https://ria.ru/20230826/briks-1892353407.html
Расширение БРИКС разовьет сотрудничество на газовом рынке, считает эксперт
Расширение БРИКС разовьет сотрудничество на газовом рынке, считает эксперт - РИА Новости, 26.08.2023
Расширение БРИКС разовьет сотрудничество на газовом рынке, считает эксперт
Расширение БРИКС разовьет технологическое и инвестиционное сотрудничество на рынке газа – страны могут совместно разрабатывать собственные технологии или... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T09:12
2023-08-26T09:12
2023-08-26T09:12
экономика
россия
брикс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_7eda06f262b89064d6c5d9a02e20085e.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Расширение БРИКС разовьет технологическое и инвестиционное сотрудничество на рынке газа – страны могут совместно разрабатывать собственные технологии или производить оборудование, прокомментировал РИА Новости старший консультант компании "Имплемента" Иван Тимонин. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Предполагается, что полноценное членство новых стран может начаться с 1 января. "В контексте влияния на газовый рынок расширение БРИКС представляет интерес не столько с точки зрения укрепления торговых отношений, сколько в части развития технологического и инвестиционного сотрудничества", – полагает Тимонин. В частности, из числа стран, которые станут новыми членами организации, Египет и ОАЭ наряду с Россией являются крупными экспортерами СПГ, выйти на данный рынок также планирует и Иран, отметил он. Эксперт добавил, что одной из инициатив в рамках нового состава БРИКС могла бы стать, например, совместная разработка собственных технологий сжижения газа и производства необходимого оборудования. Запасы газа в странах БРИКС после ожидаемого расширения объединения вырастут вдвое, примерно до 50% от всех мировых запасов, или почти 94 триллионов кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе статистических данных.
https://ria.ru/20230825/briks-1892197113.html
https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_619acb68021351892fa41568f75c1812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, брикс, в мире
Экономика, Россия, БРИКС, В мире
Расширение БРИКС разовьет сотрудничество на газовом рынке, считает эксперт
Эксперт Тимонин: расширение БРИКС разовьет сотрудничество на рынке газа
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Расширение БРИКС разовьет технологическое и инвестиционное сотрудничество на рынке газа – страны могут совместно разрабатывать собственные технологии или производить оборудование, прокомментировал РИА Новости старший консультант компании "Имплемента" Иван Тимонин.
По итогам саммита в Йоханнесбурге
в БРИКС (Бразилия
, Россия, Индия
, Китай
и ЮАР
) официально приглашены ОАЭ
, Саудовская Аравия, Иран
, Аргентина, Египет
и Эфиопия
. Предполагается, что полноценное членство новых стран может начаться с 1 января.
В Кремле прокомментировали итоги саммита БРИКС
«
"В контексте влияния на газовый рынок расширение БРИКС представляет интерес не столько с точки зрения укрепления торговых отношений, сколько в части развития технологического и инвестиционного сотрудничества", – полагает Тимонин.
В частности, из числа стран, которые станут новыми членами организации, Египет и ОАЭ наряду с Россией являются крупными экспортерами СПГ, выйти на данный рынок также планирует и Иран, отметил он.
Эксперт добавил, что одной из инициатив в рамках нового состава БРИКС могла бы стать, например, совместная разработка собственных технологий сжижения газа и производства необходимого оборудования.
Запасы газа в странах БРИКС после ожидаемого расширения объединения вырастут вдвое, примерно до 50% от всех мировых запасов, или почти 94 триллионов кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе статистических данных.
Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое