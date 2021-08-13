https://ria.ru/20210813/yankovskiy-1745709822.html
Янковский получил приз за роль в "Иване Денисовиче" на фестивале в Локарно
Янковский получил приз за роль в "Иване Денисовиче" на фестивале в Локарно - РИА Новости, 13.08.2021
Янковский получил приз за роль в "Иване Денисовиче" на фестивале в Локарно
Актер Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro за главную роль в фильме "Иван Денисович" на фестивале в Локарно,... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T22:06
2021-08-13T22:06
2021-08-13T22:06
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глеб панфилов
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Актер Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro за главную роль в фильме "Иван Денисович" на фестивале в Локарно, сообщила пресс-служба ВГТРК.Вечером 13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно проходит мировая премьера полнометражного фильма Глеба Панфилова "Иван Денисович". Картину по мотивам рассказа "Один день Ивана Денисовича" Александра Солженицына публике представляют автор сценария и режиссер Глеб Панфилов, актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова.Рядовой солдат Иван Шухов после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854 и вместе с другими строит будущий завод-гигант космической промышленности."Это огромное счастье — работать с таким великолепным режиссером, как Глеб Панфилов. Моя задача была прожить жизнь человеческого духа. Мы сразу договорились: когда Шухов сидит в лагере, я при всей боли играю самый счастливый день его жизни. Глеб Анатольевич очень четко поставил мне задачу сыграть улыбку через боль. Я хочу посвятить эту роль моей матери", – сказал Янковский.Фильм производства кинокомпании "ВЕРА", телеканала "Россия" выйдет в российский прокат 23 сентября 2021 года. Дистрибьютором и международным sales-агентом фильма стала кинокомпания "Централ Партнершип", сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210813/kino-1745514728.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
локарно, филипп янковский, александр солженицын, глеб панфилов, вгтрк, централ партнершип, кино и сериалы
Янковский получил приз за роль в "Иване Денисовиче" на фестивале в Локарно
Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro в Локарно
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Актер Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro за главную роль в фильме "Иван Денисович" на фестивале в Локарно, сообщила пресс-служба ВГТРК.
Вечером 13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно проходит мировая премьера полнометражного фильма Глеба Панфилова "Иван Денисович". Картину по мотивам рассказа "Один день Ивана Денисовича" Александра Солженицына публике представляют автор сценария и режиссер Глеб Панфилов, актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова.
"Итоги кинофестиваля будут подведены в субботу, но уже стало известно, что исполнитель главной роли в фильме Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021", — сообщили в пресс-службе ВГТРК.
Рядовой солдат Иван Шухов после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854 и вместе с другими строит будущий завод-гигант космической промышленности.
"Это огромное счастье — работать с таким великолепным режиссером, как Глеб Панфилов. Моя задача была прожить жизнь человеческого духа. Мы сразу договорились: когда Шухов сидит в лагере, я при всей боли играю самый счастливый день его жизни. Глеб Анатольевич очень четко поставил мне задачу сыграть улыбку через боль. Я хочу посвятить эту роль моей матери", – сказал Янковский.
Фильм производства кинокомпании "ВЕРА", телеканала "Россия" выйдет в российский прокат 23 сентября 2021 года. Дистрибьютором и международным sales-агентом фильма стала кинокомпания "Централ Партнершип", сообщили в пресс-службе.