https://ria.ru/20221113/kino-1831157381.html
Российский фильм "Иван Денисович" победил на кинофестивале в Палермо
Российский фильм "Иван Денисович" победил на кинофестивале в Палермо - РИА Новости, 13.11.2022
Российский фильм "Иван Денисович" победил на кинофестивале в Палермо
Фильм российского режиссера Глеба Панфилова "Иван Денисович" по рассказу Александра Солженицына взял главный приз на 44-м международном кинофестивале Efebo... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T12:57
2022-11-13T12:57
2022-11-13T12:57
культура
новости культуры
кино и сериалы
филипп янковский
глеб панфилов
александр солженицын
палермо
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РИМ, 13 ноя – РИА Новости. Фильм российского режиссера Глеба Панфилова "Иван Денисович" по рассказу Александра Солженицына взял главный приз на 44-м международном кинофестивале Efebo d"Oro в итальянском Палермо, сообщили РИА Новости его организаторы.Российский фильм, который в международном прокате носит название "100 минут", участвовал в конкурсной программе фильмов, снятых по литературным произведениям, вместе с шестью другими лентами. В конкурентах у ленты Панфилова, например, были последние работы Пола Верховена ("Основной инстинкт", "Звездный десант") и Фатиха Акина ("Солнце ацтеков", "Душевная кухня")."Фильмы - это истории, кино - это нечто другое, это то, как вы рассказываете истории. Панфилов - мастер кино, он снимал только самое необходимое. Фильм, снятый по рассказу Александра Исаевича Солженицына "Один день Ивана Денисовича", несет в себе вечную поэзию, в которой пересекаются страдание, свобода и человечность" - пояснило жюри. Его участники отметили исключительную игру актеров, добавив, что "трудно понять разрушение хрупкого человеческого существа диктатурой"."Прекрасная книга всегда будет прекрасная книгой, а прекрасный фильм всегда будет прекрасным фильмом. Да здравствует Панфилов, да здравствует кино", - сообщили члены жюри.В другом конкурсе, где участвовали пять фильмов, которые являются первыми или вторыми работами своих создателей, победила картина "Жертва" совместного производства Словакии, Чехии и Германии. Главной роль в ней сыграл уроженка Казани Елизавета Максимова, живущая в Чехии. В этом году "Жертва" участвовала в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля.Панфилов завершил съемки фильма в мае 2019 года. Роль Ивана Денисовича Шухова сыграл Филипп Янковский. Как режиссер и автор сценария Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно тот воевал, как попал в плен, как бежал из него, как попал в лагерь.Мировая премьера фильма состоялась на 74-м кинофестивале в Локарно в августе 2021-го, где Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021."Ивана Денисовича" еще ждет показ на кинофестивале Author International Film Festival в мексиканском городе Гвадалахара с 17 по 20 ноября. Также лента вошла во внеконкурсную программу Life Fest Film Festival, который проходит в Лос-Анджелесе с 10 по 14 ноября.
https://ria.ru/20220128/panfilov-1770081609.html
https://ria.ru/20220906/kino-1808311787.html
https://ria.ru/20181210/1547646727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, филипп янковский, глеб панфилов, александр солженицын, палермо
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Филипп Янковский, Глеб Панфилов, Александр Солженицын, Палермо
Российский фильм "Иван Денисович" победил на кинофестивале в Палермо
Фильм Панфилова "Иван Денисович" по рассказу Солженицына победил на фестивале в Палермо
РИМ, 13 ноя – РИА Новости. Фильм российского режиссера Глеба Панфилова "Иван Денисович" по рассказу Александра Солженицына взял главный приз на 44-м международном кинофестивале Efebo d"Oro в итальянском Палермо, сообщили РИА Новости его организаторы.
Российский фильм, который в международном прокате носит название "100 минут", участвовал в конкурсной программе фильмов, снятых по литературным произведениям, вместе с шестью другими лентами. В конкурентах у ленты Панфилова, например, были последние работы Пола Верховена ("Основной инстинкт", "Звездный десант") и Фатиха Акина ("Солнце ацтеков", "Душевная кухня").
"Фильмы - это истории, кино - это нечто другое, это то, как вы рассказываете истории. Панфилов - мастер кино, он снимал только самое необходимое. Фильм, снятый по рассказу Александра Исаевича Солженицына "Один день Ивана Денисовича", несет в себе вечную поэзию, в которой пересекаются страдание, свобода и человечность" - пояснило жюри. Его участники отметили исключительную игру актеров, добавив, что "трудно понять разрушение хрупкого человеческого существа диктатурой".
"Прекрасная книга всегда будет прекрасная книгой, а прекрасный фильм всегда будет прекрасным фильмом. Да здравствует Панфилов, да здравствует кино", - сообщили члены жюри.
В другом конкурсе, где участвовали пять фильмов, которые являются первыми или вторыми работами своих создателей, победила картина "Жертва" совместного производства Словакии
, Чехии
и Германии
. Главной роль в ней сыграл уроженка Казани
Елизавета Максимова, живущая в Чехии. В этом году "Жертва" участвовала в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля.
Панфилов завершил съемки фильма в мае 2019 года. Роль Ивана Денисовича Шухова сыграл Филипп Янковский
. Как режиссер и автор сценария Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно тот воевал, как попал в плен, как бежал из него, как попал в лагерь.
Мировая премьера фильма состоялась на 74-м кинофестивале в Локарно
в августе 2021-го, где Янковский получил приз
международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021.
"Ивана Денисовича" еще ждет показ на кинофестивале Author International Film Festival в мексиканском городе Гвадалахара
с 17 по 20 ноября. Также лента вошла во внеконкурсную программу Life Fest Film Festival, который проходит в Лос-Анджелесе
с 10 по 14 ноября.