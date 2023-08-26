https://ria.ru/20230826/ekonomika-1892428521.html

В Минфине рассказали о взаимодействии России со странами БРИКС

В Минфине рассказали о взаимодействии России со странами БРИКС - РИА Новости, 26.08.2023

В Минфине рассказали о взаимодействии России со странами БРИКС

Россия в рамках БРИКС успешно решает задачи, в частности по товарообмену и расчетам, которые сегодня проблематично решать с западными странами, заявил министр... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T18:12

2023-08-26T18:12

2023-08-26T18:12

россия

юар

йоханнесбург

антон силуанов

брикс

министерство финансов рф (минфин россии)

сирил рамафоса

экономика

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия в рамках БРИКС успешно решает задачи, в частности по товарообмену и расчетам, которые сегодня проблематично решать с западными странами, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN. "Мы успешно решаем задачи и товарообмена, и расчетов (со странами БРИКС - ред.). Все те задачи, которые сегодня решать проблематично с рядом стран. В первую очередь, это западные страны", - сказал министр. Он также добавил, что страны БРИКС являются основными экономическими партнерами России. "Сегодня вектор смещается с Запада на Восток. На те страны, которые являются нашими основными торговыми партнерами. Они все находятся в БРИКС", - отметил министр. Как отметил Силуанов, БРИКС - это сообщество дружественных стран, которое направлено на улучшение состояния своих людей и на увеличение развития экономического потенциала на "деполитизированной основе, исходя из взаимовыгодности для стран". По его словам, сейчас в повестке находится ряд обсуждений по развитию интеграционных институтов, которые будут помогать бизнесу РФ торговать внутри стран БРИКС, а также обеспечивать всю финансовую и торговую инфраструктуру. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.

https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html

россия

юар

йоханнесбург

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россия, юар, йоханнесбург, антон силуанов, брикс, министерство финансов рф (минфин россии), сирил рамафоса, экономика