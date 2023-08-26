https://ria.ru/20230826/indiya-1892419413.html

В Минкульте заявили о намерении расширять культурные связи с Индией

В Минкульте заявили о намерении расширять культурные связи с Индией - РИА Новости, 26.08.2023

В Минкульте заявили о намерении расширять культурные связи с Индией

Россия стремится к расширению культурных связей с Индией, заявил первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин на встрече с замминистра культуры... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T16:46

2023-08-26T16:46

2023-08-26T17:04

россия

индия

санкт-петербург

сергей обрывалин

большая двадцатка

культура

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг – РИА Новости. Россия стремится к расширению культурных связей с Индией, заявил первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин на встрече с замминистра культуры Индии Минакаши Лекхи. "Российская Федерация и Республика Индия являются значимыми культурными и духовными центрами современного мира, мы рады, что у нас общее видение и особое бережное отношение к культуре. Что еще более примечательно, так это то, что наши подходы к развитию международного культурного сотрудничества совпадают, что отражается в совместной работе не только в двустороннем формате, но и на платформах многосторонних механизмов, таких как G20", - сказал Обрывалин на встрече, прошедшей по итогам встречи министров культуры стран "большой двадцатки". Встреча была организована по инициативе индийской стороны. Обрывалин отметил, что приглашает Индию принять участие в самом значимом международном событии в области культуры в России в этом году - Форуме объединенных культур, который пройдет в Санкт-Петербурге 16-18 ноября. "Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы приглашаем членов индийской делегации принять участие в Форуме в качестве ключевых спикеров, а также включить в состав делегации видных деятелей культуры, которые внесут значительный вклад в работу этого специализированного диалогового мероприятия, а также позволят наладить контакты не только с российскими коллегами, но и с партнерами со всего мира", - добавил первый замглавы министерства культуры России. Он добавил, что потенциал двустороннего сотрудничества между Индией и Россией "действительно огромен". "У нас много мероприятий – обмен национальными культурными фестивалями. Скоро мы будем приветствовать Фестиваль индийской культуры в восьми городах России подряд. Сфера кинематографии также очень перспективна. Буквально вчера я участвовал в церемонии открытия Фестиваля российского кино в Варанаси. Поэтому мы намерены стремиться к дальнейшему расширению наших культурных связей", - сказал представитель министерства культуры.

https://ria.ru/20230825/g20-1892192108.html

https://ria.ru/20230826/vstrecha-1892386567.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, индия, санкт-петербург, сергей обрывалин, большая двадцатка