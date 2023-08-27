https://ria.ru/20230827/briks-1892562082.html

Россия получила патент на новую модель мироустройства, заявили в Госдуме

Россия получила патент на новую модель мироустройства, заявили в Госдуме - РИА Новости, 27.08.2023

Россия получила патент на новую модель мироустройства, заявили в Госдуме

Результаты саммита БРИКС являются подтверждением того, что Россия своим убежденным противостоянием коллективному Западу получила фактически "патент" на... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T19:44

2023-08-27T19:44

2023-08-27T20:12

в мире

технологии

россия

юар

китай

сергей лавров

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Результаты саммита БРИКС являются подтверждением того, что Россия своим убежденным противостоянием коллективному Западу получила фактически "патент" на изобретение новой модели мироустройства, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев (ЕР). "Россия своей СВО, своим убежденным противостоянием коллективному Западу практически получила политический патент на изобретение новой модели мироустройства. Подтверждение этого- результаты саммита БРИКС. Новые приглашённые страны впервые в мировой истории замахнулись на изменение своего места в глобальных процессах", — сказал Шхагошев. Он отметил, что ценность современной России - в предложенной новой стратегии взаимоотношений в рамках БРИКС+. "Эта стратегия позволит всем участникам нового блока отвечать на глобальные вызовы: продовольственную и энергетическую безопасность, искусственные торговые барьеры, технологические и экономические санкции, валютные решения", — подчеркнул он. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС . Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.

https://ria.ru/20230827/briks-1892531691.html

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в мире, технологии, россия, юар, китай, сергей лавров, владимир путин, единая россия, госдума рф, брикс, адальби шхагошев