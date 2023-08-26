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США "пытаются точно установить" причины крушения самолета Пригожина - РИА Новости, 26.08.2023
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00:14 26.08.2023 (обновлено: 00:25 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/prigozhin-1892334680.html
США "пытаются точно установить" причины крушения самолета Пригожина
США "пытаются точно установить" причины крушения самолета Пригожина - РИА Новости, 26.08.2023
США "пытаются точно установить" причины крушения самолета Пригожина
США "пытаются точно установить", что произошло с самолетом главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом заявил журналистам президент США Джо Байден. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T00:14
2023-08-26T00:25
сша
россия
евгений пригожин
джо байден
министерство обороны сша
в мире
крушение частного самолета в тверской области
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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. США "пытаются точно установить", что произошло с самолетом главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом заявил журналистам президент США Джо Байден. В четверг ​​Байден говорил, что не удивлен фактом крушения самолета в Тверской области, но не знает деталей. На вопрос, считает ли он, что за крушением самолета стоит российское руководство, Байден сказал: "Немногое происходит в России, за чем не стоит (президент Владимир) Путин". В МИД России назвали заявление американского лидера пренебрежением дипломатическими нормами. Как заявлял официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в пятницу, США считают, что Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе, но не видят подтверждений сообщениям, что его самолет якобы был сбит ракетой с земли. "Я не могу говорить подробно об этом, но меня то, что произошло, не удивило… Мы пытаемся точно установить (что произошло, но мне нечего сказать (сейчас. — Прим. ред.)", — сказал президент США, отвечая на вопрос о крушении самолета с Пригожиным. По информации МЧС России, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. СК отмечал, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892277885.html
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сша, россия, евгений пригожин, джо байден, министерство обороны сша, в мире, крушение частного самолета в тверской области
США, Россия, Евгений Пригожин, Джо Байден, Министерство обороны США, В мире, Крушение частного самолета в Тверской области
США "пытаются точно установить" причины крушения самолета Пригожина

Байден: США пытаются точно установить, что произошло с самолетом Пригожина

© РИА Новости / Виталий Шустров | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Виталий Шустров
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Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. США "пытаются точно установить", что произошло с самолетом главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом заявил журналистам президент США Джо Байден.
В четверг ​​Байден говорил, что не удивлен фактом крушения самолета в Тверской области, но не знает деталей. На вопрос, считает ли он, что за крушением самолета стоит российское руководство, Байден сказал: "Немногое происходит в России, за чем не стоит (президент Владимир) Путин". В МИД России назвали заявление американского лидера пренебрежением дипломатическими нормами. Как заявлял официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в пятницу, США считают, что Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе, но не видят подтверждений сообщениям, что его самолет якобы был сбит ракетой с земли.
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"Я не могу говорить подробно об этом, но меня то, что произошло, не удивило… Мы пытаемся точно установить (что произошло, но мне нечего сказать (сейчас. — Прим. ред.)", — сказал президент США, отвечая на вопрос о крушении самолета с Пригожиным.
По информации МЧС России, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. СК отмечал, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
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СШАРоссияЕвгений ПригожинДжо БайденМинистерство обороны СШАВ миреКрушение частного самолета в Тверской области
 
 
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