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Российские туристы рассказали, кому оставляют чаевые в поездках
Российские туристы рассказали, кому оставляют чаевые в поездках
Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, добавляют ли во время путешествия чаевые к счету за услуги, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T18:04
2021-03-01T18:04
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, добавляют ли во время путешествия чаевые к счету за услуги, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1870 пользователей и выяснили, что большинство (75 процентов) из них обычно благодарит обслуживающий персонал. Причем треть 36 туристов признались, что в поездках оставляют больше чаевых, чем дома.Чаще всего деньги сверх счета дают официантам — так поступают 86 процентов респондентов. Но если вознаграждение за обслуживание уже включено в счет, то 56 процентов не дают ничего сверху.Персоналу отелей на чай оставляет каждый второй отдыхающий, таксистам — почти половина (48 процентов) опрошенных, а вот экскурсоводам и гидам — только каждый четвертый путешественник.
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туризм, гостиницы, отели, туристы, новости - туризм

Российские туристы рассказали, кому оставляют чаевые в поездках

18:04 01.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе отеля "Релакс Центр "Ирей" в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
Отдыхающие в кафе отеля Релакс Центр Ирей в местечке Семидворье в окрестностях Алушты - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, добавляют ли во время путешествия чаевые к счету за услуги, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1870 пользователей и выяснили, что большинство (75 процентов) из них обычно благодарит обслуживающий персонал. Причем треть 36 туристов признались, что в поездках оставляют больше чаевых, чем дома.
Чаще всего деньги сверх счета дают официантам — так поступают 86 процентов респондентов. Но если вознаграждение за обслуживание уже включено в счет, то 56 процентов не дают ничего сверху.
Персоналу отелей на чай оставляет каждый второй отдыхающий, таксистам — почти половина (48 процентов) опрошенных, а вот экскурсоводам и гидам — только каждый четвертый путешественник.
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