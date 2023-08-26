https://ria.ru/20230826/vizit-1892361003.html

Глава МИД Турции посетит Москву в сентябре, сообщил источник

Глава МИД Турции посетит Москву в сентябре, сообщил источник - РИА Новости, 26.08.2023

Глава МИД Турции посетит Москву в сентябре, сообщил источник

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву в начале сентября, планирует обсудить зерновую сделку, ситуацию с переговорами между РФ и Украиной и проект газового РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T10:27

2023-08-26T10:27

2023-08-26T10:27

россия

турция

москва

хакан фидан

сергей рябков

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

в мире

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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву в начале сентября, планирует обсудить зерновую сделку, ситуацию с переговорами между РФ и Украиной и проект газового хаба, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что визит Фидана в Россию планируется. "В начале сентября министр Фидан посетит Москву. В числе обсуждаемых вопросов - зерновая сделка, возобновление мирных переговоров между РФ и Украиной и проект газового хаба, - сообщил собеседник агентства. Газета Milliyet со ссылкой на источники сообщила о том, что Фидан посетит с визитом Москву в сентябре. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что глава МИД Турции "совершит визит в Россию" в ближайшее время.

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россия

турция

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, москва, хакан фидан, сергей рябков, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, в мире