https://ria.ru/20230826/briks-1892353407.html

Расширение БРИКС разовьет сотрудничество на газовом рынке, считает эксперт

Расширение БРИКС разовьет сотрудничество на газовом рынке, считает эксперт - РИА Новости, 26.08.2023

Расширение БРИКС разовьет сотрудничество на газовом рынке, считает эксперт

Расширение БРИКС разовьет технологическое и инвестиционное сотрудничество на рынке газа – страны могут совместно разрабатывать собственные технологии или... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T09:12

2023-08-26T09:12

2023-08-26T09:12

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Расширение БРИКС разовьет технологическое и инвестиционное сотрудничество на рынке газа – страны могут совместно разрабатывать собственные технологии или производить оборудование, прокомментировал РИА Новости старший консультант компании "Имплемента" Иван Тимонин. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Предполагается, что полноценное членство новых стран может начаться с 1 января. "В контексте влияния на газовый рынок расширение БРИКС представляет интерес не столько с точки зрения укрепления торговых отношений, сколько в части развития технологического и инвестиционного сотрудничества", – полагает Тимонин. В частности, из числа стран, которые станут новыми членами организации, Египет и ОАЭ наряду с Россией являются крупными экспортерами СПГ, выйти на данный рынок также планирует и Иран, отметил он. Эксперт добавил, что одной из инициатив в рамках нового состава БРИКС могла бы стать, например, совместная разработка собственных технологий сжижения газа и производства необходимого оборудования. Запасы газа в странах БРИКС после ожидаемого расширения объединения вырастут вдвое, примерно до 50% от всех мировых запасов, или почти 94 триллионов кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе статистических данных.

https://ria.ru/20230825/briks-1892197113.html

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экономика, россия, брикс, в мире