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ВСУ обстреляли село в Белгородской области, погиб мирный житель
ВСУ обстреляли село в Белгородской области, погиб мирный житель - РИА Новости, 26.08.2023
ВСУ обстреляли село в Белгородской области, погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Щетиновка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T20:30
2023-08-26T20:30
2023-08-26T20:59
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
белгород
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Щетиновка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда он находился на своем дачном участке и косил траву. Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, были несовместимы с жизнью", — написал глава региона.Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.В субботу утром поселок Уразово также подвергся обстрелу украинских боевиков. Как отметил Гладков, войска противника открыли огонь кассетными боеприпасами из РСЗО "Град". По последним данным, пострадали шесть мирных жителей. Один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Еще одну женщину с осколочным ранением правого глаза отправили на лечение в Белгород. Остальным госпитализация не потребовалась.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892395145.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Украина, Белгород
ВСУ обстреляли село в Белгородской области, погиб мирный житель
Гладков: при обстреле Щетиновки в Белгородской области погиб мужчина