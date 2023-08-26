https://ria.ru/20230826/granata-1892394847.html

В Петербурге отвергнутый мужчина оставил возлюбленной гранату в подъезде

В Петербурге отвергнутый мужчина оставил возлюбленной гранату в подъезде - РИА Новости, 26.08.2023

В Петербурге отвергнутый мужчина оставил возлюбленной гранату в подъезде

В Санкт-Петербурге мужчина оставил отвергнувшей его женщине подвешенную в подъезде гранату, пишет портал 78.ru. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T14:33

2023-08-26T14:33

2023-08-26T15:37

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге мужчина оставил отвергнувшей его женщине подвешенную в подъезде гранату, пишет портал 78.ru."Ранее он неоднократно писал и звонил ей, достаточно агрессивно настаивая на общении", — говорится в публикации.По данным издания, инцидент произошел в районе Купчино. На обнаруженном предмете было написано "Граната для Оли!" Рядом лежала записка, в которой ее автор призвал прочитать инструкцию к противопехотной РГ2S, прежде чем дергать за чеку. Позднее выяснилось, что это была страйкбольная граната.Впоследствии полицейские задержали мужчину. Им оказался 39-летний Виталий С., работающий пожарным. Он уже написал чистосердечное признание. После выяснения всех обстоятельств произошедшего его отпустили.

https://ria.ru/20230820/prestuplenie-1891081693.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия