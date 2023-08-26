Глава Абхазии поблагодарил Путина за поддержку
Глава Абхазии поблагодарил Путина за поддержку после признания независимости
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания
Президент России Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания . Архивное фото
СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе торжественного собрания по случаю 15-летия признания независимости республики РФ, выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку "до и после признания".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Торжественное собрание прошло в правительстве республики. На нем присутствовали члены правительства, депутаты парламента Абхазии, посольств РФ, Южной Осетии, ПМР, делегации Совета Федерации и Госдумы РФ, Южной Осетии, ветераны грузино-абхазской войны, представители общественности и другие.
В своем обращении Бжания вновь выразил глубокую благодарность народа Абхазии Дмитрию Медведеву за принятое им тяжёлое и мужественное решение о признании независимости в августе 2008 года.
"Всенародную благодарность я хочу выразить Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, за его неизменную и безоговорочную поддержку и до, и после признания независимости. Мы знаем, насколько сложно было это делать до 26 августа 2008 года, и мы знаем о его огромной роли в том, чтобы этот день стал особой датой в истории наших стран. Произнося слова благодарности в адрес Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича, хочу особо подчеркнуть, что это именно тот случай, когда выражается абсолютно консолидированное настроение всего народа Республики Абхазия", - сказал он.
С утра в Абхазии состоялись возложения цветов к мемориалу погибшим в Парке Славы в Сухуме, к мемориалу Первого президента Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера, а также к могиле Второго президента Сергея Багапш в селе Джгярда, при котором Абхазия получила признание независимости. Вечером на набережной Сухума открылась фотовыставка "15-летие признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией", а на площади у Абхазского драмтеатра начался фестиваль "Хибла Герзмава приглашает".