https://ria.ru/20210301/chaevye-1599427904.html

Российские туристы рассказали, кому оставляют чаевые в поездках

Российские туристы рассказали, кому оставляют чаевые в поездках

Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, добавляют ли во время путешествия чаевые к счету за услуги, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:04

2021-03-01T18:04

2021-03-01T18:04

туризм

туризм

гостиницы

отели

туристы

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152373/53/1523735381_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_11f7393dc3b7d3def55481c0ba87f2f3.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, добавляют ли во время путешествия чаевые к счету за услуги, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1870 пользователей и выяснили, что большинство (75 процентов) из них обычно благодарит обслуживающий персонал. Причем треть 36 туристов признались, что в поездках оставляют больше чаевых, чем дома.Чаще всего деньги сверх счета дают официантам — так поступают 86 процентов респондентов. Но если вознаграждение за обслуживание уже включено в счет, то 56 процентов не дают ничего сверху.Персоналу отелей на чай оставляет каждый второй отдыхающий, таксистам — почти половина (48 процентов) опрошенных, а вот экскурсоводам и гидам — только каждый четвертый путешественник.

https://ria.ru/20210228/retsepty-1598979427.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, гостиницы, отели, туристы, новости - туризм