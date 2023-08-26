https://ria.ru/20230826/turizm-1892361680.html

Балицкий рассказал о развитии туризма в Запорожской области

Балицкий рассказал о развитии туризма в Запорожской области - РИА Новости, 26.08.2023

Балицкий рассказал о развитии туризма в Запорожской области

Планы по развитию массовой туристической индустрии в Запорожской области есть, соответствующей инфраструктуры достаточно, но пока власти ориентированы на... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T11:11

2023-08-26T11:11

2023-08-26T11:11

туризм

запорожская область

евгений балицкий

новости - туризм

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Планы по развитию массовой туристической индустрии в Запорожской области есть, соответствующей инфраструктуры достаточно, но пока власти ориентированы на местных жителей, из других регионов большинство туристов опасаются приезжать, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он рассказал, что туристы, следующие по сухопутному коридору в Крым, заезжают в область, чтобы посмотреть на местные достопримечательности, но отдыхать надолго не остаются, поэтому туризма как индустрии в области пока нет. "Да, и в программе (развития Запорожской области на 10 лет - ред.) они отражены эти планы (развития туризма в регионе - ред.), и, больше того, мы уже сегодня пытаемся запускать ряд крупных объектов. Пока их запускаем для жителей нашего региона, для тех, кто, сравнивая между Токмаком или Пологами, едет на наше побережье. Для них в этом сравнении - это, конечно, мир, спокойствие и хорошо. Если сравнивать с кем-то из Подмосковья или из Ленобласти, то приехать к нам даже на базу - для них это контраст, в обратную сторону работает, то есть у них спокойнее, чем у нас", - сказал Балицкий, отвечая на вопрос, есть ли у властей региона планы по развитию туризма в области. По его словам, еще не все объекты на территории Запорожской области доступны для приезжающих "с ментальной точки зрения", пока что многие боятся ехать, но это временно. "Это время, это работа журналистов, это освещение нашей деятельности, ну и самое главное – мир. Когда Запорожская область будет мирной, когда линия фронта сдвинется за Днепропетровск, тогда люди к нам будут ехать с удовольствием. А пока, к сожалению, нет у нас такого массового туриста. Но он будет, всему надо время", - сказал врио губернатора Запорожской области. Он отметил, что в регионе находятся больше тысячи баз на побережье, грязевые и горячие источники, пионерские лагеря, и развитие туристической отрасли обязательно необходимо. Но на данный момент эта задача не в приоритете, потому что пока люди массово не поедут. "У нас очень много достопримечательностей, которые нам придется развивать позже, пока сейчас не можем, потому что идет война и к нам пока не едут, а просто построить и сделать ремонт, чтобы оно стояло - неэффективно, поэтому базы отдыха есть шикарные, есть попроще. На каждый кошелек, как говорится, найдется своя база отдыха, на каждого клиента", - рассказал Балицкий. Транспортный поток в Крым был переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ после того, как ночью 17 июля киевские власти двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября.Читайте полный текст интервью Евгения Балицкого >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, евгений балицкий, новости - туризм, россия