущенного туриста отметил, что тот "считал себя щедрым клиентом, а ему сделали выговор".Туристы признаются, что на следующий год вряд ли вернутся в город. Мэр курорта Сильвия Сири даже организовала встречу с рестораторами, убеждая их "встречать клиентов более достойно"."С дичайшими местными ценами, а также курсом евро ситуация просто возмутительная, и мои симпатии на стороне любого гостя", — отметила автор телеграм-канала "Зарькова". О случае в Сен-Тропе написал телеграм-канал "Антиглянец". Да и в других модных местах Европы "в этом году ценник, умноженный на 1,7", сумасшедшие наценки и "волшебная цифра в 500 евро — это и депозит в ресторане на одного, и лежак на пляже", отметил автор канала в другом посте.Сент-Тропе — популярное место отдыха у богатых и знаменитых, но в этом году цены на курорте расстраивают гостей, пишет издание. Туристы рассказывают, что некоторые рестораны при бронирования столика требуют депозит в 1500 евро за персону. В других районах Французской Ривьеры многие заведения ожидают, что счет со столика составит не менее десяти тысяч евро.Более того, сотрудники ресторанов запоминают клиентов, и если они в прошлый раз не оставили хороших чаевых, не бронируют им места.Размер чаевых в России выяснил у сервиса "Нет монет" телеграм-канал "СысоевFM" – в среднем это 354 рубля, то есть примерно 3,5 евро. Или — 11 процентов от чека по всем заведениям. Максимальная величина благодарности составила 192 тысячи рублей.

https://ria.ru/20230817/maldivy-1890484221.html

сен-тропе

европа

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сен-тропе, европа, россия, рестораны, франция