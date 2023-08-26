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В Госдуму внесут проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства
В Госдуму внесут проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства - РИА Новости, 26.08.2023
В Госдуму внесут проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства
В Госдуму внесут законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет, заявил заместитель председателя комитета... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T19:45
2023-08-26T19:45
2023-08-26T19:57
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет, заявил заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в Telegram-канале. "Проект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации готов и на следующей неделе будет внесен в Госдуму", — сказал он.Ранее депутат сообщал о подготовке проекта, согласно которому лица, уклоняющиеся от постановки на учет и отказывающиеся выполнять воинские обязанности, могут лишиться российского гражданства и быть депортированы, если не выполнят вышеуказанные условия в установленный законом срок.
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россия, михаил матвеев, госдума рф, кпрф, общество
Россия, Михаил Матвеев, Госдума РФ, КПРФ, Общество
В Госдуму внесут проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства
Матвеев: в ГД внесут проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства