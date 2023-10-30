Что такое выписка из ЕГРН и как ее получить

Самый простой и доступный способ получить актуальные данные об объекте недвижимости (например, на квартиру, дом или участок земли) — это обратиться за выпиской из ЕГРН. Что представляет собой данный документ в 2026 году, как получить его онлайн и офлайн, в каких случаях она необходима и сколько будет стоить документ — в материале РИА Новости.

Что такое выписка из ЕГРН

Под аббревиатурой ЕГРН скрывается единый государственный реестр недвижимости. В этой базе данных содержатся сведения обо всех объектах, зарегистрированных с 1998 года.

“В свою очередь выписка из ЕГРН — это официальный документ, в котором отражено состояние конкретного объекта на определенную дату: кто собственник, какая площадь и кадастровый номер, есть ли ипотека, аресты, запреты на сделки без личного участия владельца, судебные притязания и кадастровая стоимость. По своей сути это “паспорт” квартиры, — говорит Александр Фионов, специалист по юридической проверке недвижимости перед покупкой, основатель сервиса proverka-kvartiry.ru. — Ключевой юридический смысл такой прописан в статье 8.1 ГК РФ . В соответствии с ней права на недвижимость возникают с момента государственной регистрации, то есть опираться нужно именно на запись в реестре, а не на слова продавца или бумажное свидетельство, которое давно отменено”.

Как правило, выписку из ЕГРН запрашивают для проверки юридической чистоты недвижимости в различных ситуациях:

при любых сделках с недвижимостью (например, покупка или дарение);

в рамках вступления в наследство;

для оформления ипотеки;

в процессе раздела имущества и т.д.

“При этом выписка показывает состояние объекта только на дату ее формирования. Если после этого сведения изменились, в документе они уже не отразятся, — акцентирует внимание коммерческий директор компании “Земельный экспресс” Игорь Пеньков. — Универсальной выписки, включающей всю информацию об объекте, не существует. Содержание документа зависит от формы выписки и статуса заявителя. Например, посторонний гражданин и собственник одного и того же объекта могут получить документы с разным объемом информации”.

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Изменения в получении выписки: кто может увидеть собственника в 2026 году

В соответствии с действующим законодательством большая часть находящихся в ЕГРН материалов является общедоступной, то есть получить данный документ может любой гражданин. Однако часть информации все же относится к числу конфиденциальной. В первую очередь это касается персональных данных владельца недвижимости (то есть его ФИО и дата рождения). Если выписку заказывает некое третье лицо или организация, то персональные данные владельца в ней будут указаны лишь с его согласия (в остальных случаях — просто “физическое лицо”). Такой порядок действует с марта 2023 года.

Полную выписку с указанием всех персональных данных могут получить лишь отдельные категории граждан (причем в ряде случаев для этого даже не требуется согласие собственника). Такие категории перечисляет Елена Васильева, практикующий юрист и партнер юридической компании “Джей Си”:

непосредственно владелец объекта (либо другой человек, которого собственник выбрал своим законным представителем);

супруг или супруга правообладателя;

владелец смежного земельного участка, принадлежащего правообладателю;

госорганы (например, суды и нотариусы, а также правоохранительные органы) в рамках своих полномочий;

лица, которые совместно с правообладателем владеют конкретным объектом недвижимости на праве общей собственности;

арендатор либо арендодатель имущества правообладателя и представители иных категорий, установленных законом.

Виды выписок из ЕГРН

Выписка из ЕГРН — это не один конкретный документ, а целая группа: в общей сложности на сегодняшний день официально утверждены 12 форм. Однако наиболее популярными и востребованными эксперты называют три вида:

об объекте недвижимости . В этом документе содержится наиболее полная информация о том или ином объекте недвижимости: его характеристика, кадастровая стоимость, данные о владельце и другие. Такую выписку нередко запрашивают для того, чтобы проверить недвижимость перед покупкой, а также в иных случаях;

