https://ria.ru/20230825/zerno-1892194698.html

Пять стран попросят ЕК продлить запрет импорта зерна с Украины

Пять стран попросят ЕК продлить запрет импорта зерна с Украины - РИА Новости, 25.08.2023

Пять стран попросят ЕК продлить запрет импорта зерна с Украины

Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года, заявил... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:22

2023-08-25T13:22

2023-08-25T13:52

польша

словакия

еврокомиссия

болгария

украина

урсула фон дер ляйен

евросоюз

евросовет

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ВАРШАВА, 25 авг – РИА Новости. Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс."Сегодня по нашей просьбе состоялась встреча в удаленном формате пяти министров приграничных (с Украиной – ред.) стран. Мы выработали общую позицию, которую представим на ближайшем заседании Евросовета", - сказал Телюс.Он пояснил, что общая позиция содержит три основных пункта. "Первый - то что мы поддерживаем доплаты к транзиту (украинского зерна через страны ЕС - ред.). Очередной пункт - это то, что мы поддерживаем запрет ввоза (зерна из Украины – ред.) до конца года. Третье - это то, чтобы список был эластичный, чтобы в него можно было добавлять определенные продукты, например, малину или подсолнечное масло", - рассказал польский министр."Каждый из пяти министров заявил, что не видит другой возможности. Никто не воздержался", - добавил он.По данным Телюса, с января до августа текущего года из Польши вывезено около 10 миллионов тонн зерна, а с апреля по август – около шести миллионов. При этом с начала года с Украины в Польшу ввезено около миллиона тонн зерна. Начиная с июня на польский рынок уже не поступало украинского зерна.Ранее Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября.В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.

https://ria.ru/20230716/zerno-1884444675.html

https://ria.ru/20230820/peregovory-1891096647.html

https://ria.ru/20230819/ukraina-1891036652.html

польша

словакия

болгария

украина

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польша, словакия, еврокомиссия, болгария, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, евросовет