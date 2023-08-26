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Глава Абхазии поблагодарил Путина за поддержку - РИА Новости, 26.08.2023
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20:07 26.08.2023
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Глава Абхазии поблагодарил Путина за поддержку
Глава Абхазии поблагодарил Путина за поддержку - РИА Новости, 26.08.2023
Глава Абхазии поблагодарил Путина за поддержку
Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе торжественного собрания по случаю 15-летия признания независимости республики РФ, выразил благодарность российскому лидеру РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T20:07
2023-08-26T20:07
абхазия
россия
южная осетия
аслан бжания
владимир путин
совет федерации рф
госдума рф
дмитрий медведев
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СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе торжественного собрания по случаю 15-летия признания независимости республики РФ, выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку "до и после признания". Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Торжественное собрание прошло в правительстве республики. На нем присутствовали члены правительства, депутаты парламента Абхазии, посольств РФ, Южной Осетии, ПМР, делегации Совета Федерации и Госдумы РФ, Южной Осетии, ветераны грузино-абхазской войны, представители общественности и другие. В своем обращении Бжания вновь выразил глубокую благодарность народа Абхазии Дмитрию Медведеву за принятое им тяжёлое и мужественное решение о признании независимости в августе 2008 года. "Всенародную благодарность я хочу выразить Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, за его неизменную и безоговорочную поддержку и до, и после признания независимости. Мы знаем, насколько сложно было это делать до 26 августа 2008 года, и мы знаем о его огромной роли в том, чтобы этот день стал особой датой в истории наших стран. Произнося слова благодарности в адрес Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича, хочу особо подчеркнуть, что это именно тот случай, когда выражается абсолютно консолидированное настроение всего народа Республики Абхазия", - сказал он. С утра в Абхазии состоялись возложения цветов к мемориалу погибшим в Парке Славы в Сухуме, к мемориалу Первого президента Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера, а также к могиле Второго президента Сергея Багапш в селе Джгярда, при котором Абхазия получила признание независимости. Вечером на набережной Сухума открылась фотовыставка "15-летие признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией", а на площади у Абхазского драмтеатра начался фестиваль "Хибла Герзмава приглашает".
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абхазия, россия, южная осетия, аслан бжания, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф, дмитрий медведев, в мире
Абхазия, Россия, Южная Осетия, Аслан Бжания, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Дмитрий Медведев, В мире
Глава Абхазии поблагодарил Путина за поддержку

Глава Абхазии поблагодарил Путина за поддержку после признания независимости

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания
Президент России Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания . Архивное фото
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СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе торжественного собрания по случаю 15-летия признания независимости республики РФ, выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку "до и после признания".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Торжественное собрание прошло в правительстве республики. На нем присутствовали члены правительства, депутаты парламента Абхазии, посольств РФ, Южной Осетии, ПМР, делегации Совета Федерации и Госдумы РФ, Южной Осетии, ветераны грузино-абхазской войны, представители общественности и другие.
В своем обращении Бжания вновь выразил глубокую благодарность народа Абхазии Дмитрию Медведеву за принятое им тяжёлое и мужественное решение о признании независимости в августе 2008 года.
"Всенародную благодарность я хочу выразить Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, за его неизменную и безоговорочную поддержку и до, и после признания независимости. Мы знаем, насколько сложно было это делать до 26 августа 2008 года, и мы знаем о его огромной роли в том, чтобы этот день стал особой датой в истории наших стран. Произнося слова благодарности в адрес Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича, хочу особо подчеркнуть, что это именно тот случай, когда выражается абсолютно консолидированное настроение всего народа Республики Абхазия", - сказал он.
С утра в Абхазии состоялись возложения цветов к мемориалу погибшим в Парке Славы в Сухуме, к мемориалу Первого президента Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера, а также к могиле Второго президента Сергея Багапш в селе Джгярда, при котором Абхазия получила признание независимости. Вечером на набережной Сухума открылась фотовыставка "15-летие признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией", а на площади у Абхазского драмтеатра начался фестиваль "Хибла Герзмава приглашает".
Люди с флагами Абхазии и Южной Осетии в Сухуми - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Признание независимости Абхазии и Южной Осетии
Вчера, 02:02
 
АбхазияРоссияЮжная ОсетияАслан БжанияВладимир ПутинСовет Федерации РФГосдума РФДмитрий МедведевВ мире
 
 
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