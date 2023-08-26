https://ria.ru/20230826/panfilov-1892462519.html

Цеков назвал Панфилова мастером своего дела

Цеков назвал Панфилова мастером своего дела - РИА Новости, 26.08.2023

Цеков назвал Панфилова мастером своего дела

Глеб Панфилов был настоящим творцом, мастером своего дела, его работы навсегда останутся с нами, сказал РИА Новости сенатор Сергей Цеков. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T23:13

2023-08-26T23:13

2023-08-26T23:13

культура

глеб панфилов

умер глеб панфилов

ленком

сергей цеков

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глеб Панфилов был настоящим творцом, мастером своего дела, его работы навсегда останутся с нами, сказал РИА Новости сенатор Сергей Цеков. Режиссёр Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. "Работы Глеба Панфилова были узнаваемы и любимы зрителями, на них выросло не одно поколение россиян", - сказал парламентарий. По его словам, ушел из жизни большой мастер, но "память о нем, его творчестве навсегда останется с нами".

https://ria.ru/20230826/panfilov-1892457061.html

https://ria.ru/20230826/panfilov-1892459254.html

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2023

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глеб панфилов, умер глеб панфилов, ленком, сергей цеков