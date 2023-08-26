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Экофестиваль "Равновесие" на Кубани принял почти три тысячи участников - РИА Новости, 26.08.2023
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Краснодарский край
 
17:00 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/festival-1892420679.html
Экофестиваль "Равновесие" на Кубани принял почти три тысячи участников
Экофестиваль "Равновесие" на Кубани принял почти три тысячи участников - РИА Новости, 26.08.2023
Экофестиваль "Равновесие" на Кубани принял почти три тысячи участников
Около 2,8 тысячи человек принимают участие в экофестивале "Равновесие" на берегу озера Абрау в Краснодарском крае, мероприятие проводится второй раз при... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T17:00
2023-08-26T17:00
краснодарский край
краснодарский край
абрау-дюрсо
москва
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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 26 авг - РИА Новости. Около 2,8 тысячи человек принимают участие в экофестивале "Равновесие" на берегу озера Абрау в Краснодарском крае, мероприятие проводится второй раз при поддержке властей региона и станет традиционным, сообщила РИА Новости одна из организаторов фестиваля Алёна Антонова. Фестиваль йоги, осознанного и экологичного образа жизни "Равновесие" проводится второй год подряд и впервые длится три дня - с 25 по 27 августа. Разнообразие 60 йоговских практик представлено на 70 площадках. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Центра туризма Абрау-Дюрсо, в прошлом году фестиваль посетили 1300 туристов. "Примерно 2800 участников принимают участие в фестивале… В целом регионов-участников стало больше: Краснодарский, Ставропольский край, Ростовская область. Есть Алтай, Новосибирск, Челябинск, Омск, Владивосток, Москва и Санкт-Петербург", - рассказала Антонова. По ее словам, в этом году гостям предложено больше дыхательных практик. Одним из популярнейших направлений мероприятия стали гвоздестояние, йога на сапбордах и утренние прогулки по экотропам. Для туристов доступно восемь пеших маршрутов с видами на озеро Абрау, черноморскую бухту, лесные чащи, горы и виноградники. Фестиваль станет традиционным и способствует развитию туризма в регионе благодаря местным властям, оказывающим поддержку мероприятию. Организаторы подчеркивают усиление преподавательского состава фестиваля: в этом году приехали мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Индии. Сезон 2023 для музейно-исторического комплекса Абрау-Дюрсо, включающего экспозиции царского периода, советские годы и современное производство вин, может стать рекордным. Так, только за июль его посетило около 52 тысяч гостей при средних показателях 250 тысяч гостей в год, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230823/plyazhi-1891841494.html
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краснодарский край, абрау-дюрсо, москва
Краснодарский край, Краснодарский край, Абрау-Дюрсо, Москва
Экофестиваль "Равновесие" на Кубани принял почти три тысячи участников

Экофестиваль "Равновесие" на Кубани принял почти три тысячи участников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКолесо обозрения в Краснодарском крае.
Колесо обозрения в Краснодарском крае. - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Колесо обозрения в Краснодарском крае.. Архивное фото
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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 26 авг - РИА Новости. Около 2,8 тысячи человек принимают участие в экофестивале "Равновесие" на берегу озера Абрау в Краснодарском крае, мероприятие проводится второй раз при поддержке властей региона и станет традиционным, сообщила РИА Новости одна из организаторов фестиваля Алёна Антонова.
Фестиваль йоги, осознанного и экологичного образа жизни "Равновесие" проводится второй год подряд и впервые длится три дня - с 25 по 27 августа. Разнообразие 60 йоговских практик представлено на 70 площадках. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Центра туризма Абрау-Дюрсо, в прошлом году фестиваль посетили 1300 туристов.
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"Примерно 2800 участников принимают участие в фестивале… В целом регионов-участников стало больше: Краснодарский, Ставропольский край, Ростовская область. Есть Алтай, Новосибирск, Челябинск, Омск, Владивосток, Москва и Санкт-Петербург", - рассказала Антонова.
По ее словам, в этом году гостям предложено больше дыхательных практик. Одним из популярнейших направлений мероприятия стали гвоздестояние, йога на сапбордах и утренние прогулки по экотропам. Для туристов доступно восемь пеших маршрутов с видами на озеро Абрау, черноморскую бухту, лесные чащи, горы и виноградники. Фестиваль станет традиционным и способствует развитию туризма в регионе благодаря местным властям, оказывающим поддержку мероприятию.
Организаторы подчеркивают усиление преподавательского состава фестиваля: в этом году приехали мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Индии.
Сезон 2023 для музейно-исторического комплекса Абрау-Дюрсо, включающего экспозиции царского периода, советские годы и современное производство вин, может стать рекордным. Так, только за июль его посетило около 52 тысяч гостей при средних показателях 250 тысяч гостей в год, заключили в пресс-службе.
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