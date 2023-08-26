США "пытаются точно установить" причины крушения самолета Пригожина
Байден: США пытаются точно установить, что произошло с самолетом Пригожина
© РИА Новости / Виталий Шустров | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. США "пытаются точно установить", что произошло с самолетом главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом заявил журналистам президент США Джо Байден.
В четверг Байден говорил, что не удивлен фактом крушения самолета в Тверской области, но не знает деталей. На вопрос, считает ли он, что за крушением самолета стоит российское руководство, Байден сказал: "Немногое происходит в России, за чем не стоит (президент Владимир) Путин". В МИД России назвали заявление американского лидера пренебрежением дипломатическими нормами. Как заявлял официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в пятницу, США считают, что Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе, но не видят подтверждений сообщениям, что его самолет якобы был сбит ракетой с земли.
"Я не могу говорить подробно об этом, но меня то, что произошло, не удивило… Мы пытаемся точно установить (что произошло, но мне нечего сказать (сейчас. — Прим. ред.)", — сказал президент США, отвечая на вопрос о крушении самолета с Пригожиным.
По информации МЧС России, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. СК отмечал, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.