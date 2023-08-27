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Глава МИД Белоруссии назвал БРИКС саммитом развития многополярного мира

Глава МИД Белоруссии назвал БРИКС саммитом развития многополярного мира - РИА Новости, 27.08.2023

Глава МИД Белоруссии назвал БРИКС саммитом развития многополярного мира

Процесс перехода к многополярному миру уже необратим, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, комментируя итоги саммита БРИКС в ЮАР. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T21:33

2023-08-27T21:33

2023-08-27T21:37

в мире

юар

белоруссия

йоханнесбург

сирил рамафоса

сергей алейник

брикс

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МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Процесс перехода к многополярному миру уже необратим, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, комментируя итоги саммита БРИКС в ЮАР. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. "Я бы назвал саммит БРИКС саммитом развития. Развития многополярного мира. Большинство стран-членов БРИКС, участников диалогов, подтвердили свою совершенно четкую нацеленность на построение более инклюзивного и справедливого миропорядка. Миропорядка, который будет основываться на суверенном равенстве государств, который будет учитывать интересы всех без исключения стран мира, а не только избранных", - отметил Алейник в эфире телеканала ОНТ. При этом дипломат добавил, что процесс построения многополярного мира будет непростым и, очевидно, не очень быстрым. "Но этот процесс перехода к многополярному миру уже необратим. И это было констатировано всеми без исключения участниками этого саммита", - подчеркнул министр.

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в мире, юар, белоруссия, йоханнесбург, сирил рамафоса, сергей алейник, брикс