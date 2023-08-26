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Расширение БРИКС разовьет сотрудничество на газовом рынке, считает эксперт - РИА Новости, 26.08.2023
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09:12 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/briks-1892353407.html
Расширение БРИКС разовьет сотрудничество на газовом рынке, считает эксперт
Расширение БРИКС разовьет сотрудничество на газовом рынке, считает эксперт - РИА Новости, 26.08.2023
Расширение БРИКС разовьет сотрудничество на газовом рынке, считает эксперт
Расширение БРИКС разовьет технологическое и инвестиционное сотрудничество на рынке газа – страны могут совместно разрабатывать собственные технологии или... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T09:12
2023-08-26T09:12
экономика
россия
брикс
в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Расширение БРИКС разовьет технологическое и инвестиционное сотрудничество на рынке газа – страны могут совместно разрабатывать собственные технологии или производить оборудование, прокомментировал РИА Новости старший консультант компании "Имплемента" Иван Тимонин. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Предполагается, что полноценное членство новых стран может начаться с 1 января. "В контексте влияния на газовый рынок расширение БРИКС представляет интерес не столько с точки зрения укрепления торговых отношений, сколько в части развития технологического и инвестиционного сотрудничества", – полагает Тимонин. В частности, из числа стран, которые станут новыми членами организации, Египет и ОАЭ наряду с Россией являются крупными экспортерами СПГ, выйти на данный рынок также планирует и Иран, отметил он. Эксперт добавил, что одной из инициатив в рамках нового состава БРИКС могла бы стать, например, совместная разработка собственных технологий сжижения газа и производства необходимого оборудования. Запасы газа в странах БРИКС после ожидаемого расширения объединения вырастут вдвое, примерно до 50% от всех мировых запасов, или почти 94 триллионов кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе статистических данных.
https://ria.ru/20230825/briks-1892197113.html
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экономика, россия, брикс, в мире
Экономика, Россия, БРИКС, В мире
Расширение БРИКС разовьет сотрудничество на газовом рынке, считает эксперт

Эксперт Тимонин: расширение БРИКС разовьет сотрудничество на рынке газа

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Расширение БРИКС разовьет технологическое и инвестиционное сотрудничество на рынке газа – страны могут совместно разрабатывать собственные технологии или производить оборудование, прокомментировал РИА Новости старший консультант компании "Имплемента" Иван Тимонин.
По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Предполагается, что полноценное членство новых стран может начаться с 1 января.
Итоговая пресс-конференция лидеров БРИКС после саммита в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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"В контексте влияния на газовый рынок расширение БРИКС представляет интерес не столько с точки зрения укрепления торговых отношений, сколько в части развития технологического и инвестиционного сотрудничества", – полагает Тимонин.
В частности, из числа стран, которые станут новыми членами организации, Египет и ОАЭ наряду с Россией являются крупными экспортерами СПГ, выйти на данный рынок также планирует и Иран, отметил он.
Эксперт добавил, что одной из инициатив в рамках нового состава БРИКС могла бы стать, например, совместная разработка собственных технологий сжижения газа и производства необходимого оборудования.
Запасы газа в странах БРИКС после ожидаемого расширения объединения вырастут вдвое, примерно до 50% от всех мировых запасов, или почти 94 триллионов кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе статистических данных.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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