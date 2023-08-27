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Глава МИД Белоруссии назвал БРИКС саммитом развития многополярного мира - РИА Новости, 27.08.2023
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21:33 27.08.2023 (обновлено: 21:37 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/briks-1892574776.html
Глава МИД Белоруссии назвал БРИКС саммитом развития многополярного мира
Глава МИД Белоруссии назвал БРИКС саммитом развития многополярного мира - РИА Новости, 27.08.2023
Глава МИД Белоруссии назвал БРИКС саммитом развития многополярного мира
Процесс перехода к многополярному миру уже необратим, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, комментируя итоги саммита БРИКС в ЮАР. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T21:33
2023-08-27T21:37
в мире
юар
белоруссия
йоханнесбург
сирил рамафоса
сергей алейник
брикс
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МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Процесс перехода к многополярному миру уже необратим, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, комментируя итоги саммита БРИКС в ЮАР. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. "Я бы назвал саммит БРИКС саммитом развития. Развития многополярного мира. Большинство стран-членов БРИКС, участников диалогов, подтвердили свою совершенно четкую нацеленность на построение более инклюзивного и справедливого миропорядка. Миропорядка, который будет основываться на суверенном равенстве государств, который будет учитывать интересы всех без исключения стран мира, а не только избранных", - отметил Алейник в эфире телеканала ОНТ. При этом дипломат добавил, что процесс построения многополярного мира будет непростым и, очевидно, не очень быстрым. "Но этот процесс перехода к многополярному миру уже необратим. И это было констатировано всеми без исключения участниками этого саммита", - подчеркнул министр.
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в мире, юар, белоруссия, йоханнесбург, сирил рамафоса, сергей алейник, брикс
В мире, ЮАР, Белоруссия, Йоханнесбург, Сирил Рамафоса, Сергей Алейник, БРИКС
Глава МИД Белоруссии назвал БРИКС саммитом развития многополярного мира

Глава МИД Белоруссии Алейник назвал БРИКС саммитом развития многополярного мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в Йоханнесбурге
Саммит БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС в Йоханнесбурге . Архивное фото
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МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Процесс перехода к многополярному миру уже необратим, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, комментируя итоги саммита БРИКС в ЮАР.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
"Я бы назвал саммит БРИКС саммитом развития. Развития многополярного мира. Большинство стран-членов БРИКС, участников диалогов, подтвердили свою совершенно четкую нацеленность на построение более инклюзивного и справедливого миропорядка. Миропорядка, который будет основываться на суверенном равенстве государств, который будет учитывать интересы всех без исключения стран мира, а не только избранных", - отметил Алейник в эфире телеканала ОНТ.
При этом дипломат добавил, что процесс построения многополярного мира будет непростым и, очевидно, не очень быстрым.
"Но этот процесс перехода к многополярному миру уже необратим. И это было констатировано всеми без исключения участниками этого саммита", - подчеркнул министр.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
В миреЮАРБелоруссияЙоханнесбургСирил РамафосаСергей АлейникБРИКС
 
 
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