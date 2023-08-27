https://ria.ru/20230827/brics-1892522204.html
Лавров рассказал о роли расширенной БРИКС в международных отношениях
Лавров рассказал о роли расширенной БРИКС в международных отношениях - РИА Новости, 27.08.2023
Лавров рассказал о роли расширенной БРИКС в международных отношениях
Позиции расширенного БРИКС в G20 укрепятся, Россия будет координировать свои подходы с новыми членами на международных площадках, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:29
2023-08-27T14:29
2023-08-27T14:49
брикс
в мире
россия
саудовская аравия
сирил рамафоса
павел зарубин
большая двадцатка
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892183359_0:333:3047:2047_1920x0_80_0_0_07b3902765dd117b8e1ce02baad62585.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Позиции расширенного БРИКС в G20 укрепятся, Россия будет координировать свои подходы с новыми членами на международных площадках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно же, позиции БРИКС, уже расширенного, в "двадцатке" укрепятся, потому что и Саудовская Аравия здесь, и Аргентина. Так что формальное деление "группы двадцати" на "семерку плюс" и "БРИКС плюс"- оно сейчас уже обретает практические черты. И будем, безусловно, координировать наши подходы с новыми членами и в ООН, и в "двадцатке" и на других международных площадках", - сказал министр в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html
россия
саудовская аравия
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892183359_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_4ae22ba41a4cb7f6df6771d41797dc12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, в мире, россия, саудовская аравия, сирил рамафоса, павел зарубин, большая двадцатка, оон, сергей лавров, аргентина
БРИКС, В мире, Россия, Саудовская Аравия, Сирил Рамафоса, Павел Зарубин, Большая двадцатка, ООН, Сергей Лавров, Аргентина
Лавров рассказал о роли расширенной БРИКС в международных отношениях
Лавров: позиции расширенной БРИКС в G20 укрепятся