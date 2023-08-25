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Балицкий рассказал, почему ВСУ не бьют по Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:02 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/zaes-1892132643.html
Балицкий рассказал, почему ВСУ не бьют по Запорожской АЭС
Балицкий рассказал, почему ВСУ не бьют по Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2023
Балицкий рассказал, почему ВСУ не бьют по Запорожской АЭС
Украинская сторона не бьет непосредственно по самой Запорожской АЭС, потому что понимает, что со стороны России последует соответствующий ответ – по украинским... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:02
2023-08-25T08:02
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская аэс
евгений балицкий
энергодар
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинская сторона не бьет непосредственно по самой Запорожской АЭС, потому что понимает, что со стороны России последует соответствующий ответ – по украинским атомным станциям, а такой сценарий развития событий коснется и Запад, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Если только по атомной станции прилетит, то они знают, что прилетит по Ровенской или Хмельницкой (атомным станциям - ред.). И, соответственно, европейцы понимают, что это уже касается их напрямую, если они ударят по нашей атомной станции, мы ударим по их, и они это знают. Поэтому противник сегодня не активен в этом вопросе", - сказал Балицкий. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
энергодар
запорожская область
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безопасность, запорожская аэс, евгений балицкий, энергодар, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Балицкий рассказал, почему ВСУ не бьют по Запорожской АЭС

Балицкий: ВСУ не бьют по ЗАЭС, понимая, что получат ответный удар

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинская сторона не бьет непосредственно по самой Запорожской АЭС, потому что понимает, что со стороны России последует соответствующий ответ – по украинским атомным станциям, а такой сценарий развития событий коснется и Запад, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Если только по атомной станции прилетит, то они знают, что прилетит по Ровенской или Хмельницкой (атомным станциям - ред.). И, соответственно, европейцы понимают, что это уже касается их напрямую, если они ударят по нашей атомной станции, мы ударим по их, и они это знают. Поэтому противник сегодня не активен в этом вопросе", - сказал Балицкий.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская АЭСЕвгений БалицкийЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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