https://ria.ru/20230826/lep-1892352523.html
В украинском Никополе пострадали линии электропередачи
В украинском Никополе пострадали линии электропередачи - РИА Новости, 26.08.2023
В украинском Никополе пострадали линии электропередачи
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении нескольких линий электропередачи в Никополе в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T08:57
2023-08-26T08:57
2023-08-26T08:57
специальная военная операция на украине
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украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении нескольких линий электропередачи в Никополе в Telegram-канале. "По уточненной информации, из-за вечернего артиллерийского обстрела Никополя повреждены две линии электропередачи", - написал Лысак. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230824/udar-1891955752.html
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в мире, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область
В украинском Никополе пострадали линии электропередачи
Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении ЛЭП в Никополе