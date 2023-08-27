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Глава МИД ЮАР назвала критерии отбора новых членов БРИКС - РИА Новости, 27.08.2023
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15:47 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/briks-1892531691.html
Глава МИД ЮАР назвала критерии отбора новых членов БРИКС
Глава МИД ЮАР назвала критерии отбора новых членов БРИКС - РИА Новости, 27.08.2023
Глава МИД ЮАР назвала критерии отбора новых членов БРИКС
Глава МИД ЮАР Наледи Пандор в интервью газете TimesLIVE назвала ряд критериев отбора новых членов БРИКС. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T15:47
2023-08-27T15:47
в мире
юар
брикс
наледи пандор
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор в интервью газете TimesLIVE назвала ряд критериев отбора новых членов БРИКС. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. "Пандор заявила, что критерии, которые применили при отборе новых членов, включали приверженность прогрессивным идеям, признание ООН "ведущим мировым институтом", вера в мир и соблюдение международного права", - говорится в сообщении издания. Министр добавила, что объединение сосредоточилось на странах, которые "официально выразили интерес" в членстве. Согласно Пандор, члены БРИКС не обсуждали предполагаемый размер объединения. Сама министр предпочитает "скромное расширение". "Они (лидеры стран объединения) решили применить поэтапный подход и утвердить шесть (стран) в качестве (полноправных) членов, а оставшиеся 17 - в качестве стран-партнеров БРИКС", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20230827/brics-1892522204.html
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в мире, юар, брикс, наледи пандор
В мире, ЮАР, БРИКС, Наледи Пандор
Глава МИД ЮАР назвала критерии отбора новых членов БРИКС

Пандор: при отборе новых членов БРИКС учитывают соблюдение международного права

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор в интервью газете TimesLIVE назвала ряд критериев отбора новых членов БРИКС.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
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"Пандор заявила, что критерии, которые применили при отборе новых членов, включали приверженность прогрессивным идеям, признание ООН "ведущим мировым институтом", вера в мир и соблюдение международного права", - говорится в сообщении издания. Министр добавила, что объединение сосредоточилось на странах, которые "официально выразили интерес" в членстве.
Согласно Пандор, члены БРИКС не обсуждали предполагаемый размер объединения. Сама министр предпочитает "скромное расширение".
«
"Они (лидеры стран объединения) решили применить поэтапный подход и утвердить шесть (стран) в качестве (полноправных) членов, а оставшиеся 17 - в качестве стран-партнеров БРИКС", - подчеркнула она.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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В миреЮАРБРИКСНаледи Пандор
 
 
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