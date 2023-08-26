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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.08.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы прозвучали в Днепропетровской области на Украине, сообщает украинское издание Klymenko.Time. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T23:25

2023-08-26T23:25

2023-08-26T23:28

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровской области на Украине, сообщает украинское издание Klymenko.Time. "Сообщают о взрывах в Днепропетровской области", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. В настоящий момент на всей территории региона объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892410169.html

днепропетровская область

украина

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днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф