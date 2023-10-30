Выписка из ЕГРН: как получить, для чего нужна, изменения в 2023 году
© iStock.com / SezeryadigarМакет дома и документы
© iStock.com / Sezeryadigar
Макет дома и документы
Оглавление
- Выписка из ЕГРН
- Что содержит и зачем нужна
- Изменения с 1 марта 2023 года
- Какие виды существуют
- Как получить выписку из ЕГРН
- Где можно получить в бумажном виде
- Онлайн
- Сколько стоит
- Сроки получения
- Популярные вопросы
- Можно ли получить выписку бесплатно
- Можно ли посмотреть, кто запрашивал информацию о вашей недвижимости
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Выписка из ЕГРН — документ, содержащий сведения о квартирах, домах, земельных участках и других объектах недвижимости. О том, где и как ее получить, сколько стоит справка и можно ли ее бесплатно заказать на “Госуслугах”, — в материале РИА Новости.
Выписка из ЕГРН
ЕГРН — единый государственный реестр, в котором хранятся данные об объектах недвижимости, зарегистрированных после 31 января 1998 года. С его помощью можно проверить собственников, уточнить наличие обременений перед сделками с недвижимостью, получить информацию о характеристиках объектов. Согласно закону материалы из ЕГРН являются общедоступными, но часть из них конфиденциальна. Это касается персональных данных о собственнике (ФИО, год и дата рождения).
Что содержит и зачем нужна
Выписка из ЕГРН считается основным документом, который подтверждает право собственности на недвижимость. По словам юриста в сфере недвижимости и ипотечного кредитования Александра Землянко, в основной перечень информации из выписки ЕГРН входят:
- подробное описание объекта недвижимости, включая кадастровый номер, наименование, площадь, этаж расположения и т.д.;
- сведения о правообладателе;
- дата и номер государственной регистрации права;
- наличие каких-либо ограничений или обременений;
- любые сведения о правах требования, ограничениях в регистрационных действиях со стороны правообладателя.
“Как правило, выписка из ЕГРН необходима при покупке недвижимости, а также при совершении иных сделок или действий с ней, в том числе для проверки чистоты объекта, обременений, правопритязаний на него”, — рассказал РИА Новости Валентин Лупу, ведущий юрист Европейской юридической службы.
© iStock.com / nuttapong punnaСделка с недвижимостью
© iStock.com / nuttapong punna
Сделка с недвижимостью
Изменения с 1 марта 2023 года
До марта 2023 года сведения в реестре недвижимости, которые касаются персональных данных владельца и залогодержателя, были открыты. То есть получить информацию о владельце, дате приобретения, типе сделки и виде владения мог любой человек. Теперь эти данные предоставляются третьим лицам только с согласия гражданина. Поэтому если выписку заказывает посторонний, в ней не будет фамилий, имен и отчеств собственников.
“Главное изменение в получении выписки из ЕГРН с марта текущего года — полный объем сведений доступен только собственнику объекта и лицам, прямо перечисленным в законе. К ним относятся правоохранительные органы, прокуратура, суд, кредитная организация — залогодержатель данного объекта, специалисты по кадастровому учету и некоторые другие. Сведения по владению объектами юридическими лицами остаются открытыми”, — отметил руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.
При этом изменения не касаются:
- супругов владельцев недвижимости;
- ее совладельцев;
- арендаторов и арендодателей;
- обладателей частного или публичного сервитута;
- наследников;
- собственников недвижимости, чей объект расположен на чужой земле;
- собственников смежного участка;
- арбитражных управляющих;
- залогодержателей;
- нотариусов;
- кадастровых инженеров;
- представителей госучреждений.
“Стало гораздо сложнее проверять объекты перед сделкой и, по сути, нужно надеяться только на честность собственника, который предоставит соответствующую выписку на объект. Проверить эту информацию можно только путем сверки дат и номера регистрации на документе, на основании которого возникло право”, — отметила Любава Трофимова, судебный юрист, руководитель школы для юристов “Сам в суд”.
Какие виды существуют
По словам Александра Землянко, наиболее востребованными являются: выписка об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, о кадастровой стоимости и о переходе прав на объект недвижимости (информация о всех правообладателях конкретного объекта).
- Об объекте недвижимости. Такая выписка содержит наиболее полную информацию о недвижимости. В ней указаны характеристика объекта, кадастровая стоимость, сведения о правообладателе (если документ запрашивает собственник), об ограничениях использования, о наличии или отсутствии прав, которые возникли до 31 января 1998 года и т.д. Она может понадобиться, чтобы проверить квартиру перед покупкой, для банка при оформлении кредита под залог или ипотеки.
- О переходе прав на объект недвижимости. В этой выписке указаны даты регистрации переходов права собственности и вид документа, на основе которого он зарегистрирован: свидетельства о праве на наследство, договоры купли-продажи или дарения, решения суда и т.д. Запросить ее может только собственник и ограниченный круг лиц. Такой документ нужен для проверки объекта перед покупкой, банку для оформления ипотечных кредитов и налоговой, чтобы подтвердить продажу недвижимости или оформить вычет.
- Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Такой вид выписки нужен, чтобы вступить в наследство, а также получить информацию о наличии зарегистрированных обременений на объект. Ее может заказать любое лицо, но сведений о собственнике для посторонних не будет. Документ содержит информацию об адресе объекта, его кадастровой стоимости, о возможном ограничении прав и обременении объекта и т.д.
- Другие. Есть и другие виды выписок из ЕГРН. Их перечислила Любава Трофимова:
- Выписка о правах лица на объект недвижимости (может заказать только собственник сам на себя);
- О кадастровой стоимости: включает в себя только информацию о кадастровой стоимости объекта на определенную дату (может запросить любое лицо на дату прошлого периода и текущую);
- О недееспособности правообладателя;
- О договорах долевого участия в строительстве;
- О дате получения заявления об учете или регистрации прав.
Как получить выписку из ЕГРН
© iStock.com / Pheelings MediaЖенщина раскладывает документы по папкам
© iStock.com / Pheelings Media
Женщина раскладывает документы по папкам
Где можно получить в бумажном виде
Выписку на бумаге выдают в МФЦ или Росреестре, но не сразу, а в течение нескольких дней, также нужно будет заплатить за услугу.
- МФЦ. В этом случае нужно прийти в многофункциональный центр с документами: паспортом, бумагами на недвижимость или сведениями о ней (точным адресом, кадастровым номером). Если обращается представитель собственника, понадобится его паспорт и документ, который подтверждает эти полномочия. Затем необходимо заполнить заявление и оплатить выписку. Сотрудник сообщит, когда прийти за результатом.
- Отделение Росреестра. Чтобы получить выписку через Росреестр, нужны те же документы:
- паспорт (паспорт представителя и документ, который подтверждает эти полномочия);
- документы на недвижимость или сведения о ней. Далее гражданин пишет заявление и получает выписку по готовности, обычно в течение трех дней.
Онлайн
Получить выписку можно онлайн через портал “Госуслуги”, если профиль верифицирован по всем правилам, отметил Сергей Соловых.
“Для собственника недвижимости это бесплатно и практически моментально. Онлайн-выписки выдает также Федеральная кадастровая палата. По соответствующему запросу в интернете заявителю предложат множество вариантов получения выписки дешево и быстро — это порталы-посредники, на которых можно встретить мошенников. Гарантий, что сведения в таких выписках будут актуальными и достоверными, нет”, — предостерег эксперт.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
- Через “Госуслуги”. Чтобы получить выписку через “Госуслуги”, следует авторизоваться, написать в поисковой строке “Получение сведений из ЕГРН” и выбрать необходимый вид выписки. Для запроса нужны паспортные данные, тип недвижимости, адрес, точная площадь объекта или кадастровый номер. Далее выписку нужно оплатить и она придет в личный кабинет в течение трех рабочих дней. На портале Госуслуг можно получить и бесплатную выписку. Она доступна практически моментально, но в ней нет планов и схем недвижимости.
“Этот документ содержит справочные сведения и не является выпиской из ЕГРН, но в нем есть все, кроме планов и схем. Если выписка необходима для проверки квартиры и получения основных информационных сведений, то его достаточно. Если нужно получить выписку для проведения сделки, в качестве подтверждения права собственности, то потребуется платная выписка”, — объяснил Александр Землянко.
- На сайте Росреестра. Через сайт организации можно выбрать вид необходимой выписки в разделе “Услуги и сервисы”, после этого пользователь будет перенаправлен на портал “Госуслуги” для последующих действий.
Сколько стоит
По словам Тагира Гаджиэменова, судебного юриста, члена Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России, стоимость стандартной выписки (“Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости”) в виде электронного документа составляет 290 рублей для граждан, 820 рублей для организаций, а в бумажном — 460 рублей и 1 270 рублей соответственно.
Сроки получения
Бесплатная экспресс-выписка на портале Госуслуг приходит моментально. Платную версию придется ждать три рабочих дня с момента оплаты счета. Если делать документ в МФЦ потребуется пять дней, в отделении Росреестра — три дня. В МФЦ выписку делают дольше из-за пересылки документов.
Популярные вопросы
На популярные вопросы читателей ответил судебный юрист Тагир Гаджиэменов.
Можно ли получить выписку бесплатно
Бесплатно можно получить 2 вида выписок из ЕГРН: онлайн-выписку, которая содержит все сведения об объекте недвижимости, кроме схем и планов, а также выписку о кадастровой стоимости. Онлайн-выписку может получить только собственник по своим объектам через портал “Госуслуги”.
Другие виды выписок из ЕГРН, содержащие более подробную информацию об объектах недвижимости, являются платными.
Можно ли посмотреть, кто запрашивал информацию о вашей недвижимости
Да, собственник может посмотреть, кто запрашивал выписку из ЕГРН, затребовав справку о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества. Справка покажет информацию о гражданах (ФИО), организациях (полное наименование, ИНН) и органах власти (фамилия, инициалы, полное наименование должности, наименование органа), которые интересовались этими данными за последние 3 года. Информация о направленных запросах со стороны правоохранительных органов в данной справке содержаться не будет. Получить ее можно лично через МФЦ или в электронном виде с помощью “Госуслуг”.