https://ria.ru/20230826/perevorot-1892369597.html

В США рассекретили документы о госперевороте в Чили в 1973 году

В США рассекретили документы о госперевороте в Чили в 1973 году - РИА Новости, 26.08.2023

В США рассекретили документы о госперевороте в Чили в 1973 году

Власти США рассекретили два документа о государственном перевороте в Чили 1973 года, в результате которого был свергнут президент Сальвадор Альенде и к власти... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T11:30

2023-08-26T11:30

2023-08-26T11:30

в мире

чили

сша

аугусто пиночет

сальвадор альенде

сеймур херш

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Власти США рассекретили два документа о государственном перевороте в Чили 1973 года, в результате которого был свергнут президент Сальвадор Альенде и к власти пришел Аугусто Пиночет, сообщает посольство Вашингтона в Сантьяго со ссылкой на пресс-службу госдепа. Ранее сообщалось, что палата депутатов Чили попросила МИД предпринять шаги для того, чтобы США рассекретили информацию о своей роли до, во время и после переворота 1973 года. "В соответствии с нашим обязательством повысить уровень транспарентности правительство Соединенных Штатов рассекретило и опубликовало часть ежедневных отчетов президенту по Чили, от 8 и 11 сентября 1973 года", - говорится в пресс-релизе на сайте посольства. В первом документе ЦРУ президента США Ричарда Никсона информируют о полученных сведениях о "возможной ранней попытке военного переворота". Отмечается, что в военно-морских силах есть "волнения", они намерены свергнуть правительство и заявляют, что располагают поддержкой сухопутной армии и военно-воздушных сил. В то же время утверждается, что "нет доказательств существования плана с координированным участием всех трех видов" вооруженных сил. Также в документе говорится об обеспокоенности Альенде. Во втором отчете, сделанном в день переворота, говорится, что президент Альенде по-прежнему надеется, что "временные меры позволят избежать столкновений", но планы офицеров ВМС начать военные действия против правительства уже поддержали ключевые армейские подразделения. Правительство Чили поблагодарило власти США. "Министр иностранных дел отмечает шаг правительства Соединенных Штатов по рассекречиванию спустя 50 лет документов, связанных с государственным переворотом в нашей стране", - говорится в сообщении на странице МИД Чили в социальной сети Х (бывшая Twitter). Военный переворот в Чили в сентябре 1973 года возглавил генерал Аугусто Пиночет, который затем взял власть в южноамериканской стране в свои руки и передал ее гражданскому правительству только в 1990 году. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер. В 1982 году известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью под названием "Цена власти. Киссинджер, Никсон и Чили". В своем журналистском расследовании Херш со ссылкой на ряд источников показал, какие инструменты использовали власти США для вмешательства в политику Чили. В центре расследования - политика США в первые несколько месяцев после победы на президентских выборах в 1970 году социалиста Сальвадора Альенде, приход к власти которого, согласно Хершу, разгневал Вашингтон. Автор статьи описал, как, руководствуясь целью сменить власть в стране, США начали оказывать экономическое давление на Чили и наладили контакты с представителями армейской верхушки, придерживающихся крайне правых, антикоммунистических взглядов, которые и должны были совершить переворот. События, описываемые в расследовании Херша, касаются лишь 1970 года - после выборов и до провала попытки смены власти, и не распространяются на переворот 1973 года, когда к власти пришел генерал Аугусто Пиночет.

https://ria.ru/20230524/podderzhka-1873782406.html

https://ria.ru/20230214/neruda-1851835496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, чили, сша, аугусто пиночет, сальвадор альенде, сеймур херш, центральное разведывательное управление (цру)