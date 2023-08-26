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Глава МИД Турции посетит Москву в сентябре, сообщил источник - РИА Новости, 26.08.2023
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10:27 26.08.2023
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Глава МИД Турции посетит Москву в сентябре, сообщил источник
Глава МИД Турции посетит Москву в сентябре, сообщил источник - РИА Новости, 26.08.2023
Глава МИД Турции посетит Москву в сентябре, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву в начале сентября, планирует обсудить зерновую сделку, ситуацию с переговорами между РФ и Украиной и проект газового РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T10:27
2023-08-26T10:27
россия
турция
москва
хакан фидан
сергей рябков
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
в мире
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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву в начале сентября, планирует обсудить зерновую сделку, ситуацию с переговорами между РФ и Украиной и проект газового хаба, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что визит Фидана в Россию планируется. "В начале сентября министр Фидан посетит Москву. В числе обсуждаемых вопросов - зерновая сделка, возобновление мирных переговоров между РФ и Украиной и проект газового хаба, - сообщил собеседник агентства. Газета Milliyet со ссылкой на источники сообщила о том, что Фидан посетит с визитом Москву в сентябре. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что глава МИД Турции "совершит визит в Россию" в ближайшее время.
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россия, турция, москва, хакан фидан, сергей рябков, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, в мире
Россия, Турция, Москва, Хакан Фидан, Сергей Рябков, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка, В мире
Глава МИД Турции посетит Москву в сентябре, сообщил источник

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву в начале сентября

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву в начале сентября, планирует обсудить зерновую сделку, ситуацию с переговорами между РФ и Украиной и проект газового хаба, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что визит Фидана в Россию планируется.
"В начале сентября министр Фидан посетит Москву. В числе обсуждаемых вопросов - зерновая сделка, возобновление мирных переговоров между РФ и Украиной и проект газового хаба, - сообщил собеседник агентства.
Газета Milliyet со ссылкой на источники сообщила о том, что Фидан посетит с визитом Москву в сентябре. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что глава МИД Турции "совершит визит в Россию" в ближайшее время.
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РоссияТурцияМоскваХакан ФиданСергей РябковРеджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделкаВ мире
 
 
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