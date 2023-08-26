https://ria.ru/20230826/nalog-1892398220.html

Налог на продажу квартиры-2023: как рассчитать, когда можно уменьшить

Налог с продажи квартиры в 2023: нужно ли платить, сумма и сроки

Налог на продажу квартиры-2023: как рассчитать, когда можно уменьшить

Налог с продажи квартиры — обязанность граждан уплачивать в бюджет НДФЛ с полученного дохода. В каких случаях после продажи жилья начисляется налог, как его... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T15:03

2023-08-26T15:03

2023-08-26T15:03

общество

жилье

россия

алексей тарасов

федеральная налоговая служба (фнс россии)

европейская юридическая служба

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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Налог с продажи квартиры — обязанность граждан уплачивать в бюджет НДФЛ с полученного дохода. В каких случаях после продажи жилья начисляется налог, как его рассчитать самостоятельно, сколько времени недвижимость должна находиться в собственности, чтобы гражданин был освобожден от налогового бремени, каким категориям лиц в 2023 году платить не нужно — в материале РИА Новости.Налог с продажи квартиры — 2023В соответствии с российским законодательством продажа недвижимости облагается налогом на доходы физических лиц в зависимости от срока владения квартирой."Физическому лицу при получении дохода от продажи недвижимости необходимо заплатить налог в размере 13%, если доход не превысил 5 000 000 руб., и 15% с превышающей суммы. Существуют условия, при которых налог платить не нужно: первое - если квартира продана за сумму до 1 000 000 руб. и эта цена не меньше чем 70% от кадастровой стоимости жилища, установленной на 1 января года, в котором осуществлен переход права, второе - если квартира находилась в собственности более минимального срока владения", - рассказывает Алексей Тарасов, ведущий юрист Европейской юридической службы.Нужно ли платить налог и что такое минимальный срок владенияЕсли квартира приобретена по договору купли-продажи, срок владения исчисляется с момента ее регистрации в Росреестре. Недвижимость, купленная по договору долевого участия в строительстве (ДДУ) или в жилищно-строительном кооперативе (ЖСК), переходит в собственность с момента полной оплаты по договору ДДУ или паевого взноса в ЖСК. Срок владения приватизированным жильем рассчитывается с даты приватизации, а полученным по наследству - со дня смерти наследодателя (4 ст. 1152 ГК РФ) (исключение составляют случаи, когда квартира получена в наследство от супруга (владение приобретенным в браке имуществом начинается с момента первоначального оформления в собственность) или дольщика (при переходе по наследству от дольщика к дольщику — с даты оформления первой доли) )."От минимального предельного срока владения недвижимостью зависит, нужно ли платить НДФЛ по факту продажи или иного возмездного выбытия имущества из собственности (мена, отступное). В налоговом законодательстве это в зависимости от ситуации три или пять лет (ст. 217.1 НК)", - объясняет Наталья Авдеева, эксперт по налогам физлиц в сделках с недвижимостью.По словам эксперта, сроки три и пять лет действуют для недвижимости, которая приобретена после 1 января 2016 года (ст. 217.1 НК). Если недвижимость перешла в собственность ранее этой даты, владение для продажи без НДФЛ для налогового резидента - три года."Распространено заблуждение относительно того, как исчисляется срок владения квартирой в случае ее разделения. Так, если собственник квартиры решил выделить ее часть и продать одну или несколько долей, то срок владения начинает отсчитываться заново. В данном случае, по мнению ФНС России и судов, образуются новые объекты имущества", - предупреждает налоговый юрист Наталья Карасулова.Надо ли платить НДФЛ при продаже квартиры, доля в которой была унаследована от мужа 2 года назад?Квартира в собственности 5 летВ соответствии с п.4 ст. 217 НК РФ минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет, за исключением случаев, указанных в пункте 3 ст. 217.1 Кодекса.Квартира в собственности 3 годаМинимальный срок владения в три года, по словам Людмилы Мельниковой, эксперта по налоговым вычетам, установлен для следующих случаев:Любые другие случаи продажи жилья предполагают минимальный срок владения пять лет.Какое жилье считается единственнымЕсли в собственности гражданина на момент продажи находится только одно жилое помещение, оно признается единственным."Даже если продавец или супруг в совместной супружеской собственности владеет вторым жильем не более 90 дней до даты регистрации перехода права собственности на проданное единственное жилье, сумма налогом не облагается. Например, в январе 2020 года зарегистрировано право собственности на первую квартиру, в середине марта 2023 года - на вторую, а в середине мая 2023 первая квартира продана как “единственное” жилье, несмотря на наличие в собственности второго объекта недвижимости. Сделка налогом не облагается, так как соблюдены условия: три года владения прошли, продавец уложился в 90 дней между перерегистрациями", - объясняет Наталья Авдеева.Нюансы для совместной собственности супруговЕкатерина Осина, налоговый консультант по сделкам с недвижимостью, уточняет, что понятие "единственное жилье" (доля в нем) рассматривается по каждому супругу отдельно и приводит примеры:Особенности налогообложения для семей с детьмиС целью поддержки семей с детьми законодательством (ФЗ №382) предусмотрен особый случай, когда независимо от срока нахождения квартиры в собственности, доходы от ее продажи не подлежат налогообложению.Для этого, объясняет Наталья Карасулова, необходимо соблюдение совокупности следующих условий:"Закон №382-ФЗ от 29.11.21 вступил в силу 1 января 2022 года и касается доходов, полученных с 2021 года. С 1 января 2023 года к этому закону появились поправки (189-ФЗ от 29.05.2023), которые освобождают от налога земельные участки с жилым домом, соответствующим условиям 382-ФЗ. В настоящий момент выпущено более 20 писем Министерства финансов с комментариями. Но до сих пор есть нюансы, при которых семья с детьми не будет освобождена от уплаты НДФЛ после продажи квартиры. Например, законом не предусмотрен вариант строительства, нужна именно покупка нового жилья", - рассказывает Людмила Мельникова.