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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210813/yankovskiy-1745709822.html
Янковский получил приз за роль в "Иване Денисовиче" на фестивале в Локарно
Янковский получил приз за роль в "Иване Денисовиче" на фестивале в Локарно - РИА Новости, 13.08.2021
Янковский получил приз за роль в "Иване Денисовиче" на фестивале в Локарно
Актер Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro за главную роль в фильме "Иван Денисович" на фестивале в Локарно,... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T22:06
2021-08-13T22:06
культура
локарно
филипп янковский
александр солженицын
глеб панфилов
вгтрк
централ партнершип
кино и сериалы
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Актер Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro за главную роль в фильме "Иван Денисович" на фестивале в Локарно, сообщила пресс-служба ВГТРК.Вечером 13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно проходит мировая премьера полнометражного фильма Глеба Панфилова "Иван Денисович". Картину по мотивам рассказа "Один день Ивана Денисовича" Александра Солженицына публике представляют автор сценария и режиссер Глеб Панфилов, актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова.Рядовой солдат Иван Шухов после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854 и вместе с другими строит будущий завод-гигант космической промышленности."Это огромное счастье — работать с таким великолепным режиссером, как Глеб Панфилов. Моя задача была прожить жизнь человеческого духа. Мы сразу договорились: когда Шухов сидит в лагере, я при всей боли играю самый счастливый день его жизни. Глеб Анатольевич очень четко поставил мне задачу сыграть улыбку через боль. Я хочу посвятить эту роль моей матери", – сказал Янковский.Фильм производства кинокомпании "ВЕРА", телеканала "Россия" выйдет в российский прокат 23 сентября 2021 года. Дистрибьютором и международным sales-агентом фильма стала кинокомпания "Централ Партнершип", сообщили в пресс-службе.
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локарно, филипп янковский, александр солженицын, глеб панфилов, вгтрк, централ партнершип, кино и сериалы
22:06 13.08.2021
 
Янковский получил приз за роль в "Иване Денисовиче" на фестивале в Локарно

Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro в Локарно

РИА Новости. Екатерина Чеснокова
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Актер Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro за главную роль в фильме "Иван Денисович" на фестивале в Локарно, сообщила пресс-служба ВГТРК.
Вечером 13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно проходит мировая премьера полнометражного фильма Глеба Панфилова "Иван Денисович". Картину по мотивам рассказа "Один день Ивана Денисовича" Александра Солженицына публике представляют автор сценария и режиссер Глеб Панфилов, актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова.
"Итоги кинофестиваля будут подведены в субботу, но уже стало известно, что исполнитель главной роли в фильме Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021", — сообщили в пресс-службе ВГТРК.
Рядовой солдат Иван Шухов после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854 и вместе с другими строит будущий завод-гигант космической промышленности.
"Это огромное счастье — работать с таким великолепным режиссером, как Глеб Панфилов. Моя задача была прожить жизнь человеческого духа. Мы сразу договорились: когда Шухов сидит в лагере, я при всей боли играю самый счастливый день его жизни. Глеб Анатольевич очень четко поставил мне задачу сыграть улыбку через боль. Я хочу посвятить эту роль моей матери", – сказал Янковский.
Фильм производства кинокомпании "ВЕРА", телеканала "Россия" выйдет в российский прокат 23 сентября 2021 года. Дистрибьютором и международным sales-агентом фильма стала кинокомпания "Централ Партнершип", сообщили в пресс-службе.
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КультураЛокарноФилипп ЯнковскийАлександр СолженицынГлеб ПанфиловВГТРКЦентрал ПартнершипКино и сериалы
 
 
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