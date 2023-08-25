https://ria.ru/20230825/zaes-1892132643.html

Балицкий рассказал, почему ВСУ не бьют по Запорожской АЭС

Балицкий рассказал, почему ВСУ не бьют по Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2023

Балицкий рассказал, почему ВСУ не бьют по Запорожской АЭС

Украинская сторона не бьет непосредственно по самой Запорожской АЭС, потому что понимает, что со стороны России последует соответствующий ответ – по украинским... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:02

2023-08-25T08:02

2023-08-25T08:02

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская аэс

евгений балицкий

энергодар

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинская сторона не бьет непосредственно по самой Запорожской АЭС, потому что понимает, что со стороны России последует соответствующий ответ – по украинским атомным станциям, а такой сценарий развития событий коснется и Запад, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Если только по атомной станции прилетит, то они знают, что прилетит по Ровенской или Хмельницкой (атомным станциям - ред.). И, соответственно, европейцы понимают, что это уже касается их напрямую, если они ударят по нашей атомной станции, мы ударим по их, и они это знают. Поэтому противник сегодня не активен в этом вопросе", - сказал Балицкий. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

энергодар

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская аэс, евгений балицкий, энергодар, запорожская область, вооруженные силы рф