https://ria.ru/20230826/vizit-1892361003.html
Глава МИД Турции посетит Москву в сентябре, сообщил источник
Глава МИД Турции посетит Москву в сентябре, сообщил источник - РИА Новости, 26.08.2023
Глава МИД Турции посетит Москву в сентябре, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву в начале сентября, планирует обсудить зерновую сделку, ситуацию с переговорами между РФ и Украиной и проект газового РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T10:27
2023-08-26T10:27
2023-08-26T10:27
россия
турция
москва
хакан фидан
сергей рябков
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
в мире
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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву в начале сентября, планирует обсудить зерновую сделку, ситуацию с переговорами между РФ и Украиной и проект газового хаба, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что визит Фидана в Россию планируется. "В начале сентября министр Фидан посетит Москву. В числе обсуждаемых вопросов - зерновая сделка, возобновление мирных переговоров между РФ и Украиной и проект газового хаба, - сообщил собеседник агентства. Газета Milliyet со ссылкой на источники сообщила о том, что Фидан посетит с визитом Москву в сентябре. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что глава МИД Турции "совершит визит в Россию" в ближайшее время.
https://ria.ru/20230825/erdogan-1892193427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, москва, хакан фидан, сергей рябков, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, в мире
Россия, Турция, Москва, Хакан Фидан, Сергей Рябков, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка, В мире
Глава МИД Турции посетит Москву в сентябре, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву в начале сентября