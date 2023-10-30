https://ria.ru/20231030/egrn-1906163498.html

Выписка из ЕГРН: как получить, для чего нужна, изменения в 2023 году

Выписка из ЕГРН: как получить, сколько стоит, сроки и можно ли заказать бесплатно

Выписка из ЕГРН: как получить, для чего нужна, изменения в 2023 году

Выписка из ЕГРН — документ, содержащий сведения о квартирах, домах, земельных участках и других объектах недвижимости. О том, где и как ее получить, сколько... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:14

2023-10-30T14:14

2023-10-30T14:14

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россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Выписка из ЕГРН — документ, содержащий сведения о квартирах, домах, земельных участках и других объектах недвижимости. О том, где и как ее получить, сколько стоит справка и можно ли ее бесплатно заказать на “Госуслугах”, — в материале РИА Новости.Выписка из ЕГРНЕГРН — единый государственный реестр, в котором хранятся данные об объектах недвижимости, зарегистрированных после 31 января 1998 года. С его помощью можно проверить собственников, уточнить наличие обременений перед сделками с недвижимостью, получить информацию о характеристиках объектов. Согласно закону материалы из ЕГРН являются общедоступными, но часть из них конфиденциальна. Это касается персональных данных о собственнике (ФИО, год и дата рождения).Что содержит и зачем нужнаВыписка из ЕГРН считается основным документом, который подтверждает право собственности на недвижимость. По словам юриста в сфере недвижимости и ипотечного кредитования Александра Землянко, в основной перечень информации из выписки ЕГРН входят:“Как правило, выписка из ЕГРН необходима при покупке недвижимости, а также при совершении иных сделок или действий с ней, в том числе для проверки чистоты объекта, обременений, правопритязаний на него”, — рассказал РИА Новости Валентин Лупу, ведущий юрист Европейской юридической службы.Изменения с 1 марта 2023 годаДо марта 2023 года сведения в реестре недвижимости, которые касаются персональных данных владельца и залогодержателя, были открыты. То есть получить информацию о владельце, дате приобретения, типе сделки и виде владения мог любой человек. Теперь эти данные предоставляются третьим лицам только с согласия гражданина. Поэтому если выписку заказывает посторонний, в ней не будет фамилий, имен и отчеств собственников.“Главное изменение в получении выписки из ЕГРН с марта текущего года — полный объем сведений доступен только собственнику объекта и лицам, прямо перечисленным в законе. К ним относятся правоохранительные органы, прокуратура, суд, кредитная организация — залогодержатель данного объекта, специалисты по кадастровому учету и некоторые другие. Сведения по владению объектами юридическими лицами остаются открытыми”, — отметил руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.При этом изменения не касаются:“Стало гораздо сложнее проверять объекты перед сделкой и, по сути, нужно надеяться только на честность собственника, который предоставит соответствующую выписку на объект. Проверить эту информацию можно только путем сверки дат и номера регистрации на документе, на основании которого возникло право”, — отметила Любава Трофимова, судебный юрист, руководитель школы для юристов “Сам в суд”.Какие виды существуютПо словам Александра Землянко, наиболее востребованными являются: выписка об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, о кадастровой стоимости и о переходе прав на объект недвижимости (информация о всех правообладателях конкретного объекта).Как получить выписку из ЕГРНВыписку из ЕГРН можно получить через Росреестр, МФЦ или онлайн через “Госуслуги”.Где можно получить в бумажном видеВыписку на бумаге выдают в МФЦ или Росреестре, но не сразу, а в течение нескольких дней, также нужно будет заплатить за услугу.ОнлайнПолучить выписку можно онлайн через портал “Госуслуги”, если профиль верифицирован по всем правилам, отметил Сергей Соловых.“Для собственника недвижимости это бесплатно и практически моментально. Онлайн-выписки выдает также Федеральная кадастровая палата. По соответствующему запросу в интернете заявителю предложат множество вариантов получения выписки дешево и быстро — это порталы-посредники, на которых можно встретить мошенников. Гарантий, что сведения в таких выписках будут актуальными и достоверными, нет”, — предостерег эксперт.“Этот документ содержит справочные сведения и не является выпиской из ЕГРН, но в нем есть все, кроме планов и схем. Если выписка необходима для проверки квартиры и получения основных информационных сведений, то его достаточно. Если нужно получить выписку для проведения сделки, в качестве подтверждения права собственности, то потребуется платная выписка”, — объяснил Александр Землянко.Сколько стоитПо словам Тагира Гаджиэменова, судебного юриста, члена Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России, стоимость стандартной выписки (“Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости”) в виде электронного документа составляет 290 рублей для граждан, 820 рублей для организаций, а в бумажном — 460 рублей и 1 270 рублей соответственно.Сроки полученияБесплатная экспресс-выписка на портале Госуслуг приходит моментально. Платную версию придется ждать три рабочих дня с момента оплаты счета. Если делать документ в МФЦ потребуется пять дней, в отделении Росреестра — три дня. В МФЦ выписку делают дольше из-за пересылки документов.Популярные вопросыНа популярные вопросы читателей ответил судебный юрист Тагир Гаджиэменов.Можно ли получить выписку бесплатноБесплатно можно получить 2 вида выписок из ЕГРН: онлайн-выписку, которая содержит все сведения об объекте недвижимости, кроме схем и планов, а также выписку о кадастровой стоимости. Онлайн-выписку может получить только собственник по своим объектам через портал “Госуслуги”.Другие виды выписок из ЕГРН, содержащие более подробную информацию об объектах недвижимости, являются платными.Можно ли посмотреть, кто запрашивал информацию о вашей недвижимостиДа, собственник может посмотреть, кто запрашивал выписку из ЕГРН, затребовав справку о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества. Справка покажет информацию о гражданах (ФИО), организациях (полное наименование, ИНН) и органах власти (фамилия, инициалы, полное наименование должности, наименование органа), которые интересовались этими данными за последние 3 года. Информация о направленных запросах со стороны правоохранительных органов в данной справке содержаться не будет. Получить ее можно лично через МФЦ или в электронном виде с помощью “Госуслуг”.

https://ria.ru/20230723/uchet-1885763629.html

https://ria.ru/20230426/egrn-1867849441.html

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