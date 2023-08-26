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В ВСУ пожаловались на неготовность к оказанию больших объемов медпомощи - РИА Новости, 26.08.2023
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16:37 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/vsu-1892418380.html
В ВСУ пожаловались на неготовность к оказанию больших объемов медпомощи
В ВСУ пожаловались на неготовность к оказанию больших объемов медпомощи - РИА Новости, 26.08.2023
В ВСУ пожаловались на неготовность к оказанию больших объемов медпомощи
Командир медицинских сил ВСУ Татьяна Остащенко заявила в эфире телеканала "Рада", что ни законодательная база, ни государственная система Украины в целом не... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T16:37
2023-08-26T16:37
россия
украина
анна маляр
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Командир медицинских сил ВСУ Татьяна Остащенко заявила в эфире телеканала "Рада", что ни законодательная база, ни государственная система Украины в целом не готовы к большим объемам предоставления медицинской помощи. В июле замминистра обороны Украины Анны Маляр заявляла, что около 80% раненых в течение так называемого "золотого часа" получают надлежащую помощь медработников, а до 82% раненых и больных украинских военных после лечения возвращаются в строй. По ее словам, смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%. Позднее ее заявление раскритиковала глава медслужбы батальона "Волки Да Винчи" сухопутных войск ВСУ Алина Михайлова, отметив, что ситуация во фронтовой медицине тяжелая. "Ни законодательная база, ни сама система не была рассчитана на такие объемы предоставления медицинской помощи. Каждый день сталкиваемся с новыми проблемами. Вопросы обрабатываются, но не так быстро, как хотелось бы", - сказала Остащенко в эфире телеканала "Рада". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
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россия, украина, анна маляр, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Анна Маляр, Вооруженные силы Украины, В мире
В ВСУ пожаловались на неготовность к оказанию больших объемов медпомощи

В ВСУ пожаловались на неготовность системы к оказанию больших объемов медпомощи

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Командир медицинских сил ВСУ Татьяна Остащенко заявила в эфире телеканала "Рада", что ни законодательная база, ни государственная система Украины в целом не готовы к большим объемам предоставления медицинской помощи.
В июле замминистра обороны Украины Анны Маляр заявляла, что около 80% раненых в течение так называемого "золотого часа" получают надлежащую помощь медработников, а до 82% раненых и больных украинских военных после лечения возвращаются в строй. По ее словам, смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%. Позднее ее заявление раскритиковала глава медслужбы батальона "Волки Да Винчи" сухопутных войск ВСУ Алина Михайлова, отметив, что ситуация во фронтовой медицине тяжелая.
"Ни законодательная база, ни сама система не была рассчитана на такие объемы предоставления медицинской помощи. Каждый день сталкиваемся с новыми проблемами. Вопросы обрабатываются, но не так быстро, как хотелось бы", - сказала Остащенко в эфире телеканала "Рада".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
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