Сумма налога с продажи квартиры сроком владения менее 3 и 5 летПо словам Артура Маркарова, главного редактора РУПOP PRO, если срок владения квартирой менее трех лет, налог на прибыль составит 13% или 15% (для резидентов РФ) и 30% (для нерезидентов) от разницы между ценой продажи старой недвижимости и стоимостью приобретения новой, при сроке владения три года и более налог не взимается."При этом доход для целей налогообложения не может быть менее 70 % кадастровой стоимости этого объекта (если она определена в ЕГРН)", - отмечает Наталья Карасулова.Как рассчитатьРасчет налога происходит по формуле (если квартира была ранее куплена):Размер налога = (сумма дохода - сумма расходов на приобретение данного объекта)*13%Если квартира перешла в собственность в результате безвозмездных сделок (наследование, договор дарения), то налог рассчитывается иным образом:Размер налога = стоимость недвижимости при продаже * ставка налога.Однако может применяться и иной вариант расчета. Так, если квартира продана ниже ее кадастровой стоимости, то налог может рассчитываться по формуле:Размер налога = кадастровая стоимость жилья * 0,7 * ставка налога.Стоит иметь в виду, что налоговая служба производит расчет налога двумя способами. А налогоплательщик будет обязан уплатить наибольшую из получившихся сумм, поясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Как уменьшитьАнастасия Громакова, руководитель юридического отдела компании “Эгро-Трейд", объясняет, что снизить налог можно, воспользовавшись одним из двух вычетов:"Использовать одновременно оба способа налоговая не позволит. Продавец должен выбрать наиболее выгодный для себя. Однако если в течение года гражданин продал несколько квартир, для уменьшения налога по одной из них он может применить вычет в миллион рублей, а для другой — вычет на расходы. Особый случай — если продавец до сих пор не воспользовался налоговым вычетом при покупке квартиры (с 2 миллионов рублей) и после продажи собирается купить вместо нее другую, он может уменьшить налогооблагаемую базу еще на 2 миллиона рублей. Обязательное условие — продать старую и купить новую нужно в одном календарном году", - уточняет эксперт.Для того, чтобы воспользоваться правом на вычет, налогоплательщику потребуется:Процедура оплаты налогаДля уплаты налога в бюджет необходимо представить в налоговый орган по месту регистрации заполненную декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи квартиры.Необходимые документыК необходимым документам относятся:Также, в зависимости от ситуации, по словам Екатерины Осиной, могут потребоваться:Подача декларацииПри заполнении декларации налогоплательщик должен указать все свои доходы за истекший год, а также сумму выбранного им имущественного вычета. Подать документ можно как в налоговый орган или МФЦ, так и через личный кабинет налогоплательщика.Уплата налога и срокиСумма налога должна быть уплачена в срок не позднее 15 июля года, следующего за годом продажи квартиры."Налог можно уплатить через личный кабинет ФНС, в отделении банка или через его онлайн-приложение. С 2023 года денежные средства перечисляются на ЕНС (единый налоговый счет), а налоговые органы самостоятельно распределяют их в соответствующие бюджеты", - объясняет Оксана Васильева.Штраф и ответственность за неуплату налога с продажи квартирыНаталья Карасулова предупреждает, что непредставление декларации в налоговый орган и неуплата налога влекут за собой привлечение к ответственности:"Кроме того, за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей в это время ключевой ставки ЦБ России", - отмечает эксперт.ВопросыЭксперты ответили на популярные вопросы, касающиеся налога с продажи квартиры.Какой минимальный срок учитывается при приобретении доли, если уже есть другая доля?В случае, если у налогоплательщика была в собственности доля квартиры, а позднее он получил оставшиеся доли, то срок начинает исчисляться с момента приобретения права собственности на первую долю. С точки зрения гражданского законодательства происходит просто изменение размера доли участника общей долевой собственности. В ЕГРН подлежит отражению государственная регистрация такого изменения без замены объекта собственности."Причем Минфином России высказано мнение, что минимальный предельный срок владения квартирой для целей налогообложения в случае приобретения ее в собственность долями по разным основаниям определяется исходя из условий первичного возникновения права, то есть основания приобретения первой доли. Таким образом, если первичное право общей долевой собственности возникло в случаях, предусмотренных для сокращенного срока, то минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества — три года. В иных случаях минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет, даже если оставшиеся доли налогоплательщик получил, например, в наследство", - объясняет Наталья Карасулова.Какой минимальный срок при продаже квартиры в строящемся доме, купленной по ДДУОтдельно законодателем урегулирован порядок исчисления минимального срока владения в отношении квартиры, приобретенной по договору долевого участия (ДДУ).Налоговым кодексом предусмотрено, что указанный срок исчисляется с даты полной оплаты стоимости квартиры в соответствии с ДДУ. Если квартира приобретена по договору уступки прав требования по ДДУ — с даты полной оплаты прав требования в соответствии с таким договором уступки. Важным является то, что в случае изменения стоимости квартиры в сторону увеличения в соответствии с договором (дополнительным соглашением) минимальный предельный срок владения исчисляется с даты полной оплаты стоимости с учетом ее повышения, отмечает юрист.

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общество, жилье, россия, алексей тарасов, федеральная налоговая служба (фнс россии), европейская юридическая служба, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)