https://ria.ru/20230826/panfilov-1871283759.html

Биография Глеба Панфилова

Биография Глеба Панфилова - РИА Новости, 26.08.2023

Биография Глеба Панфилова

Российский режиссер театра и кино, народный артист РСФСР Глеб Анатольевич Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T22:18

2023-08-26T22:18

2023-08-26T22:18

справки

глеб панфилов

магнитогорск

культура

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Российский режиссер театра и кино, народный артист РСФСР Глеб Анатольевич Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1957 году окончил химический факультет Уральского политехнического института, в 1963 году – заочное отделение операторского факультета ВГИКа (мастерская Анатолия Головни), в 1965 году – режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская Леонида Трауберга). Работал мастером Свердловского завода медаппаратов, научным сотрудником НИИ, заведующим отделом пропаганды Свердловского горкома ВЛКСМ.В конце 1950-х годов Панфилов организовал в Свердловске (ныне Екатеринбург) студию кинолюбителей, где вместе с друзьями снял несколько фильмов – "Нейлоновая Курточка", "Народная Милиция" (1958). Вскоре его пригласили на местное телевидение, где он снял следующие фильмы: "Вставай в наш строй" (1959, документальный), "Убит не на войне", "Нина Меловизинова" (оба короткометражные, 1962) и "Дело Курта Клаузевийа" (1963, художественный телефильм).В 1966 году Панфилов был зачислен в штат киностудии "Ленфильм", где приступил к съемкам своего первого художественного фильма "В огне брода нет" (1967). В 1969 году фильм получил приз Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).В 1970 году режиссер снял второй художественный фильм "Начало". В 1971 году фильм получил "Серебряного льва" на Международном кинофестивале в Венеции (Италия).В 1975 году вышла картина Панфилова "Прошу слова", которая удостоена награды Международного кинофестиваля в Карловых Варах (Чехословакия, 1976) и приза Международного кинофестиваля в Барселоне (Испания, 1977).В 1977 году Панфилов перешел в штат киностудии "Мосфильм", а также стал руководителем мастерской на Высших режиссерских курсах.Фильм "Тема" (1979) стал первой работой режиссера, снятой на киностудии "Мосфильм". В связи с затронутой в ней проблемой эмиграции, картина не выходила на экран до 1987 года. Выйдя в международный прокат, фильм получил главный приз Берлинского МКФ – "Золотой медведь" (1987).В 1981 году на экраны вышел фильм "Валентина", в 1983 году – "Васса", который принес режиссеру Золотой приз Международного кинофестиваля в Москве (1983).Фильм "Мать", снятый режиссером по мотивам произведений Максима Горького в 1990 году, стал одним из самых масштабных в карьере режиссера.В 1991 году Панфилов создал киностудию "Вера", названную в честь его матери, и стал ее художественным руководителем.В 2000 году у режиссера вышел фильм о последней русской императорской семьи "Романовы. Венценосная Семья". В мае 2001 года на фестивале "Виват, кино России!" в Санкт-Петербурге фильм получил главный приз.В феврале 2006 года на телеэкраны вышел фильм "В круге первом" по роману Александра Солженицына. Телесериал получил широкое признание и был удостоен ряда наград, в том числе премии "Ника" за лучший телевизионный фильм. Одновременно с сериалом проходили съемки художественного фильма по мотивам романа. Сценарий киноверсии был написан самим режиссером. Фильм под названием "Хранить Вечно" вышел в 2007 году. В 2008 году картина получила специальный приз представительства ООН в России на XIV Международном фестивале фильмов о правах человека "Сталкер". В октябре 2008 года на экраны вышел фильм "Без вины виноватые" по мотивам пьесы Александра Островского. Картина была удостоена премии "Золотой Орел". В августе 2021 года на 74-м кинофестивале в Локарно (Швейцария) состоялась мировая премьера фильма "Иван Денисович" по мотивам повести Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Как режиссер и автор сценария Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно тот воевал, как попал в плен, как бежал из него, как попал в лагерь. В ноябре 2022 года картина взяла главный приз на 44-м международном кинофестивале Efebo d"Oro в итальянском Палермо. Глеб Панфилов за фильм "Иван Денисович" был удостоен премии "Золотой орел" за лучшую режиссуру. В 1986 году Глеб Панфилов дебютировал как театральный режиссер на сцене театра "Ленком" со спектаклем Уильяма Шекспира "Гамлет". Главный роли исполняли известные актеры Олег Янковского (Гамлет), Александра Захарова (Офелия), Инна Чурикова (Гертруда). В 1992 году Панфилов поставил на сцене Ленкома спектакль "…Sorry" по пьесе Александра Галина с Инной Чуриковой и Николем Караченцовым в главных ролях. В 2010 году в театре состоялась премьера спектакля Глеба Панфилова "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Голдмена "Лев зимой", в 2012 году – спектакля "Ложь во спасение" по мотивам пьесы "Деревья умирают стоя" Алехандро Касоны. В 2017 году на сцене Театра Наций Глеб Панфилов представил спектакль "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана. Глеб Панфилов – народный артист РСФСР (1984), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1985), лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства 2001 и 2003 годов. Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010). Являлся лауреатом премий "Ника" (2005, 2012), "Золотой орел" (2006, 2021) и др.В 2020 году Глеб Панфилов получил приз Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало" за выдающийся вклад в киноискусство. Был женат вторым браком на народной артистке СССР Инне Чуриковой (1943-2023). Их сын Иван (1978) – актер, сценарист. Старший сын, от первого брака Панфилова, Анатолий (1957) – актер театра и кино, художник-постановщик. Умер 26 августа 2023 года на 90-м году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

магнитогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, глеб панфилов, магнитогорск