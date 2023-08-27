https://ria.ru/20230827/brics-1892522204.html

Лавров рассказал о роли расширенной БРИКС в международных отношениях

Лавров рассказал о роли расширенной БРИКС в международных отношениях - РИА Новости, 27.08.2023

Лавров рассказал о роли расширенной БРИКС в международных отношениях

Позиции расширенного БРИКС в G20 укрепятся, Россия будет координировать свои подходы с новыми членами на международных площадках, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T14:29

2023-08-27T14:29

2023-08-27T14:49

брикс

в мире

россия

саудовская аравия

сирил рамафоса

павел зарубин

большая двадцатка

оон

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Позиции расширенного БРИКС в G20 укрепятся, Россия будет координировать свои подходы с новыми членами на международных площадках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно же, позиции БРИКС, уже расширенного, в "двадцатке" укрепятся, потому что и Саудовская Аравия здесь, и Аргентина. Так что формальное деление "группы двадцати" на "семерку плюс" и "БРИКС плюс"- оно сейчас уже обретает практические черты. И будем, безусловно, координировать наши подходы с новыми членами и в ООН, и в "двадцатке" и на других международных площадках", - сказал министр в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.

https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html

россия

саудовская аравия

аргентина

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брикс, в мире, россия, саудовская аравия, сирил рамафоса, павел зарубин, большая двадцатка, оон, сергей лавров, аргентина