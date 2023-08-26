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В Минфине рассказали о взаимодействии России со странами БРИКС - РИА Новости, 26.08.2023
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18:12 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/ekonomika-1892428521.html
В Минфине рассказали о взаимодействии России со странами БРИКС
В Минфине рассказали о взаимодействии России со странами БРИКС - РИА Новости, 26.08.2023
В Минфине рассказали о взаимодействии России со странами БРИКС
Россия в рамках БРИКС успешно решает задачи, в частности по товарообмену и расчетам, которые сегодня проблематично решать с западными странами, заявил министр... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T18:12
2023-08-26T18:12
россия
юар
йоханнесбург
антон силуанов
брикс
министерство финансов рф (минфин россии)
сирил рамафоса
экономика
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия в рамках БРИКС успешно решает задачи, в частности по товарообмену и расчетам, которые сегодня проблематично решать с западными странами, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN. "Мы успешно решаем задачи и товарообмена, и расчетов (со странами БРИКС - ред.). Все те задачи, которые сегодня решать проблематично с рядом стран. В первую очередь, это западные страны", - сказал министр. Он также добавил, что страны БРИКС являются основными экономическими партнерами России. "Сегодня вектор смещается с Запада на Восток. На те страны, которые являются нашими основными торговыми партнерами. Они все находятся в БРИКС", - отметил министр. Как отметил Силуанов, БРИКС - это сообщество дружественных стран, которое направлено на улучшение состояния своих людей и на увеличение развития экономического потенциала на "деполитизированной основе, исходя из взаимовыгодности для стран". По его словам, сейчас в повестке находится ряд обсуждений по развитию интеграционных институтов, которые будут помогать бизнесу РФ торговать внутри стран БРИКС, а также обеспечивать всю финансовую и торговую инфраструктуру. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html
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россия, юар, йоханнесбург, антон силуанов, брикс, министерство финансов рф (минфин россии), сирил рамафоса, экономика
Россия, ЮАР, Йоханнесбург, Антон Силуанов, БРИКС, Министерство финансов РФ (Минфин России), Сирил Рамафоса, Экономика
В Минфине рассказали о взаимодействии России со странами БРИКС

Силуанов: страны БРИКС стали основными экономическими партнерами России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия в рамках БРИКС успешно решает задачи, в частности по товарообмену и расчетам, которые сегодня проблематично решать с западными странами, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.
"Мы успешно решаем задачи и товарообмена, и расчетов (со странами БРИКС - ред.). Все те задачи, которые сегодня решать проблематично с рядом стран. В первую очередь, это западные страны", - сказал министр.
Он также добавил, что страны БРИКС являются основными экономическими партнерами России. "Сегодня вектор смещается с Запада на Восток. На те страны, которые являются нашими основными торговыми партнерами. Они все находятся в БРИКС", - отметил министр.
Как отметил Силуанов, БРИКС - это сообщество дружественных стран, которое направлено на улучшение состояния своих людей и на увеличение развития экономического потенциала на "деполитизированной основе, исходя из взаимовыгодности для стран".
По его словам, сейчас в повестке находится ряд обсуждений по развитию интеграционных институтов, которые будут помогать бизнесу РФ торговать внутри стран БРИКС, а также обеспечивать всю финансовую и торговую инфраструктуру.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое
25 августа, 08:00
 
РоссияЮАРЙоханнесбургАнтон СилуановБРИКСМинистерство финансов РФ (Минфин России)Сирил РамафосаЭкономика
 
 
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