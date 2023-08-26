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В Петербурге отвергнутый мужчина оставил возлюбленной гранату в подъезде
В Петербурге отвергнутый мужчина оставил возлюбленной гранату в подъезде - РИА Новости, 26.08.2023
В Петербурге отвергнутый мужчина оставил возлюбленной гранату в подъезде
В Санкт-Петербурге мужчина оставил отвергнувшей его женщине подвешенную в подъезде гранату, пишет портал 78.ru. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:33
2023-08-26T14:33
2023-08-26T15:37
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге мужчина оставил отвергнувшей его женщине подвешенную в подъезде гранату, пишет портал 78.ru."Ранее он неоднократно писал и звонил ей, достаточно агрессивно настаивая на общении", — говорится в публикации.По данным издания, инцидент произошел в районе Купчино. На обнаруженном предмете было написано "Граната для Оли!" Рядом лежала записка, в которой ее автор призвал прочитать инструкцию к противопехотной РГ2S, прежде чем дергать за чеку. Позднее выяснилось, что это была страйкбольная граната.Впоследствии полицейские задержали мужчину. Им оказался 39-летний Виталий С., работающий пожарным. Он уже написал чистосердечное признание. После выяснения всех обстоятельств произошедшего его отпустили.
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге отвергнутый мужчина оставил возлюбленной гранату в подъезде
В Петербурге мужчина оставил гранату в подъезде отвергнувшей его женщины
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
В Санкт-Петербурге мужчина оставил отвергнувшей его женщине подвешенную в подъезде гранату, пишет портал 78.ru
.
"Ранее он неоднократно писал и звонил ей, достаточно агрессивно настаивая на общении", — говорится в публикации.
По данным издания, инцидент произошел в районе Купчино. На обнаруженном предмете было написано "Граната для Оли!" Рядом лежала записка, в которой ее автор призвал прочитать инструкцию к противопехотной РГ2S, прежде чем дергать за чеку. Позднее выяснилось, что это была страйкбольная граната.
Впоследствии полицейские задержали мужчину. Им оказался 39-летний Виталий С., работающий пожарным. Он уже написал чистосердечное признание. После выяснения всех обстоятельств произошедшего его отпустили.
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