. В этом документе содержится наиболее полная информация о том или ином объекте недвижимости: его характеристика, кадастровая стоимость, данные о владельце и другие. Такую выписку нередко запрашивают для того, чтобы проверить недвижимость перед покупкой, а также в иных случаях; о переходе прав на объект недвижимости . В данном документе отражены все переходы права собственности на рассматриваемый объект (с указанием того документа, на основании которого это произошло), а также свидетельства о праве на наследство, договоры купли-продажи или дарения, решения суда и т.д. Запросить такую выписку может лишь собственник, а помимо него — ограниченный круг лиц, а пригодится такой документ для проверки объекта перед покупкой, банку для оформления ипотечных кредитов и налоговой, чтобы подтвердить продажу недвижимости или оформить вычет;

. В данном документе отражены все переходы права собственности на рассматриваемый объект (с указанием того документа, на основании которого это произошло), а также свидетельства о праве на наследство, договоры купли-продажи или дарения, решения суда и т.д. Запросить такую выписку может лишь собственник, а помимо него — ограниченный круг лиц, а пригодится такой документ для проверки объекта перед покупкой, банку для оформления ипотечных кредитов и налоговой, чтобы подтвердить продажу недвижимости или оформить вычет; об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Данный вид выписки позволит не только изучить информацию об адресе объекта и его кадастровой стоимости, но и узнать обо всех зарегистрированных на нем обременениях. Такой документ может запросить любой гражданин, но информация о собственнике посторонним лицам будет недоступна.

При необходимости россияне могут получить и другие виды выписок.

“Есть выписки о правах отдельного лица на принадлежащие ему объекты, о содержании правоустанавливающих документов, кадастровый план территории и другие, а также справка о лицах, получивших сведения об объекте. Последняя нужна собственнику, который хочет понять, кто запрашивал информацию о его недвижимости, в пределах сведений, предоставляемых по правилам Росреестра ”, — говорит доцент кафедры математики и анализа данных Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве РФ Анна Овсянникова.

“Я рекомендую заказывать выписки под конкретную задачу. Для обычной сделки, например, покупка квартиры, достаточно выписки об основных характеристиках и о переходе прав собственности”, — отмечает Циала Биниашвили, руководитель отдела по работе с клиентами АН “КоридорЪ”.

Как получить выписку из ЕГРН

При необходимости нужную форму выписки из ЕГРН можно получить традиционно, на бумаге, либо заказать онлайн-документ одним из следующих способов:

через сайт Росреестра;

Заказать документ можно в разделе “Услуги и сервисы”, выбрав нужную разновидность документа. После этого пользователь будет перенаправлен на портал “Госуслуги” для последующих действий.

в ближайшем МФЦ;

Таким образом можно получить как бумажную, так и электронную версию документа. Для этого при себе нужно иметь ряд документов:

паспорт (или документы, подтверждающие полномочия гражданина, если вместо собственника за выпиской обращается его представитель); бумаги на недвижимость или документы, содержащие сведения о ней (точный адрес, кадастровый номер и так далее, могут потребоваться для заполнения заявления); квитанция об оплате госпошлины.

Нужная выписка будет готова в течение нескольких дней (в среднем — от 3 до 5 суток). Если заявитель выбрал цифровую версию документа, она придет ему на указанный адрес электронной почты.

онлайн через портал “Госуслуги”.

Данная услуга доступна гражданам с подтвержденной учетной записью на портале. Авторизовавшись на Госуслугах, гражданину следует перейти в раздел “Справки. Выписки”, найти пункт “Выписка из ЕГРН”, выбрать необходимый вид документа, указать требуемые данные (например, серию и номер паспорта, кадастровый номер объекта и так далее), оплатить документ и через несколько дней получить готовую выписку в своем личном кабинете.

Оба варианта выписки из ЕГРН имеют одинаковую юридическую силу.

Бесплатная онлайн-выписка для собственников на Госуслугах

Собственнику объекта недвижимости доступна и возможность бесплатно и очень быстро получить на Госуслугах онлайн-выписку из ЕГРН. По словам адвоката Ростовской Коллегии адвокатов “Защитник” Владислава Лобова, для этого нужно выполнить следующую последовательность действий:

Как получить бесплатную посредством робота Макса портала "Госуслуги":

авторизоваться на ресурсе;

через специальную строку запроса перейти в чат с роботом Максом и ввести запрос "ЕГРН";

из предложенных вариантов выбрать "Онлайн-выписка";

отметить вариант "Получить выписку";

выбрать нужный объект из предложенного списка.

“Выписка о выбранном объекте недвижимости придет в личный кабинет в течение 3-5 минут”, — говорит эксперт.

Сколько стоит выписка из ЕГРН

Выписка ЕГРН во многих случаях — платный документ, стоимость которого зависит от конкретного вида необходимой бумаги, а также от того, выдается ли выписка в традиционном или цифровом виде. Актуальной таблицей делится Игорь Пеньков:

Вид сведений Физлицо: электронный / бумажный носитель Юрлицо: электронный / бумажный носитель Об основных характеристиках и зарегистрированных правах 580 ₽ / 920 ₽ 1640 ₽ / 2540 ₽ Об объекте недвижимости 700 ₽ / 1740 ₽ 1640 ₽ / 5100 ₽ О переходе прав 580 ₽ / 920 ₽ 1160 ₽ / 2540 ₽ О правах отдельного лица, один субъект РФ 940 ₽ / 1500 ₽ 1520 ₽ / 4160 ₽ О зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве 1640 ₽ / 3480 ₽ 3260 ₽ / 6840 ₽ О содержании правоустанавливающего документа 900 ₽ / 1360 ₽ 1800 ₽ / 3860 ₽ Кадастровый план территории 700 ₽ / 3480 ₽ 1400 ₽ / 10 440 ₽ О лицах, получавших сведения об объекте 580 ₽ / 920 ₽ 1640 ₽ / 2540 ₽ Копия простого письменного договора или иного документа о сделке 340 ₽ / 680 ₽ 900 ₽ / 2160 ₽ О кадастровой стоимости Бесплатно Бесплатно Бесплатная онлайн-выписка собственника на Госуслугах Бесплатно / - -

“С 16 мая 2026 года изменился срок оплаты: теперь на это дается 14 календарных дней с момента получения УИН. Перед заказом лучше уточнять информацию на Госуслугах или сайте Росреестра”, — рекомендует Константин Сигачев, советник генерального директора AVA Group.

Как проверить подлинность электронной выписки

Важно помнить о том, что каждая электронная выписка имеет юридическую силу лишь в том случае, если документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) Росреестра.

Вдобавок к каждому официальному документу должен прилагаться особый файл с расширением .sig: фактически он представляет собой отсоединенную электронную подпись.

« “Если в документе изменить хотя бы один символ, подпись перестанет соответствовать файлу, и система при проверке покажет ошибку. Проверить подлинность можно на портале Госуслуг: в строке поиска нужно найти сервис проверки электронной подписи, загрузить сам документ в формате PDF или XML и файл подписи .sig, после чего система покажет результат, — объясняет последовательность действий Константин Сигачев. — Если подпись действительна, появится сообщение о том, что подлинность документа подтверждена, с указанием владельца подписи и срока действия сертификата. Если документ был изменен, система выдаст ошибку. При заказе выписки на Госуслугах в личном кабинете напротив файла PDF часто есть кнопка “Проверить подпись”, что упрощает процедуру”.

Если выписку из ЕГРН запросили в рамках совершения важной сделки, то документ необходимо очень внимательно изучить, прежде чем принимать какое-либо значимое решение. В идеале документ должен быть максимально свежим, ведь содержащиеся в нем сведения будут актуальны исключительно на момент выдачи.

« “По статье 12 Закона об исполнительном производстве (229-ФЗ) пристав направляет постановление об аресте в Росреестр в трехдневный срок — значит, вчерашний арест в сегодняшней выписке может еще не отражаться. Поэтому свежую выписку разумно запрашивать в день сделки, а при нотариальной сделке нотариус делает такой запрос непосредственно перед подписанием. Во-вторых, одной выписки об объекте покупателю недостаточно: нужно смотреть историю переходов прав (расширенная форма, КВ.1). Цепочка из нескольких быстрых перепродаж за 3 года или свежий переход по наследству — повод для углубленной проверки: по статье 302 ГК РФ оспаривание любого предыдущего звена цепочки грозит виндикацией уже у конечного, добросовестного покупателя”, — говорит Александр Фионов.

