https://ria.ru/20230826/panfilov-1892462519.html
Цеков назвал Панфилова мастером своего дела
Цеков назвал Панфилова мастером своего дела - РИА Новости, 26.08.2023
Цеков назвал Панфилова мастером своего дела
Глеб Панфилов был настоящим творцом, мастером своего дела, его работы навсегда останутся с нами, сказал РИА Новости сенатор Сергей Цеков. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T23:13
2023-08-26T23:13
2023-08-26T23:13
культура
глеб панфилов
умер глеб панфилов
ленком
сергей цеков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глеб Панфилов был настоящим творцом, мастером своего дела, его работы навсегда останутся с нами, сказал РИА Новости сенатор Сергей Цеков. Режиссёр Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. "Работы Глеба Панфилова были узнаваемы и любимы зрителями, на них выросло не одно поколение россиян", - сказал парламентарий. По его словам, ушел из жизни большой мастер, но "память о нем, его творчестве навсегда останется с нами".
https://ria.ru/20230826/panfilov-1892457061.html
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глеб панфилов, умер глеб панфилов, ленком, сергей цеков
Культура, Глеб Панфилов, Умер Глеб Панфилов, Ленком, Сергей Цеков
Цеков назвал Панфилова мастером своего дела
Цеков назвал Панфилова настоящим творцом и мастером своего дела