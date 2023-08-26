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В украинском Никополе пострадали линии электропередачи - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:57 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/lep-1892352523.html
В украинском Никополе пострадали линии электропередачи
В украинском Никополе пострадали линии электропередачи - РИА Новости, 26.08.2023
В украинском Никополе пострадали линии электропередачи
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении нескольких линий электропередачи в Никополе в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T08:57
2023-08-26T08:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении нескольких линий электропередачи в Никополе в Telegram-канале. "По уточненной информации, из-за вечернего артиллерийского обстрела Никополя повреждены две линии электропередачи", - написал Лысак. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230824/udar-1891955752.html
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в мире, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область
В украинском Никополе пострадали линии электропередачи

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении ЛЭП в Никополе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении нескольких линий электропередачи в Никополе в Telegram-канале.
«
"По уточненной информации, из-за вечернего артиллерийского обстрела Никополя повреждены две линии электропередачи", - написал Лысак.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская область
 
 
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