Что еще должно насторожить гражданина при изучении выписки? К числу “красных флагов” относятся:

любые обременения на квартиру (запрет на регистрационные действия, ипотека и т.д.);

слишком короткий срок владения данным объектом (по словам экспертов, оптимально он должен составлять не менее 3 лет);

долевая собственность без понимания того, согласны ли со сделкой другие участники;

проблемы с границами земельного участка;

любое расхождение данных в документе (например, если площадь квартиры в выписке не совпадает с реальными параметрами) и другие.

Как узнать, кто запрашивал сведения о вашей недвижимости

Получить выписку из реестра относительно конкретного объекта недвижимости может любой человек, если ему известен адрес дома или квартиры или, к примеру, кадастровый номер интересующего его объекта. При этом и у собственника данного объекта недвижимости также есть возможность узнать, кто из граждан или организаций интересовался данными сведениями в течение последних трех лет.

В соответствующей справке будут указаны ФИО гражданина или полное наименование (с ИНН) организации (либо данные тех представителей органов власти, которые запрашивали документ). А вот если запрос направляли правоохранительные органы, эти сведения в справке отражены не будут. Получить данную информацию можно лично через МФЦ либо в электронном виде с помощью “Госуслуг”.

“Если собственник уже продал объект, справку выдадут только за тот период, когда право собственности было зарегистрировано на него”, — отмечает Константин Сигачев.

Что делать, если в выписке из ЕГРН найдена ошибка

От ошибок не застрахован ни один документ, и выписка из ЕГРН — не исключение. По словам Елены Васильевой, такие ошибки бывают двух типов:

технические (например, описки и опечатки при переносе данных в реестр: неправильно указанная фамилия или площадь объекта и так далее);

реестровая (если ошибка была допущена в оригинале документа, на основании которого вносились данные. К таким ошибкам, например, относится неверно указанная в договоре купли-продажи площадь квартиры).

Первый тип ошибок исправить гораздо проще, чем второй.

“В случае с техническими ошибками необходимо подготовить заявление об их исправлении в записях ЕГРН. Форму можно найти в Приказе Росреестра от 19.08.2020 № П/0310 Приложение № 2 ), приложив к заявлению документы, которые подтверждают правильные сведения. Заявление подается через МФЦ, личный кабинет на сайте Росреестра либо через Госуслуги (при наличии “Госключа” и ЭЦП. По регламенту после заявление Росреестр должен исправить ошибку в течение трех дней, а после исправления ведомство направит уведомление собственнику. Важный момент: техническую ошибку исправят, только если это не повлечет за собой прекращение, возникновение или переход зарегистрированного права на объект, а также не нарушит законные интересы третьих лиц. Если такой риск есть, то придется решать вопрос в суде, — разъясняет Циала Биниашвили. — При обнаружении реестровой ошибки ее в первую очередь нужно исправить в исходных документах. Для этого собственник должен обратиться к той организации, которая ее допустила (в кадастровую службу и т.д.). Специалист данной организации должен подготовить новый документ, в котором будет указано, в чем заключалась реестровая ошибка, и приведены новые данные. Вслед за этим вместе с исправленным документом в Росреестр подается заявление об исправлении ошибки. По таким случаям изменения вносятся дольше — от 5 дней с момента подачи заявление. В идеале, я бы всем советовала обращаться к юристам при любых ошибках в документах, связанных с собственность”.

Главное о выписке из ЕГРН

Вот самые важные моменты, которые нужно помнить о выписке из единого государственного реестра недвижимости:

выписка из ЕГРН — это официальный документ, который содержит ключевую информацию о конкретном объекте недвижимости и служит подтверждением права собственности на него;

существует свыше десятка различных форм документа, часть из которых могут запросить практически любые лица и организации (при наличие определенных сведений и даже без согласия собственника). Однако персональные данные владельца данного объекта будут скрыты от посторонних. Полный доступ — лишь у собственника или другим гражданам по соответствующему согласию;

выписка доступна как в бумажном, так и в цифровом виде. Документы равнозначны;

у собственника есть возможность узнать, кто интересовался его недвижимостью.