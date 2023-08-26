https://ria.ru/20230826/lep-1892352523.html

В украинском Никополе пострадали линии электропередачи

В украинском Никополе пострадали линии электропередачи - РИА Новости, 26.08.2023

В украинском Никополе пострадали линии электропередачи

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении нескольких линий электропередачи в Никополе в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T08:57

2023-08-26T08:57

2023-08-26T08:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении нескольких линий электропередачи в Никополе в Telegram-канале. "По уточненной информации, из-за вечернего артиллерийского обстрела Никополя повреждены две линии электропередачи", - написал Лысак. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230824/udar-1891955752.html

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в мире, украина, днепропетровская область